A qué hora juega Ecuador vs Argentina HOY: partido en Guayaquil por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Los ‘albicelestes’, sin Lionel Messi, visitarán a los norteños en la última jornada de las Clasificatorias. Este choque será de trámite porque ambos clasificaron al Mundial 2026. Conoce los horarios del encuentro

Grace Nole Alcántara

A qué hora juega Ecuador vs Argentina por Eliminatorias 2026

El telón de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 se cerrará y tendrá un encuentro que promete ser de pronóstico reservado. Ecuador recibirá a Argentina hoy, martes 9 de septiembre, en el estadio Monumental Banco Pichincha, por la fecha 18 de la competición.

Ambas selecciones aseguraron su boleto al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, pero buscarán cerrar con broche de oro sus grandiosas participaciones en las Clasificatorias.

Los ‘albicelestes’ no contarán con Lionel Messi, la estrella argentina jugó su último encuentro del proceso eliminatorio frente Venezuela la jornada anterior: metió doblete en la goleada por 3-0 en Buenos Aires. Este duelo fue emotivo y tuvo como protagonista a la ‘Pulga’ que entre lágrimas recibió el cariño de los hinchas.

“El partido de ‘Leo’ hay poco que comentar. No va a viajar a Ecuador, tendría que haber salido, no salió por la emotividad del partido. Terminó bastante cargado. Tiene merecido pasar unos días con su familia. Es muy fácil ganar un Mundial, ¿no? No me pongo a pensar en eso, no corresponde, falta un montón. Tenemos que llegar de la mejor manera, no podemos pensar cómo será antes de saber cómo llegaremos y a quiénes citaremos”, declaró Lionel Scaloni en conferencia de prensa.

La Albiceleste venció 3-0 a la Vinotinto en Buenos Aires

Al frente estarán los norteños que saldrán con todas las ganas de reencontrarse con el triunfo después del empate sin goles con Paraguay en Asunción. La escuadra de Sebastián Beccacece necesita romper la mala racha de cuatro empates consecutivos sin goles en el torneo.

“A ustedes les tengo que poner en replay lo que dije. Me preguntan lo mismo: todas preocupaciones. Estamos clasificados y hay que estar orgullosos. Hemos sacado puntos donde antes no se ha logrado. Creo que son nuestras mejores clasificatorias de la historia. Tenemos 29 puntos y nos quitaron tres. Si ganamos a Argentina, superaremos los 31 puntos del 2001”, declaró el DT.

Soccer Football - World Cup
Soccer Football - World Cup - CONMEBOL Qualifiers - Paraguay v Ecuador - Estadio Defensores del Chaco, Asuncion, Paraguay - September 4, 2025 Ecuador coach Sebastian Beccacece talks to Nilson Angulo REUTERS/Cesar Olmedo

A qué hora juega Ecuador vs Argentina por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Los argentinos y ecuatorianos cerrarán su participación en las Eliminatorias Sudamericanas 2026 hoy, martes 9 de septiembre, en el estadio Nacional de Lima, por la fecha 18 de la competición. La hora pactada será a las 18:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; y en Venezuela, Boliviacomenzará a las 19:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil iniciará a las 20:00 horas.

Canal para seguir Ecuador vs Argentina por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

El choque será televisado para el Perú por Movistar Eventos 1 a través de sus canales 1 y 701 en HD, también se podrá seguir por Movistar Deportes, plataforma streaming es totalmente gratuito para los suscriptores. Y en Ecuador será televisado por El Canal del Fútbol, mientras que en Argentina se verá por DSports, Telefe, TyC Sports.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que debes saber de la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 con resultados en vivo, tabla de posiciones, y mucho más.

Ecuador vs Argentina: posibles alineaciones

- Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes; Franco Mastantuono, Nicolás Paz, Thiago Almada; Julián Álvarez.

- Ecuador: Hernán Galíndez, Joel Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moi Caicedo, Patric Mercado, Pedro Vite; Gonzalo Plata, Nilson Angulo, Enner Valencia.

