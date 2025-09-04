La selección argentina de Messi jugará su último partido como local por las Eliminatorias ante Venezuela: hora, TV y formaciones

Horario del partido:
20.30 (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay)
19.30 (Bolivia, Chile, Miami, EEUU)
18.30 (Colombia, Perú y Ecuador)
17.30 (México)
TV: TyC Sports, DSports y Telefé (Argentina)
Piero Maza será el árbitro de Argentina-Venezuela:
El colegiado chileno de 39 años y con estatus internacional desde 2018 dirigido a la selección argentina en tres compromisos recientes, todos con desenlaces positivos para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.
El primer antecedente en un partido de la Albiceleste se remonta a la Finalissima disputada en Wembley. En esa ocasión, el equipo nacional le ganó 3-0 a Italia para lograr así el segundo título de la era Scaloni. Posteriormente, Maza volvió a cruzarse con el seleccionado argentino en un escenario de alto voltaje: la histórica victoria en el Maracaná frente a Brasil, donde un gol de Nicolás Otamendi puso fin al extenso invicto del conjunto local. El tercer antecedente se produjo en las semifinales de la Copa América 2024, cuando Argentina superó por 2-0 a Canadá y accedió a la final del certamen. No obstante, el episodio más polémico del réferi trasandino dirigiendo al combinado campeón del mundo tuvo lugar ante Colombia por la 8° jornada de las presentes Eliminatorias. En aquella ocasión, sancionó penal tras consultar el VAR por una falta de Otamendi sobre Daniel Muñoz. La decisión derivó en el gol de James Rodríguez, que selló la victoria para el conjunto colombiano en Barranquilla.
Así está la tabla de las Eliminatorias cuando restan dos fechas:
Con Argentina, Brasil y Ecuador en el Mundial 2026, hoy podría quedar sellado el pasaje de Paraguay. Además, Colombia y Bolivia se enfrentan en un duelo clave para su futuro. Sí Uruguay logra sumar en casa, también sacará boleto a la Copa del Mundo.
Posibles formaciones:
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Paz o Franco Mastantuono; Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.
Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Eduard Bello, Telasco Segovia, Cristian Cásseres, Jefferson Savarino; Josef Martínez, Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido por la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas que protagonizarán Argentina y Venezuela.