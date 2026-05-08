Perú

Calificaciones AD, A, B y C en el año escolar 2026: qué significan y cuál se necesita para aprobar los exámenes, según Minedu

El Ministerio de Educación establece criterios específicos por grado de secundaria y contempla acompañamiento pedagógico para estudiantes que no alcanzan los resultados esperados

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Año escolar 2025: esta es la fecha que inicia las solicitudes para la matrícula| Andina

Con el cierre del primer bimestre del año escolar 2026 en los colegios públicos del país, miles de estudiantes ya comenzaron a recibir sus primeras calificaciones oficiales. En medio de este proceso, una duda se repite entre padres de familia: ¿qué significan realmente las notas AD, A, B y C que aparecen en la libreta?

A diferencia del sistema tradicional basado en números, el modelo del Ministerio de Educación (Minedu) utiliza una escala por niveles de logro, enfocada en medir el progreso del estudiante desde el inicio del año. Por ello, estas primeras evaluaciones no solo reflejan resultados, sino también el ritmo de aprendizaje y las áreas que requieren refuerzo.

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¿Qué significan las calificaciones AD, A, B y C en el primer bimestre?

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El sistema educativo peruano establece cuatro niveles que describen el desempeño del estudiante en relación con las competencias esperadas para su grado. Estas categorías permiten entender con mayor claridad cómo avanza el alumno en sus aprendizajes.

  • AD (Logro destacado): El estudiante supera ampliamente lo esperado para su grado. Demuestra dominio sólido de los contenidos desde el inicio del año.
  • A (Logro esperado): Cumple con todas las competencias planteadas de forma satisfactoria y dentro del tiempo previsto.
  • B (En proceso): Está cerca de alcanzar el nivel esperado, pero aún necesita acompañamiento docente para consolidar sus conocimientos.
  • C (En inicio): Presenta dificultades en el desarrollo de competencias y requiere mayor tiempo de aprendizaje y refuerzo.

En el contexto del primer bimestre, estas notas tienen un valor clave: permiten identificar tempranamente fortalezas y debilidades. Así, tanto docentes como familias pueden tomar acciones oportunas para mejorar el rendimiento durante el resto del año escolar.

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Cabe precisar que el sistema del Minedu es progresivo, lo que significa que un estudiante puede mejorar sus calificaciones en los siguientes bimestres si recibe el apoyo adecuado.

¿Estas notas del primer bimestre definen si el alumno aprueba el año?

Es fundamental elegir una mochila con buen soporte y los zapatos en la talla adecuada para que no sea incomodo al realizar las actividades.
Es fundamental elegir una mochila con buen soporte y los zapatos en la talla adecuada para que no sea incomodo al realizar las actividades.

Una de las principales preocupaciones es si estas primeras calificaciones determinan la aprobación del grado. La respuesta es no. El primer bimestre es solo una parte del proceso de evaluación continua.

Para aprobar el año escolar 2026 en secundaria, el Minedu establece criterios que se evalúan al final del periodo lectivo:

Para primer, tercer y cuarto grado de secundaria:

  • Se necesita obtener como mínimo “B” en la mitad o más de las competencias.
  • En el resto, se puede tener “AD”, “A” o “C”.

Para segundo y quinto grado de secundaria:

  • Se requiere alcanzar “A” o “AD” en al menos la mitad de las competencias.
  • En las demás, se admite una calificación de “B”.

Si el estudiante no cumple con estos requisitos, existen mecanismos de apoyo como el refuerzo o recuperación pedagógica, que permiten mejorar el desempeño antes de cerrar el año.

¿Qué pasa si el alumno necesita mejorar sus notas?

Minedu separa a 214 docentes y administrativos implicados en graves delitos.
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El sistema contempla alternativas para que ningún estudiante se quede atrás:

  • Se implementa acompañamiento docente personalizado.
  • Se desarrollan actividades de refuerzo durante el año.
  • Es posible recuperar competencias incluso en el siguiente periodo lectivo.

Además, en casos donde el estudiante planea continuar estudios en el extranjero, las calificaciones pueden convertirse a una escala numérica oficial:

  • C = 1
  • B = 2.5
  • A = 3
  • AD = 4

Este proceso permite obtener un puntaje final que va de 2.5 a 10, el cual se incluye en un documento complementario al certificado de estudios.

Claves para entender las notas del primer bimestre

año escolar
  • No son definitivas: forman parte de una evaluación continua.
  • Un “B” no es desaprobado, sino un indicador de que el estudiante está en proceso.
  • El objetivo es detectar a tiempo dificultades y reforzar aprendizajes.
  • La participación de los padres es clave en esta etapa inicial.

En este inicio del año escolar 2026, comprender el significado de estas calificaciones permite a las familias tomar mejores decisiones y acompañar de forma más efectiva el proceso educativo de sus hijos.

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