Dónde ver Venezuela vs Colombia HOY en Perú: canal tv online del duelo por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Dónde ver Venezuela vs Colombia en Maturín por Eliminatorias 2026.

Venezuela se enfrentará de local con Colombia hoy, martes 9 de setiembre, en un cotejo correspondiente a la jornada 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. Un duelo clave para las ambiciones de la ‘vinotinto’, que sueña con clasificar a la cita mundialista.

El cuadro ‘llanero’ tropezó el encuentro pasado luego de caer por 3-0 en su visita a Argentina. El doblete de Lionel Messi y el gol de Lautaro Martínez hicieron que el equipo venezolano pierda la chance de dar un paso grande para el máximo evento de fútbol de selecciones.

No obstante, ahora tiene una oportunidad valiosa ante su hinchada en el estadio Monumental de Maturín. Eso sí, solo le sirve ganar para meterse en el repechaje, ya que Bolivia, su rival directo, recibirá a Brasil en El Alto y la diferencia entre ambas escuadras es de apenas un punto.

Tomás Rincón, a sus 37 años, quiere guiar a la selección de Venezuela a su primer Mundial. - créditos: REUTERS/Rodrigo Valle

Lamentablemente, el técnico Fernando Batista no tendrá a su plantel completo por los problemas físicos de Yangel Herrera, José Martínez y Jhonder Cádiz. Por ello, buscará apelar a la jerarquía de Salomón Rondón, Jefferson Savarino, Tomás Rincón, entre otros.

Por otro lado, la selección de Colombia pudo asegurar su boleto a la Copa del Mundo tras golear por 3-0 a Bolivia en Barranquilla gracias a las anotaciones de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero.

Este gran resultado haría que el entrenador Néstor Lorenzo decida realizar algunos cambios en el once titular para rotar a sus jugadores. En esa línea, el arquero Kevin Mier y el lateral Daniel Muñoz serían inicialistas. ‘Juanfer’ también podría arrancar.

Venezuela vs Colombia: posibles alineaciones

Venezuela: Rafael Romo, Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro, Eduard Bello, Telasco Segovia, Tomás Rincón, Jefferson Savarino, Cristian Cásseres Jr. y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista

Colombia: Kevin Mier, Daniel Muñoz, Yerry Mina, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Kevin Castaño, Richard Ríos, Juan Fernando Quintero, Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo

Historial de enfrentamientos

Venezuela y Colombia se han enfrentado en 43 ocasiones a lo largo de su historia futbolística. El balance favorece a los ‘cafeteros’ con 21 victorias, mientras que la ‘vinotinto’ suma siete triunfos y se contabilizan 15 empates.

El último partido oficial entre ambos equipos se disputó el 7 de setiembre de 2023, en la primera fecha de las Eliminatorias 2026, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. En ese encuentro, los anfitriones se impusieron por 1-0 con gol de Rafael Santos Borré.

Rafael Santos Borré hizo el único gol de Colombia ante Venezuela en Barranquilla. - créditos: Conmebol

Dónde ver Venezuela vs Colombia por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

El Venezuela vs Colombia se jugará en el estadio Monumental de Maturín, y en Perú la transmisión estará disponible a través de GOLPERU, en los canales 14 y 714 HD de Movistar. También podrá verse por la plataforma de streaming, Movistar TV App.

Si estás en otros países de América, los canales autorizados serán los siguientes: Venezuela (Venevisión, Televen, TVES), Colombia (Caracol TV, Ditu, RCN), Argentina (DSports), Brasil (SporTV), Bolivia (Tigo Sports 2), Chile (MiCHV, Disney+), Ecuador (El Canal del Fútbol), Paraguay (HEI en diferido), Uruguay (AUF TV, Antel TV y DSports), Centroamérica (Claro Sports), México (ViX, Amazon Prime Video) y Estados Unidos (Fanatiz).

Horarios de Venezuela vs Colombia por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

El partido entre Venezuela y Colombia, por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026, se disputará el martes 9 de setiembre a las 18:30, hora local de Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el inicio está previsto para las 19:30 horas. En Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, el encuentro comenzará a las 20:30 horas, mientras que en México está programado para las 17:30 horas. En España, el duelo arrancará a la 01:00 horas del miércoles 10.

Anuncio del Venezuela vs Colombia por Eliminatorias 2026. - créditos: @FCFSeleccionCol