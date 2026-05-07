Perú

Expectativa por conocer el rival de Keiko Fujimori en segunda vuelta: la disputa sigue entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga

A un mes del balotaje, el Perú sigue sin saber quién enfrentará a Keiko Fujimori el 7 de junio. Sánchez aventaja a López Aliaga por 24.011 votos con el 98,45% escrutado, el JNE rechazó las elecciones complementarias y promete resultados definitivos a mediados de mayo. La segunda vuelta más incierta en años está a punto de definirse

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Keiko Fujimori sonríe detrás de un podio, a la derecha, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga discuten frente a una pancarta en acuarela.
Ilustración acuarela de Keiko Fujimori en un podio, mientras Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga discuten acaloradamente con una pancarta de "Segunda Vuelta: Disputa Abierta" de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el 98,45% de las actas escrutadas, Keiko Fujimori tiene asegurado su pase a la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, pero el segundo finalista sigue sin confirmarse oficialmente. Roberto Sánchez aventaja a Rafael López Aliaga por apenas 24.011 votos, una diferencia que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolverá a mediados de mayo, cuando proclame los resultados definitivos de la primera vuelta.

Los datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), actualizados al cierre de esta edición con 91.332 actas contabilizadas, ubican a Keiko Fujimori en primer lugar con 2.831.702 votos válidos (17,14%), seguida por Roberto Sánchez de Juntos por el Perú con 1.989.030 votos (12,04%) y por Rafael López Aliaga de Renovación Popular con 1.965.019 votos (11,89%). La brecha entre el segundo y el tercer lugar, de apenas 24.011 sufragios, mantiene en suspenso la definición del balotaje.

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¿Cuándo se conocerá al segundo candidato a la presidencia?

La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, precisó que los jurados electorales especiales (JEE) deben concluir la revisión de las actas observadas para que el organismo pueda resolver las apelaciones pendientes y solicitar los resultados finales a la ONPE. “Luego, estas actas son remitidas al JNE, lo que significa que nos encontramos próximos a proclamar qué candidatos a la presidencia logran pasar a la segunda vuelta electoral”, señaló Clavijo. La ONPE indicó que aún quedan 1.433 actas por remitir al Jurado Electoral Especial para su revisión.

El JNE estima que los resultados definitivos estarán disponibles a mediados de mayo, lo que permitirá organizar el debate presidencial oficial y activar el cronograma de campaña para el balotaje del 7 de junio.

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que para la segunda vuelta de las Elecciones Generales se utilizará el sistema de votación convencional con papel. El jefe interino, Bernardo Pachas, explicó que la decisión se debe a que el proceso de escrutinio será más sencillo con solo dos candidatos. | TV Perú

López Aliaga denuncia fraude sin presentar pruebas

Mientras el conteo avanza, Rafael López Aliaga mantiene una ofensiva legal y mediática para revertir su situación. El candidato de Renovación Popular acusa a las autoridades electorales de haber dado un “golpe de Estado electoral” al no atender sus reclamos de anular las elecciones o convocar un proceso complementario en los locales de Lima afectados por retrasos en la distribución del material electoral.

López Aliaga sostiene que los retrasos en la apertura de mesas en Lima, donde concentra su mayor caudal electoral, fueron deliberados para perjudicarlo. Sin embargo, no ha presentado pruebas contundentes que sustenten la acusación. Un informe de la Asociación Civil Transparencia determinó que la afectación causada por los retrasos no alteraría el resultado final de los comicios. La ONPE, por su parte, señaló que los problemas afectaron al 1,34% de las mesas en Lima y al 0,4% del total nacional.

Caricatura de Rafael López Aliaga, un hombre robusto con saco azul, dedo levantado y expresión severa, frente a urnas de ONPE y JNE, con papeles volando.
Caricatura política de Rafael López Aliaga con gesto severo y dedo levantado, de pie frente a las urnas de votación de ONPE y JNE, en un entorno de papeles volando que evoca tensión y denuncia política en el proceso electoral peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las irregularidades en el proceso de distribución del material electoral motivaron la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la ONPE. La Fiscalía ha iniciado una investigación del caso.

El JNE rechazó por unanimidad las solicitudes de elecciones complementarias, argumentando que esta figura no está contemplada en la Ley Orgánica de Elecciones para procesos generales. Además, el partido de Fujimori cuestionó los cuatro procesos de amparo promovidos desde la candidatura de López Aliaga, que “misteriosamente” ingresaron al Noveno Juzgado Constitucional de Lima, un tribunal que consideran incompetente para atender estos casos. Según la agrupación, estas acciones buscan “frenar la proclamación, obstruir el proceso y dañar el sistema electoral”.

Fujimori ya hace campaña y apunta contra Sánchez

Con el pase a la segunda vuelta prácticamente confirmado desde la noche del 12 de abril, Keiko Fujimori ya inició su campaña de cara al balotaje. La candidata de Fuerza Popular aseguró que, de llegar a la presidencia, cumplirá únicamente los cinco años de mandato que establece la Constitución peruana, que prohíbe la reelección inmediata.

En ese marco, Fujimori apuntó directamente contra Roberto Sánchez, su probable rival en el balotaje, al afirmar que el candidato izquierdista “querrá quedarse en el poder durante treinta años bajo un modelo similar al del chavismo en Venezuela”. La declaración anticipa el tono de una campaña que promete centrarse en el contraste ideológico entre ambas candidaturas.

Acuarela: Keiko Fujimori sonriente, Roberto Sánchez con sombrero y Rafael López Aliaga con gorra "R" y micrófono, todos en primer plano.
Retrato en acuarela de los candidatos peruanos Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga, destacando sus perfiles en el ámbito político nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

López Aliaga, por su parte, criticó a Fujimori por no respaldar sus denuncias de fraude, pese a que, según afirmó, ella “sabe bien que le están robando las elecciones”. La candidata no respondió públicamente a esas declaraciones y continuó con su agenda de campaña.

A un mes del 7 de junio, el Perú espera que el JNE proclame los resultados definitivos y confirme oficialmente los dos nombres que disputarán la presidencia en una segunda vuelta que, según las encuestas de IPSOS Apoyo, se perfila como una de las más reñidas e inciertas de las últimas décadas.

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