¿Qué flores regalar a mamá? La guía por personalidad y color para acertar este Día de la Madre 2026

El ramo de flores sigue siendo el regalo más elegido para el Día de la Madre, pero los floristas recomiendan en 2026 elegir la especie y el color según la personalidad de quien lo recibe (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada segundo domingo de mayo, las floristerías del Perú se llenan de rosas rojas. La tradición es tan arraigada que pocas veces se cuestiona: si es Día de la Madre, es rosa roja. Pero esa lógica viene cambiando. Los floristas, las tendencias de 2026 y una disciplina tan antigua como la botánica misma —la floriografía, o el lenguaje de las flores— coinciden en que el regalo ideal ya no depende de la tradición, sino de la personalidad de quien lo recibe. Peonías para la mamá sentimental, orquídeas para la práctica, girasoles para la extrovertida. Hay un ramo para cada madre, y no siempre es el que está en la vitrina de entrada.

El cambio responde a una tendencia que se consolidó este año en el mercado floral internacional. Según un análisis de la plataforma especializada Flowers for Dreams, en 2026 el criterio de compra se desplazó del tamaño o el precio hacia la intención: “Lo que importa es cuánto refleja el ramo a quien lo recibe”. La consultora floral Mystic Flowers identificó tres grandes corrientes para esta temporada: arreglos de colores saturados y texturas expresivas, composiciones suaves con lavanda y amarillo pálido, y paletas de durazno y blush que evocan calidez emocional.

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Peonías, tulipanes, girasoles y orquídeas son algunas de las flores que este año compiten con la rosa roja en las floristerías peruanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rosa no desaparece, pero ya no es la única opción

La rosa mantiene su lugar, aunque en versiones menos formales. El rosa coral o el blush transmiten gratitud sin el peso romántico del rojo intenso, que los expertos reservan para otro tipo de vínculos. “Evita el rojo a menos que la relación lo amerite; inclínate por rosas, blancos o pasteles para una calidez más apropiada”, señala Flowers for Dreams.

Lo que sí cambió es la diversidad de opciones que hoy compiten con la rosa en las floristerías. La peonia lidera las preferencias de lujo en 2026, según Flowers Next, seguida de la orquídea en maceta —una alternativa que dura semanas— y los tulipanes en tonos mantequilla y lavanda. Los claveles, históricamente asociados al Día de la Madre en varios países de Asia y Europa, también ganan terreno en Perú como alternativa económica y de larga duración.

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La rosa mantiene su lugar en las floristerías, pero los expertos recomiendan alejarse del rojo intenso y apostar por tonos coral o blush, que transmiten gratitud y calidez sin ambigüedad romántica - Crédito: Infobae / Gemini / Imagen ilustrativa

Qué flor va con cada mamá

La floriografía es el lenguaje de las flores: cada especie y cada color carga un significado que va más allá de la estética. No es una ciencia exacta, pero sí una guía de intenciones que los floristas usan como referencia para orientar a sus clientes. Aplicada al Día de la Madre, la floriografía ofrece una correspondencia entre tipos de flores y rasgos de personalidad que puede ayudar a salir de la rosa roja de siempre:

Para la mamá sentimental y nostálgica

La peonia es su flor. Sus pétalos abundantes y su aroma suave evocan generosidad, prosperidad y amor maduro. Según los floristas consultados por Jarncompany, es la elección natural para la madre que guarda cada carta, cada foto y cada detalle.

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La peonia es la flor de la mamá sentimenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la mamá práctica y organizada

La orquídea en maceta o el crisantemo son las opciones más acertadas. Duran semanas con mínimo cuidado, lo que para una madre pragmática tiene más valor que un ramo que se marchita en tres días.

Una hermosa orquídea Phalaenopsis blanca florece en una maceta de cerámica, colocada sobre una estantería minimalista bañada por suave luz natural, creando una atmósfera de paz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la mamá extrovertida y enérgica

Los girasoles y las gerberas en colores vivos capturan su espíritu. Estas flores transmiten optimismo, alegría y una energía que no pasa desapercibida.

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Los girasoles son la elección natural para la mamá que ilumina cualquier reunión familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la mamá minimalista

Tulipanes blancos o margaritas en un arreglo limpio y sin excesos. La elegancia aquí está en la simpleza: un solo tipo de flor, una sola paleta de color.

Un elegante ramo minimalista de tulipanes blancos frescos se exhibe en un simple jarrón de cristal sobre un fondo blanco con luz difusa, destacando su belleza sobria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la mamá romántica

La peonía en rosa suave o la rosa en tonos blush, combinadas con gypsophila y texturas orgánicas, componen el ramo que más se acerca a su estética.

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Un hermoso ramo de rosas rosadas suaves y paniculata se presenta envuelto en papel de seda pastel, bañado por la cálida luz dorada del atardecer, creando una atmósfera romántica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la mamá creativa e independiente

El iris o la lavanda reflejan su carácter. Ambas flores se asocian históricamente con la imaginación, la sabiduría y una cierta vocación por lo singular.

Un delicado ramo de lirios morados y lavanda con texturas silvestres y naturales descansa sobre una tela de lino, bañado por una suave iluminación artística que crea una atmósfera creativa y bohemia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lenguaje del color

Más allá de la especie, el color del ramo envía su propio mensaje. La psicología del color aplicada a la floricultura establece correspondencias que los floristas usan como referencia:

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Rosa y blush: Gratitud, ternura y admiración. Es el color más recomendado para el Día de la Madre por su calidez sin ambigüedad romántica. Las rosas y peonías en esta gama son la apuesta más segura de 2026.

Blanco: Pureza, claridad y paz. Ideal para la madre serena y de carácter contemplativo. Los tulipanes blancos o los lirios en esta tonalidad transmiten una elegancia atemporal.

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Amarillo: Alegría, optimismo y amistad. Los girasoles y gerberas amarillas son perfectos para una madre que irradia positividad y es el centro de cualquier reunión familiar.

Elegir las flores correctas es una forma de decir, sin palabras, cuánto se conoce y se valora a quien las recibe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lila y lavanda: Creatividad, intuición y sofisticación. Las hortensias en azul suave o la lavanda en ramo comunican admiración con un matiz de distinción.

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Naranja y durazno: Confianza, entusiasmo y vitalidad. Una de las paletas en ascenso para 2026, según Mystic Flowers, especialmente en arreglos que mezclan tonos cálidos con verdes naturales.

Morado intenso: Sabiduría, fuerza y una vida bien vivida. Los irises o las hortensias en esta gama son una declaración de respeto y admiración profunda.

Flores que duran más allá del domingo

Una tendencia que gana fuerza en 2026 es el regalo de plantas en maceta como alternativa al ramo cortado. Una orquídea Phalaenopsis, una lavanda o un lirio de la paz pueden acompañar a la madre durante meses, incluso años, con cuidados mínimos. Floristas independientes consultados por Jarncompany señalan que cada vez más compradores buscan flores cultivadas localmente, con envoltura de papel kraft o tela reutilizable, en lugar de plástico.

Las plantas en maceta ganan terreno como alternativa al ramo cortado: duran meses, requieren poco cuidado y tienen un valor sentimental que va más allá del domingo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lassuculentasvan en esa misma línea. Resistentes, de bajo mantenimiento y con una estética que se presta a composiciones creativas, son cada vez más frecuentes en mercados como elMercado de Flores Santa Rosade Lima, donde se pueden encontrar arreglos elaborados con suculentas plantadas en macetas decoradas con musgo, piedras y pequeñas casitas: jardines en miniatura que pueden durar años y que, a diferencia del ramo tradicional, no se marchitan al tercer día.

Un hermoso arreglo de suculentas variadas en una maceta de cerámica decorada, con musgo, pequeñas piedras y una casita en miniatura, se ilumina con luz natural sobre una superficie de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)