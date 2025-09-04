La selección argentina de Messi jugará su último partido como local por las Eliminatorias ante Venezuela: hora, TV y formaciones

El primer antecedente en un partido de la Albiceleste se remonta a la Finalissima disputada en Wembley. En esa ocasión, el equipo nacional le ganó 3-0 a Italia para lograr así el segundo título de la era Scaloni. Posteriormente, Maza volvió a cruzarse con el seleccionado argentino en un escenario de alto voltaje: la histórica victoria en el Maracaná frente a Brasil, donde un gol de Nicolás Otamendi puso fin al extenso invicto del conjunto local. El tercer antecedente se produjo en las semifinales de la Copa América 2024, cuando Argentina superó por 2-0 a Canadá y accedió a la final del certamen. No obstante, el episodio más polémico del réferi trasandino dirigiendo al combinado campeón del mundo tuvo lugar ante Colombia por la 8° jornada de las presentes Eliminatorias. En aquella ocasión, sancionó penal tras consultar el VAR por una falta de Otamendi sobre Daniel Muñoz. La decisión derivó en el gol de James Rodríguez, que selló la victoria para el conjunto colombiano en Barranquilla.