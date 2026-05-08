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“Han venido un millón de personas más que el año pasado”: Liga Peruana de Vóley vive auge histórico en asistencia

El titular de la FPV, Gino Vegas, destacó el notable aumento de público en la temporada 2025/26 y aseguró que el torneo atraviesa uno de sus momentos de mayor crecimiento

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El presidente de la FPV puso en valor el crecimiento de público en el torneo, reflejado en la masiva asistencia a los coliseos. (Video: La Cátedra Deportes)

La Liga Peruana de Vóley continúa consolidándose como uno de los torneos deportivos más importantes y convocantes del país. Luego de una temporada marcada por coliseos llenos, gran repercusión mediática y una final vibrante entre Alianza Lima y San Martín, el presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), Gino Vegas, destacó el enorme crecimiento que viene experimentando el campeonato nacional.

En declaraciones al medio ‘La Cátedra Deportes’, el directivo aseguró que la temporada 2025/26 ha sido la mejor en la historia reciente y reveló cifras que reflejan el incremento del interés del público por el vóley peruano. Vegas explicó que, según las estadísticas que maneja la federación, la asistencia de aficionados aumentó considerablemente en comparación con la edición anterior del certamen.

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“Para mí ha sido el mejor año de la Liga. Incluso, de acuerdo a las estadísticas que manejamos, este año ha habido un millón de personas más que han venido al Coliseo comparado con la liga anterior. Y ten en cuenta que la primera etapa lo jugamos en el Miguel Grau del Callao, que es un coliseo con menos capacidad. Entonces, eso demuestra que la liga está creciendo”, declaró.

El presidente de la FPV resaltó que este crecimiento adquiere aún mayor relevancia si se toma en cuenta que las primeras jornadas del campeonato se disputaron en el Coliseo Miguel Grau del Callao, un escenario con menor capacidad que el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, sede principal de gran parte de la temporada.

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La asistencia en la Liga Peruana de Vóley creció exponencialmente.
La asistencia en la Liga Peruana de Vóley creció exponencialmente. Crédito: FPV

Durante toda la temporada, especialmente en las etapas decisivas, la Liga Peruana de Vóley registró llenos constantes y una enorme expectativa entre los aficionados, impulsada también por la participación de clubes como Alianza Lima y Universitario de Deportes.

FPV proyecta un coliseo de mayor capacidad

Ante el aumento exponencial de público, la Federación Peruana de Vóley ya viene realizando gestiones junto al Instituto Peruano del Deporte (IPD) para contar en el futuro con un coliseo propio y de mayor capacidad. La intención es seguir fortaleciendo la infraestructura del vóley nacional y responder a la creciente demanda de aficionados que acompañan semana a semana el campeonato local.

El notable crecimiento de asistencia y el impacto mediático del torneo han llevado a la federación a pensar en proyectos más ambiciosos para los próximos años, tanto a nivel organizativo como deportivo.

Una liga cada vez más competitiva

Gino Vegas también resaltó el alto nivel competitivo que mostró la Liga Peruana de Vóley durante la temporada 2025/26, especialmente luego de la emocionante final entre Alianza Lima y San Martín, que se definió en cinco sets y terminó consagrando tricampeón al conjunto ‘íntimo’.

“Estoy muy contento. Yo creo que la liga ha crecido y estoy convencido que va a crecer aún más. Hemos tenido una final espectacular. De cinco sets, mejor que eso no podíamos pedir. Cinco sets reñidos, muy parejos, con un muy buen nivel. En términos generales, la liga ha mejorado”, comentó.

Alianza Lima y San Martín fueron los finalistas de la temporada 2025/26 de la Liga Peruana de Vóley.
Alianza Lima y San Martín fueron los finalistas de la temporada 2025/26 de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: LPV

Además, el titular de la FPV resaltó que la brecha entre los clubes se ha reducido considerablemente. “La distancia de los clubes medianos con los grandes se ha acortado. Hemos visto resultados que quizás hace cinco o seis años nunca nos lo hubiéramos imaginado. Y eso es bueno. Por ejemplo, Géminis quedó en cuarto lugar. Atenea hizo muy buena campaña”, señaló.

Finalmente, Vegas felicitó a los equipos que ocuparon el podio la más reciente temporada y destacó el compromiso que vienen mostrando las instituciones con el crecimiento del vóley peruano.

“También debo felicitar a los tres primeros equipos, a Alianza por el tricampeonato, que no es fácil. Segundo San Martín, que vuelve a una final después de algunos años y Universitario, que por primera vez ocupa un podio. Entonces, eso hace que estas instituciones se comprometan cada vez más, porque lógicamente todos quieren la medalla del primer puesto”, concluyó.

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