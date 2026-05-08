Perú

Día de la Madre 2026: Lima celebra con una gran agenda de actividades gratuitas que incluye conciertos, talleres y más

La Municipalidad de Lima lanzó la campaña “Mamá: Energía que mueve Lima”, que busca homenajear a las madres por su rol en la familia y su aporte a la ciudad con actividades culturales y recreativas en espacios públicos

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Madres peruanas tomándose selfie
La Municipalidad Metropolitana de Lima preparó una variada agenda de actividades por el Día de la Madr. - Crédito Andina

La Municipalidad Metropolitana de Lima ha lanzado una variada programación de actividades por el Día de la Madre bajo la campaña “Mamá: Energía que mueve Lima”, una iniciativa que busca rendir homenaje a las madres por su rol esencial en la vida familiar y su aporte al desarrollo social de la capital. El programa es impulsado por el alcalde Renzo Reggiardo.

Durante tres días, del 8 al 10 de mayo, la ciudad se convertirá en un gran escenario de celebración con actividades gratuitas en distintos espacios públicos. La propuesta incluye experiencias culturales, deportivas y recreativas pensadas para promover el encuentro familiar y reconocer a las madres en un ambiente de participación y disfrute.

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La agenda contempla conciertos, recitales, talleres de arte floral, clases de baile y recorridos turísticos en algunos de los espacios más representativos de Lima, como el Museo Metropolitano, el Parque de las Leyendas y los Clubes Metropolitanos, acercando la celebración a distintos puntos de la ciudad.

Los productos más demandados para regalar en el Día de la Madre abarcan una amplia gama, desde flores hasta tecnología y electrodomésticos, con un ticket promedio estimado entre S/ 250 y S/ 300. (Andina)
Los productos más demandados para regalar en el Día de la Madre abarcan una amplia gama, desde flores hasta tecnología y electrodomésticos, con un ticket promedio estimado entre S/ 250 y S/ 300. (Andina)

Actividades del viernes 8 de mayo por el Día de la Madre

El viernes 8 de mayo, a las 19:00, el Museo Metropolitano de Lima será escenario del “Recital para Mamá”, evento interpretado por un destacado Coro Polifónico. Esta presentación dará inicio al calendario de celebraciones, ofreciendo un espacio para el reconocimiento de las madres a través de la música coral.

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El recital está dirigido a toda la comunidad y forma parte de la estrategia cultural de la Municipalidad de Lima para promover el acceso a espectáculos de calidad en el marco de fechas significativas. Según la gerencia de cultura municipal, la actividad busca fortalecer los lazos familiares y fomentar la participación ciudadana en espacios culturales de la capital.

La programación oficial detalla que la campaña “Mamá: Energía que mueve Lima” ha priorizado actividades inclusivas y gratuitas, distribuidas en diferentes puntos estratégicos para facilitar la asistencia de madres de diversos distritos de la ciudad.

Primer plano de una mujer y una niña mirándose con cariño. La niña sostiene un ramo de flores, con el sol del atardecer brillando detrás.
Una madre y su hija intercambian miradas llenas de cariño y alegría, celebrando el Día de la Madre con un ramo de flores bajo la cálida luz del sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eventos programados para el sábado 9 de mayo en Lima

El sábado 9 de mayo, la ciudad contará con una variada oferta de actividades recreativas, culturales y deportivas, orientadas a madres y familias de distintas zonas de Lima. La jornada iniciará en las primeras horas del día y se extenderá hasta la noche, con eventos en simultáneo en diferentes sedes municipales y espacios públicos.

Principales eventos del sábado 9 de mayo:

  • Aerotón en el Club Metropolitano Huáscar de Villa El Salvador: De 10:00 a 13:00, madres de Lima Sur podrán participar en una sesión de aeróbicos y baile, promoviendo la actividad física y la integración comunitaria.
  • Recorrido turístico “Celebrando el Día de la Madre”: De 14:45 a 17:00, en el Cercado de Lima, las asistentes disfrutarán de un tour panorámico por paisajes emblemáticos de la ciudad, a bordo de un bus turístico.
  • Clases de baile en el Club Metropolitano Flor de Amancaes (Villa María del Triunfo): Desde las 15:00, habrá sesiones de ritmos latinos abiertas a todas las madres y sus familias.
  • Clases de salsa y bachata en el Parque de las Leyendas de Huachipa: A partir de las 15:30, el grupo “Explosión de Salsa” dictará talleres gratuitos para el público.
  • Espectáculo musical “Tradición de Capa y Espada” en el Parque de las Leyendas de San Miguel: Desde las 15:00, familias podrán disfrutar de música tradicional y folclórica.
  • Taller de flores en el Museo Metropolitano de Lima: A las 15:00, se dictará un taller especializado en diseño floral dirigido a madres interesadas en aprender nuevas técnicas artísticas.
  • “Sinfonía para Mamá” con la Orquesta de Cámara de la PNP: Desde las 19:00, en el Museo Metropolitano de Lima, se presentará un concierto especial de música clásica.

Los pedidos pueden realizarse en el mercado o mediante redes sociales con servicio de delivery disponible (Créditos: Exitosa)

Celebraciones y eventos del domingo 10 de mayo, Día de la Madre

El domingo 10 de mayo, las actividades conmemorativas comenzarán a primera hora y estarán orientadas a ofrecer espacios de esparcimiento, cultura y gratitud para las madres de Lima. Los eventos han sido diseñados para fomentar la participación familiar en ambientes naturales, turísticos y culturales de la ciudad.

Agenda del domingo 10 de mayo:

  • Visita al Refugio de Vida Silvestre de Los Pantanos de Villa: Desde las 8:30, madres y familias podrán disfrutar de un recorrido ecológico en este espacio natural protegido.
  • Ingreso gratuito al Parque de las Leyendas: Las primeras 200 madres que lleguen a las sedes de San Miguel y Huachipa accederán sin costo, según informó la gerencia del parque.
  • Recorrido “La Ruta del Marqués”: A las 10:00, se ofrecerá un paseo guiado por los principales puntos históricos del Centro de Lima.
  • Masterclass de baile “Reinas del Movimiento” en el Club Metropolitano Cápac Yupanqui (Rímac): Desde las 11:00, madres podrán participar en una clase especial de baile y expresión corporal.
  • Recorrido “Madres Emblemáticas”: A las 14:00, la Municipalidad organizará una experiencia guiada para madres y familias en espacios emblemáticos de la ciudad.
  • Muestra fotográfica “Madres de Ayer: La maternidad en el antiguo Perú” en el Museo de Sitio del Parque de las Leyendas (San Miguel): Desde las 14:30, se exhibirá un recorrido visual por la maternidad prehispánica.
  • Recital homenaje en el Club Metropolitano Huáscar (Villa El Salvador): A las 14:30, se realizará una presentación musical dedicada a las madres.
  • Conciertos en el Parque de las Leyendas: Se presentará el espectáculo de cumbia “Guerreras del Amor” con Flora Masato en San Miguel, y en Huachipa, un tributo a Pedro Infante a cargo de Jesús Zavaleta.
  • Gincana familiar en el Club Metropolitano Huáscar: A las 16:00, se desarrollará una competencia recreativa para toda la familia.
  • Homenaje musical en el Circuito Mágico del Agua: A partir de las 19:00, el Mariachi Guadalajara ofrecerá un espectáculo especial para cerrar la jornada.

Para conocer el programa completo, horarios y detalles adicionales, la Municipalidad de Lima ha puesto a disposición la agenda oficial en su página web y redes sociales.

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