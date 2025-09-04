Perú vs Uruguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del choque clave por fecha 17 de las Eliminatorias 2026

El estadio Centenario de Montevideo será escenario hoy, jueves 4 de setiembre, a las 18:30 horas, del choque entre Uruguay y Perú , correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026.

¡Llegó el día! La selección peruana enfrenta esta tarde-noche a Uruguay en Montevideo, donde está obligado a ganar para seguir soñando con el repechaje. Eso sí, también depende de otros resultado, especialmente de lo que pase con Venezuela y Bolivia.

Como ya es costumbre cada vez que juega la selección peruana, la noche del miércoles 3 de septiembre se dio el banderazo de hinchas , esta vez desde Montevideo, donde Perú jugará con Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026.

La selección peruana está quedando listo para enfrentar a Uruguay este jueves 4 de septiembre en el estadio Centenario, por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 . La ‘blanquirroja’ se juega su última chance de poder acceder a la zona de repechaje rumbo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.

Vuelven las Eliminatorias Sudamericanas 2026 . La penúltima fecha de la competencia está por empezar y definirá el futuro de las diez selecciones que están luchando por asegurar su boleto al Mundial Canadá, México, Estados Unidos.

Llegó la hora de la verdad para la selección peruana. Saldrá a jugarse su última chance frente Uruguay hoy, jueves 4 de septiembre, en el estadio Centenario por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 . Solo le sirve ganar y esperar las derrotas de Venezuela y Bolivia para seguir esperanzado en alcanzar a la zona de repechaje rumbo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México .

Hoy, jueves 4 de septiembre, Perú se aferra a la esperanza de las matemáticas, aunque la realidad dicta que solo un milagro sin precedentes puede configurar una épica clasificación a la próxima Copa del Mundo . Y el inicio de esa ilusión debe concretarse sacando un resultado triunfal en el partido contra Uruguay , en el estadio Centenario, por la penúltima fecha de las Eliminatorias CONMEBOL 2026 .

Luis Advíncula se convertiría hoy, junto a Yoshimar Yotún, en el jugador con más partidos vistiendo la bicolor.

El exentrenador de Universitario de Deportes analizó el partido entre Perú y Uruguay por la fecha 17 de Eliminatorias 2026. Gregorio Pérez sostuvo que "Perú tiene escasas posibilidades de clasificar”

Aunque aún no se sabe el once oficial de Perú ante Uruguay, existen posibilidades de quiénes saltarían a la cancha desde el arranque del partido

Últimas noticias

