Perú

Oleajes anómalos obligan cierre de 22 puertos en todo el litoral: advierten riesgos en el litoral norte, centro y sur hasta el 11 de mayo

La decisión oficial fue tomada tras la alerta emitida por la Marina de Guerra del Perú y la Dirección de Hidrografía y Navegación, con el fin de reducir posibles daños a comunidades costeras y actividades marítimas

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Imagen dividida mostrando: a la izquierda, olas rompiendo contra rocas cerca de un puerto industrial bajo cielo gris; a la derecha, olas impactando un muelle y concreto dañado junto a un acantilado bajo cielo azul
Olas de fuerte intensidad impactan estructuras portuarias y el litoral peruano, evidenciando el riesgo que llevó al cierre de veintidós puertos a lo largo de la costa. (Composición: Infobae Perú)

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) reportó el cierre de 22 puertos distribuidos a lo largo del litoral peruano, en respuesta a los oleajes de fuerte intensidad iniciaron el 6 de mayo y moderada intensidad que afectan el litoral. La medida fue adoptada por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) de la Marina de Guerra del Perú, tras la alerta técnica emitida por la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), buscando minimizar riesgos para la navegación y las actividades portuarias.

De acuerdo con la Marina de Guerra del Perú, el fenómeno impacta simultáneamente el litoral norte, centro y sur, con variaciones en la intensidad del oleaje previstas hasta el lunes 11 de mayo. El cierre de los puertos responde a la necesidad de proteger la integridad de embarcaciones menores y la seguridad de las comunidades costeras, ante la posibilidad de desplazamiento de objetos en la orilla y daños materiales.

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Según la información consolidada por el COEN, los oleajes de fuerte intensidad iniciaron el 6 de mayo y alcanzarán su pico entre el viernes 8 y el domingo 10, antes de retornar a condiciones normales el lunes 11. Las autoridades mantienen protocolos de monitoreo y coordinación interinstitucional para informar oportunamente a la población y a las autoridades locales sobre la evolución del evento.

Cierran vía de la Costa Verde en el Callao ante condiciones del mar. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Cierran vía de la Costa Verde en el Callao ante condiciones del mar. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Zonas y puertos específicos afectados en el litoral norte, centro y sur

El fenómeno ha llevado al cierre de 22 puertos distribuidos a lo largo del litoral peruano, abarcando infraestructuras en los sectores norte, centro y sur. La medida busca proteger la integridad de las embarcaciones y de quienes desarrollan actividades portuarias, pesqueras y recreativas en las zonas costeras.

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Los puertos afectados, según el reporte oficial, son los siguientes:

Litoral norte (6 puertos):

  • Muelle Carga Líquida Petroperú (Talara)
  • Terminal Multiboyas Punta Arenas (Talara)
  • Terminal Multiboyas Negritos (Talara)
  • Muelle Híbrido MU2 (Talara)
  • Terminal Multiboyas Salaverry (Salaverry)
  • Puerto Salaverry (muelles 1A-1B y 2A-2B) STI Salaverry Terminal Internacional (Salaverry)

Litoral centro (8 puertos):

  • Caleta Nazca (San Juan)
  • Puerto San Nicolás (San Juan)
  • Puerto San Juan (San Juan)
  • Caleta Lomas (San Juan)
  • Caleta Sagua (San Juan)
  • Caleta Tanaka (San Juan)
  • Caleta Chala (San Juan)
  • Caleta Puerto Viejo (San Juan)

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Litoral sur (8 puertos):

  • Muelle ENAPU Ilo (Ilo)
  • Muelle SPCC (Patio Puerto) (Ilo)
  • Muelle Engie (Ilo)
  • Caleta Morro Sama (Ilo)
  • Caleta Vila Vila (Ilo)
  • Muelle Fiscal Ilo (Ilo)
  • Desembarcadero Pesquero Artesanal Ilo (Ilo)
  • Punta Picata (Ilo)

Oleaje anómalo persistirá hasta el 11 de mayo

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú ha advertido que el evento de oleaje anómalo persistirá, con variaciones en la intensidad y zonas de impacto, hasta el lunes 11 de mayo. El pronóstico oficial detalla que el litoral norte —desde Tumbes hasta Salaverry— enfrentará oleaje moderado desde el jueves siete y fuerte a partir del viernes 8. Para el litoral centro, que abarca desde Salaverry hasta el Callao, se anticipa un comportamiento parecido, con periodos de mayor intensidad durante el fin de semana.

En el litoral sur, comprendido entre San Juan de Marcona y Tacna, la evolución del fenómeno seguirá un patrón similar, con intensificación entre el viernes 8 y el domingo 10 de mayo. Las áreas más expuestas corresponden a playas abiertas o semiabiertas, según lo precisado por la DHN. La entidad recomienda mantener la vigilancia y tomar precauciones adicionales en estas zonas.

Más de un centenar de puertos y caletas permanecen cerrados en el litoral peruano debido a los oleajes anómalos. (Marina de Guerra del Perú)
Más de un centenar de puertos y caletas permanecen cerrados en el litoral peruano debido a los oleajes anómalos. (Marina de Guerra del Perú)

Autoridades refuerzan monitoreo y llaman a la prevención

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), junto con la Marina de Guerra del Perú, ha dispuesto una serie de recomendaciones para la población y los operadores marítimos. Entre las medidas principales figuran evitar la exposición directa al oleaje, suspender temporalmente las actividades portuarias y de pesca, asegurar embarcaciones menores y retirar flotas pequeñas a tierra firme.

Se aconseja abstenerse de realizar deportes acuáticos o campamentos en la playa durante el periodo de alerta. Las autoridades enfatizan la importancia de seguir las indicaciones oficiales, mantenerse informados a través de los canales institucionales y colaborar con los equipos de emergencia para reducir riesgos y daños materiales.

Más de cinco toneladas de residuos, incluidos empaques de leche Enci y Vigor de los años 80 y 90, fueron arrastradas por el mar. Autoridades advierten que el fenómeno expone contaminación acumulada durante décadas y refuerzan labores de limpieza.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) mantiene el monitoreo de los departamentos costeros en coordinación con las oficinas de gestión de riesgo de desastres y la DHN, con el objetivo de informar oportunamente sobre cualquier novedad en el comportamiento del mar. En episodios previos, fenómenos similares han causado daños a embarcaciones y sorpresas entre quienes subestimaron la fuerza del oleaje.

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