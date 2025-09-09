Perú vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Édgar González: razones para insistir con Paolo Guerrero y por qué Néstor Gorosito debe ser el próximo entrenador de Perú Édgar González, exjugador de Alianza Lima, conversa con Infobae Perú para evaluar el encuentro final entre la selección peruana y la paraguaya, que aterriza en Lima con la clasificación al Mundial 2026 asegurada. “Nos enfrentarán estando ya fuera”, señala

El ‘Negro’ postuló a ‘Pipo’ a la banca de la selección nacional. | VIDEO: Renzo Galiano

Aunque hace más de una década que abandonó los gramados, Édgar González aún irradia fuerza y energía, virtudes que lo encumbraron como una de las piezas capitales foráneas de Alianza Lima. Su buen hacer en La Victoria, aunado a su cartel internacional a nivel de clubes, le permitieron ser un habitual llamado en su natal Paraguay. En condición de retirado, ahora, el popular ‘Negro’ recuerda con gratitud esos pasajes y analiza las realidades distintas de los dos protagonistas que cerrarán las Eliminatorias 2026 en el estadio Nacional, en Lima.