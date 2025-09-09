Venezuela y Bolivia buscan repechaje al Mundial EN VIVO HOY: minuto a minuto por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

¡Día clave! Hoy, martes 9 de septiembre, Venezuela y Bolivia se juegan la posibilidad de lograr el repechaje para el Mundial 2026 . Ambos jugarán de local ante rivales ya clasificados de forma directa a la cita mundialista. En esta nota podrás seguir en vivo todas las incidencias.

10:34 hs

¿Qué resultados necesitan Venezuela y Bolivia para lograr el repechaje al Mundial 2026?

En el cierre de las Eliminatorias 2026, solo dos selecciones mantienen las chances de lograr el cupo al repechaje mundialista: Venezuela y Bolivia. El primero suma un punto más, por lo que tiene una ligera ventaja en caso obtengan el mismo resultado en sus respectivos encuentros de la jornada 18.

Y si no es así, habrá que seguir la tabla de posiciones en tiempo real para saber qué selección mantendrá el sueño del Mundial. Si la ‘vinotinto’ gana en Maturín a Colombia, no importará lo que pase con los bolivianos. Pero si empata o pierde, deberá esperar que Brasil sume en El Alto. Ojo, los de Fernando Batista tienen mejor diferencia de gol (-7 frente a -19).

Bolivia, en cambio, sí está obligado a ganar a la ‘canarinha’ ante su gente para poner presión a Venezuela. Si consigue los tres puntos y los venezolanos caen frente a los colombianos, habrán logrado la hazaña en la última fecha de las Eliminatorias 2026. Cualquier cosa puede pasar.