Perú vs Uruguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del choque clave por fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Aunque aún no se sabe el once oficial de Perú ante Uruguay, existen posibilidades de quiénes saltarían a la cancha desde el arranque del partido
El exentrenador de Universitario de Deportes analizó el partido entre Perú y Uruguay por la fecha 17 de Eliminatorias 2026. Gregorio Pérez sostuvo que "Perú tiene escasas posibilidades de clasificar”
Luis Advíncula se convertiría hoy, junto a Yoshimar Yotún, en el jugador con más partidos vistiendo la bicolor.
Hoy, jueves 4 de septiembre, Perú se aferra a la esperanza de las matemáticas, aunque la realidad dicta que solo un milagro sin precedentes puede configurar una épica clasificación a la próxima Copa del Mundo. Y el inicio de esa ilusión debe concretarse sacando un resultado triunfal en el partido contra Uruguay, en el estadio Centenario, por la penúltima fecha de las Eliminatorias CONMEBOL 2026.
