Venezuela y Bolivia buscan repechaje al Mundial EN VIVO HOY: minuto a minuto por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Ambas selecciones jugarán partidos claves para conseguir el cupo de repesca de las Clasificatorias Sudamericanas. Será todo o nada. Hay mucho en juego. Sigue las incidencias para no perderte ningún detalle

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

10:35 hsHoy

¡Día clave! Hoy, martes 9 de septiembre, Venezuela y Bolivia se juegan la posibilidad de lograr el repechaje para el Mundial 2026. Ambos jugarán de local ante rivales ya clasificados de forma directa a la cita mundialista. En esta nota podrás seguir en vivo todas las incidencias.

10:34 hsHoy

¿Qué resultados necesitan Venezuela y Bolivia para lograr el repechaje al Mundial 2026?

En el cierre de las Eliminatorias 2026, solo dos selecciones mantienen las chances de lograr el cupo al repechaje mundialista: Venezuela y Bolivia. El primero suma un punto más, por lo que tiene una ligera ventaja en caso obtengan el mismo resultado en sus respectivos encuentros de la jornada 18.

Y si no es así, habrá que seguir la tabla de posiciones en tiempo real para saber qué selección mantendrá el sueño del Mundial. Si la ‘vinotinto’ gana en Maturín a Colombia, no importará lo que pase con los bolivianos. Pero si empata o pierde, deberá esperar que Brasil sume en El Alto. Ojo, los de Fernando Batista tienen mejor diferencia de gol (-7 frente a -19).

Bolivia, en cambio, sí está obligado a ganar a la ‘canarinha’ ante su gente para poner presión a Venezuela. Si consigue los tres puntos y los venezolanos caen frente a los colombianos, habrán logrado la hazaña en la última fecha de las Eliminatorias 2026. Cualquier cosa puede pasar.

Tabla de posiciones de las
Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 tras el final de la fecha 17.
10:33 hsHoy

¿Cómo llega Venezuela al partido con Colombia?

Fernando Batista, entrenador de Venezuela, manifestó su optimismo al prometer a la afición que el martes tendrán “una oportunidad hermosa de concretar y lograr el repechaje”. En conferencia de prensa, aseguró: “Llegamos enteros a Venezuela, depende de nosotros ir al repechaje, no tengo ninguna duda que vamos a conseguir el objetivo. Nosotros en Maturín somos fuertes. Al país le digo que confíen en este grupo.“

Pese a la baja de José Martínez, Yangel Herrera y Jhonder Cádiz por lesión, el equipo contará con la presencia de su principal figura, Salomón Rondón.

El conjunto ‘llanero’, séptimo en la tabla con 18 puntos —apenas uno más que Bolivia, su inmediato perseguidor— sufrió una derrota por 3-0 ante Argentina como visitante, resultado que complicó sus aspiraciones, aunque aún depende de sí mismo para alcanzar el repechaje. El próximo rival de Bolivia será Brasil en El Alto.

10:32 hsHoy

¿Cómo llega Bolivia al partido con Brasil?

Óscar Villegas expresó su confianza en que Colombia logre un buen resultado en el Monumental de Maturín, siempre que su equipo cumpla con la tarea de imponerse a Brasil. “Está clarísimo que los colombianos quieren ganar. Es un prestigio el que se juega y vale más que muchas otras cosas”, remarcó el técnico boliviano.

En su más reciente encuentro, Carlos Lampe sufrió por la contundencia ofensiva de la Selección Colombia en Barranquilla, donde los dirigidos por Néstor Lorenzo superaron ampliamente a la ‘verde’ con un marcador de 3-0 en el Metropolitano. A pesar de ese revés, la derrota no eliminó las opciones del equipo para llegar con aspiraciones a la última jornada, gracias a que Venezuela no sumó puntos en Buenos Aires.

El conjunto de Villegas encarará el duelo frente a Brasil decidido a aprovechar los 4.095 metros sobre el nivel del mar del Estadio Municipal El Alto. En esta Eliminatoria, el equipo ha obtenido cuatro victorias, dos empates y dos derrotas jugando como local, con un registro de doce goles a favor y siete en contra.

10:31 hsHoy

¿Cómo y cuándo se jugará el repechaje al Mundial 2026?

Nueva Caledonia ya aseguró su presencia en el repechaje mundialista, previsto para celebrarse del 26 al 31 de marzo de 2026, a pocos meses del inicio de la Copa del Mundo. En este torneo, participarán seis selecciones: el representante de la Conmebol, dos equipos de la Concacaf, uno de Asia, uno de África y el conjunto ya clasificado de Oceanía.

De acuerdo con el ranking FIFA de noviembre, se asignarán puestos del 1° al 6°. Las selecciones ubicadas en las cuatro posiciones más bajas se enfrentarán en una semifinal; los dos combinados mejor posicionados iniciarán directamente en la final de la eliminatoria.

Actualmente, Venezuela ocupa el lugar 46 del ranking, lo que le daría buenas probabilidades de eludir las semifinales en caso de llegar al repechaje. En contraste, Bolivia, situada en la posición 78, tendría un escenario menos favorable.

10:29 hsHoy

Horarios y dónde ver los partidos de Venezuela y Bolivia

Para darle emoción y evitar cualquier polémica, los encuentros de Venezuela y Bolivia se jugarán en simultáneo. Irá a las 18:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador. Una hora más para los países que disputarán dicho boleto y dos horas más para Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil.

El Bolivia vs Brasil irá por dos señales: Movistar Deportes vía YouTube y Latina Televisión en señal abierta. Mientras que el choque de Venezuela y Colombia se verá por GOLPERU. También puedes seguir todas las incidencias en Infobae Perú.

Programación de Movistar Deportes para
Programación de Movistar Deportes para la última fecha de las Eliminatorias 2026.

