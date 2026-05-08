Pamela López sorprende en 'La Granja VIP' al revelar llamada de Brunella Horna sobre la infidelidad de Christian Cueva

La impactante confesión de Pamela López en 'La Granja Vip'. La concursante revela cómo un mal presentimiento la hizo cambiar un vuelo y cómo una llamada de Brunella Horna le confirmó sus peores temores sobre unas imágenes comprometedoras de Christian Cueva con Pamela Franco. Video: TikTok @detodounp6

Pamela López protagonizó uno de los momentos más comentados dentro de ‘La Granja VIP’ al revelarle a Gabriela Herrera los detalles de cómo se enteró de la segunda infidelidad de Christian Cueva con Pamela Franco, ocurrida en julio de 2024. En esa conversación, la participante del reality expuso una llamada que recibió de Brunella Horna, quien le comunicó la noticia y no dudó en lanzar un fuerte calificativo contra la cantante de cumbia.

Según relató López, los hechos ocurrieron cuando ella se encontraba en Miami, a donde había viajado para acompañar a Cueva durante la Copa América. El futbolista había regresado antes a Lima y, ese día, Pamela notó con extrañeza que él no le había enviado ningún mensaje, algo inusual dado que el deportista solía escribirle a diario con mensajes cariñosos.

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“No tenía ningún mensaje cuando él se encargaba de mandarme mensajes bonitos: ‘mi cachetona, gordita, mi reina, buenos días, que Dios te bendiga’. Ese día ni un punto tenía en mi teléfono, me parecía súper raro”, contó.

Ese silencio le generó una angustia que la llevó a pedir a su amiga Romy que cambiaran los pasajes para no regresar a Lima al día siguiente.

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En una íntima conversación en La Granja VIP, Pamela López abre su corazón y cuenta uno de los episodios más difíciles de su vida a Gabriela Herrera. Revela detalles sobre una grave crisis, una traición y cómo terminó en Disney sin recordar nada. Video: TikTok @detodounp6

“Yo estaba camino al aeropuerto y empecé a sentir miedo, angustia. Le digo a mi amiga: ‘Romy, siento miedo, no quiero viajar a Lima’. No sabía por qué, no quería viajar, cambia los pasajes. No le había escrito nada ni él me había escrito nada, eso era una alerta de que algo había pasado”, relató.

La llamada de Brunella Horna y el calificativo contra Pamela Franco

Fue en ese momento cuando recibió el mensaje de Brunella Horna. La exconductora de ‘América Hoy’ le escribió para pedirle que estuviera tranquila antes de hablar. “En lo que llego a la casa me escribe Brunella: ‘Pam, ¿estás?’. Le dije: ‘Sí amiga, ¿qué pasó?’. Me respondió: ‘Te voy a llamar, pero necesito que estés tranquila’", narró Pamela.

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Durante la llamada, Horna le preguntó si tenía una camioneta Ford negra con cierta placa. Cuando Pamela confirmó que sí, Brunella le reveló que ese vehículo había estado en el cumpleaños de Pamela Franco.

"Esa camioneta estuvo ayer en el cumpleaños de la zo***, esa camioneta está a nombre tuyo y va a salir. Ya me han dateado. Solamente te pido, por favor, que pase lo que pase, tú eres fuerte y puedes contar conmigo. Richard ya sabe, de verdad que me duele mucho porque es su amigo, pero quiero que seas fuerte", le dijo Brunella, según el relato de López.

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Pamela López reveló en 'La Granja VIP' cómo Brunella Horna la alertó sobre la segunda infidelidad de Christian Cueva con Pamela Franco.

La reacción de Pamela López fue devastadora. Según contó, se desmayó al recibir la noticia y despertó en Disney, a donde su amiga la llevó, aunque no pudo disfrutar de nada por el estado emocional en el que se encontraba.

Un vínculo que se transformó con el tiempo

La revelación de Pamela López pone de relieve el papel que jugó Brunella Horna como confidente y apoyo en uno de los momentos más difíciles de la trujillana. En aquel entonces, Horna le ofreció su respaldo y le transmitió el apoyo de Richard Acuña, su esposo y amigo del futbolista.

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Sin embargo, la relación entre ambas ha cambiado significativamente desde entonces. La amistad se deterioró a raíz de diversas polémicas, entre ellas la acusación de que Pamela López habría tenido un vínculo sentimental con Luis Fernando Rodríguez, pareja de Nardha Velarde, también parte del círculo de amigas.

Brunella Horna expresó su apoyo Pamela López en medio de su denuncia contra Christian Cueva. | América TV

Brunella Horna tomó partido por Velarde y criticó abiertamente la actitud de López, señalando que “el ex es sagrado, no se toca”. La conductora también cuestionó el comportamiento de Pamela López en el marco de las denuncias por violencia contra Cueva, señalando que acudir a eventos sociales mientras se evitaban audiencias judiciales dañaba la credibilidad de otras mujeres víctimas de violencia.

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La revelación de Pamela López en ‘La Granja VIP’ volvió a poner en el centro de la conversación el rol de Brunella Horna en aquella historia y el calificativo que usó para referirse a Pamela Franco en un momento en que ambas eran amigas cercanas.