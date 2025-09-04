Perú Deportes

Perú vs Uruguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del choque clave por fecha 17 de las Eliminatorias 2026

La ‘bicolor’ deberá vencer a la ‘celeste’ para seguir soñando con la remota clasificación al repechaje del próximo Mundial. Sigue todas las incidencias de este cotejo

19:59 hsHoy

Aunque aún no se sabe el once oficial de Perú ante Uruguay, existen posibilidades de quiénes saltarían a la cancha desde el arranque del partido

Posible alineación de Perú ante Uruguay por Eliminatorias 2026 | L1MAX
19:56 hsHoy

El exentrenador de Universitario de Deportes analizó el partido entre Perú y Uruguay por la fecha 17 de Eliminatorias 2026. Gregorio Pérez sostuvo que "Perú tiene escasas posibilidades de clasificar”

Gregorio Pérez analiza la previa del partido Perú vs Uruguay | LI1MAX
19:54 hsHoy

Luis Advíncula se convertiría hoy, junto a Yoshimar Yotún, en el jugador con más partidos vistiendo la bicolor.

Luis Advíncula se convertiría hoy en el jugador con más partidos con la selección peruana | L1MAX
19:53 hsHoy

A qué hora juega Perú vs Uruguay HOY: partido en Montevideo por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Los de Óscar Ibáñez salen con la obligación de los tres puntos, ya que cualquier otro resultado lo dejaría sin chances del repechaje. Eso sí, también dependen de lo que pase en otros encuentros. Conoce los horarios

A qué hora juega Perú
A qué hora juega Perú vs Uruguay en Montevideo por fecha 17 de las Eliminatorias 2026 - Crédito: Infobae Perú.

Hoy, jueves 4 de septiembre, Perú se aferra a la esperanza de las matemáticas, aunque la realidad dicta que solo un milagro sin precedentes puede configurar una épica clasificación a la próxima Copa del Mundo. Y el inicio de esa ilusión debe concretarse sacando un resultado triunfal en el partido contra Uruguay, en el estadio Centenario, por la penúltima fecha de las Eliminatorias CONMEBOL 2026.

19:53 hsHoy

Dónde ver Perú vs Uruguay HOY: canal tv online del duelo por fecha 17 de las Eliminatorias 2026

El equipo de Óscar Ibáñez no tiene margen de error en Montevideo, donde está obligado a ganar, y esperar otros resultados, para seguir soñando con el repechaje mundialista. Conoce cómo seguir el partidazo

Llegó la hora de la verdad para la selección peruana. Saldrá a jugarse su última chance frente Uruguay hoy, jueves 4 de septiembre, en el estadio Centenario por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Solo le sirve ganar y esperar las derrotas de Venezuela y Bolivia para seguir esperanzado en alcanzar a la zona de repechaje rumbo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.

19:53 hsHoy

Programación de la fecha 17 de las Eliminatorias 2026 HOY: horarios y canales TV de todos los partidos

La penúltima jornada de las Clasificatorias arrancará este jueves 4 de septiembre: Lionel Messi se despedirá ante Venezuela, Perú buscará la hazaña con Uruguay, Brasil saldrá con todo frente Chile, y mucho más

Programación de la fecha 17
Programación de la fecha 17 de las Eliminatorias 2026: días, horarios y canales TV de todos los partidos

Vuelven las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La penúltima fecha de la competencia está por empezar y definirá el futuro de las diez selecciones que están luchando por asegurar su boleto al Mundial Canadá, México, Estados Unidos.

19:52 hsHoy

Sorpresivo cambio en la defensa de Perú para enfrentar a Uruguay por Eliminatorias 2026: La drástica decisión de Óscar Ibáñez

El DT ensayó al once que pondrá frente los ‘charrúas’ en Montevideo este jueves 4 de septiembre por la penúltima fecha de las Clasificatorias

La selección peruana está quedando listo para enfrentar a Uruguay este jueves 4 de septiembre en el estadio Centenario, por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La ‘blanquirroja’ se juega su última chance de poder acceder a la zona de repechaje rumbo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.

14:40 hsHoy

Como ya es costumbre cada vez que juega la selección peruana, la noche del miércoles 3 de septiembre se dio el banderazo de hinchas, esta vez desde Montevideo, donde Perú jugará con Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026.

Banderazo en Montevideo antes del
Banderazo en Montevideo antes del Perú vs Uruguay - Crédito: FPF.
14:36 hsHoy

¡Llegó el día! La selección peruana enfrenta esta tarde-noche a Uruguay en Montevideo, donde está obligado a ganar para seguir soñando con el repechaje. Eso sí, también depende de otros resultado, especialmente de lo que pase con Venezuela y Bolivia.

Perú vs Uruguay por la
Perú vs Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026.
07:06 hsHoy

El estadio Centenario de Montevideo será escenario hoy, jueves 4 de setiembre, a las 18:30 horas, del choque entre Uruguay y Perú, correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026.

