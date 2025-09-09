Perú Deportes

Dónde ver Bolivia vs Brasil HOY: canal tv online del duelo por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

La ‘verde’ se juega su última oportunidad para quedarse con el boleto al repechaje ante una ‘verdeamarela’ que ya aseguró su clasificación al próximo Mundial. Conoce cómo sintonizar este encuentro

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Brasil vs Bolivia: dónde ver
Bolivia recibe a Brasil hoy, martes 9 de septiembre, a las 18:30 horas en el estadio Municipal de El Alto, en el marco de la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026. El encuentro pone en juego las últimas aspiraciones de la ‘verde’ para clasificarse al repechaje, mientras que la ‘canarinha’ ya aseguró su presencia en el Mundial.

Los brasileños afrontan la última jornada de la eliminatoria con la tranquilidad de haber sellado su pase al Mundial 2026 con antelación. El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti acaba de ratificar su dominio regional tras una contundente victoria 3-0 ante Chile en el estadio Maracaná. Las anotaciones fueron obra de nuevas figuras como Estevao y Bruno Guimaraes, junto a Lucas Paquetá, que también aportó al marcador.

Con veintiocho puntos, la ‘verdeamarela’ ocupa el segundo lugar de la clasificación, solo superada por Argentina. La presencia de jóvenes talentos en el once titular refleja el recambio que vive el conjunto brasileño, que llega a El Alto dispuesto a cerrar la fase eliminatoria con el mismo nivel de autoridad mostrado en fechas recientes.

Los brasileños sellaron una gran actuación en el Maracaná. (Caracol)

Bolivia encara un desafío mayúsculo tras sufrir una dura derrota por 3-0 en Barranquilla frente a Colombia, selección que selló su clasificación al Mundial en ese encuentro. El equipo orientado por Óscar Villegas quedó estancado en diecisiete puntos, aunque mantiene opciones matemáticas de alcanzar el repechaje, ya que su rival directo, Venezuela, también perdió 3-0 en la fecha anterior.

El sueño de disputar la cuarta Copa del Mundo en la historia del fútbol boliviano resurge pese a la adversidad: hace 31 años que la ‘verde’ no logra una clasificación mundialista. La altura del estadio Municipal de El Alto podría ser un factor diferencial en la búsqueda de ese objetivo ante uno de los grandes favoritos del continente.

Bolivia tropezó ante Colombia en
Dónde ver Bolivia vs Brasil por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

El choque entre brasileños y bolivianos será transmitido por el canal de Youtube de Movistar Deportes y Latina Televisión en Perú. Mientras que en Bolivia irá por la señal de Tigo Sports, Cotas, AXS, TUVES y XDigital; y en Brasil por SporTV.

Por otro lado, Infobae hará la cobertura total de este compromiso en su página web con el resumen, goles e incidencias. No te lo puedes perder.

Tabla de posiciones de las
Horarios de Bolivia vs Brasil por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

El partido está pactado para iniciar a las 18:30 horas en Perú, a las 19:30 horas de Bolivia y a las 20:30 horas de Brasil. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 17:30 horas de México; a las 18:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 19:30 horas de Venezuela, Chile y Estados Unidos; y a las 20:30 horas de Uruguay y Argentina

Los resultados que necesita Bolivia para clasificar al repechaje

Bolivia está obligado a ganarle a Brasil en El Alto, de esa manera, sumará 20 puntos en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026. Pero, no es el único resultado que necesita la ‘verde’ para meterse a la zona de repechaje.

El cuadro altiplánico precisa de que Venezuela, que actualmente se encuentra en la posición de repesca, no sume una victoria ante Colombia en condición de local. Una victoria de los bolivianos y una derrota hasta un empate de los venezolanos significará la clasificación de la primera selección en mención.

