Perú vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

La ‘bicolor’ se despide de un proceso esperpéntico recibiendo, en el estadio Nacional, a una ‘albirroja’ que sacó boleto a la próxima Copa del Mundo después de 16 años de ausencia

Renzo Galiano

Renzo Galiano

22:06 hsHoy

Gustavo Alfaro, técnico de Paraguay, habló del choque ante Perú, al que espera derrotar para cerrar por todo lo alto su brillante proceso, que concretará con una clasificación directa al Mundial 2026.

El técnico del conjunto 'guaraní' espera cerrar con un triunfo su gran Eliminatoria. (Video: Movistar Deportes)
21:46 hsHoy

La selección peruana ya se encuentra en el Estadio Nacional para el choque ante Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias 2026. Los jugadores se mostraron tranquilos, pese al mal final del equipo.

Todo esto para el choque ante Paraguay por Eliminatorias. (Video: Movistar Deportes)
19:22 hsHoy

Édgar González: razones para insistir con Paolo Guerrero y por qué Néstor Gorosito debe ser el próximo entrenador de Perú

Édgar González, exjugador de Alianza Lima, conversa con Infobae Perú para evaluar el encuentro final entre la selección peruana y la paraguaya, que aterriza en Lima con la clasificación al Mundial 2026 asegurada. “Nos enfrentarán estando ya fuera”, señala

Renzo Galiano

Renzo Galiano

El ‘Negro’ postuló a ‘Pipo’ a la banca de la selección nacional. | VIDEO: Renzo Galiano

Aunque hace más de una década que abandonó los gramados, Édgar González aún irradia fuerza y energía, virtudes que lo encumbraron como una de las piezas capitales foráneas de Alianza Lima. Su buen hacer en La Victoria, aunado a su cartel internacional a nivel de clubes, le permitieron ser un habitual llamado en su natal Paraguay. En condición de retirado, ahora, el popular ‘Negro’ recuerda con gratitud esos pasajes y analiza las realidades distintas de los dos protagonistas que cerrarán las Eliminatorias 2026 en el estadio Nacional, en Lima.

18:07 hsHoy

Hinchas despedirán a la selección peruana de esta etapa clasificatoria con el 70% de aforo en el Estadio Nacional.

Hinchas despedirán a Perú con estadio Nacional casi lleno | América TV
18:04 hsHoy

Paraguay llegó a Lima con un avión cargado de ilusiones y familiares de cada miembro de la selección de este país.

Selección de Paraguay llegó a
Selección de Paraguay llegó a
Selección de Paraguay llegó a
Selección de Paraguay llegó a
Selección de Paraguay llegó a
17:55 hsHoy

“El fin de una era”

Así manifestaron en ‘Al Ángulo’ haciendo un análisis sobre cómo se llevaron las Eliminatorias 2026 con una selección peruana desastrosa.

"Es el fin de una era", sostienen tras la eliminación de Perú al Mundial 2026 | Movistar Deportes
17:51 hsHoy

Horario del partido final de Perú en Eliminatorias 2026

A qué hora juega Perú vs Paraguay HOY: partido en el Nacional por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Sin chances de repechaje, la selección peruana se despide de las Clasificatorias Sudamericanas en condición de local. Se espera un resultado positivo como agradecimiento al hincha. Conoce los horarios del encuentro

Miguel Solis Ruiz

Miguel Solis Ruiz

Perú se enfrenta a Paraguay en la última fecha de Eliminatorias 2026 - Alineaciones | Movistar Deportes

Hoy, martes 9 de septiembre, Perú recibe a Paraguay en el Estadio Nacional de Lima por la última fecha de las Eliminatorias 2026. Ya sin chances de clasificar, la ‘bicolor’ se despide del certamen ante su gente. Además, el encuentro marcará el fin del proceso de Óscar Ibáñez en el banquillo nacional.

17:51 hsHoy

Así va la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 EN VIVO HOY: Así van Venezuela y Bolivia en la disputa por el repechaje

Ya están las seis escuadras que consiguieron el boleto directo para el Mundial 2026. Pero falta definir el puesto de repechaje. Para algunos, hay mucho en juego

Grace Nole Alcántara

Grace Nole Alcántara

Venezuela y Bolivia definen quién claifica al repechaje del Mundial 2026 | Movistar Deportes

Las Eliminatorias Sudamericanas 2026 llegarán a su fin con las seis selecciones que obtuvieron su clasificación directa al Mundial Canadá, México, Estados Unidos. Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia, y Paraguay aseguraron su boleto a la próxima Copa del Mundo y cerrarán su participación en la fecha 18 de las Clasificatorias.

09:34 hsHoy

¡Cierre de proceso! Perú recibe hoy, martes 9 de septiembre, en el estadio Nacional de Lima, a Paraguay, por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

09:19 hsHoy

Así llega Perú

La ‘bicolor’ buscará cerrar con decoro un proceso funesto y turbulento que puede considerarse como el peor desde la instalación del sistema todos contra todos (1998). Eso tan solo se sabrá al finalizar la competición.

“Queda un partido y les dije a los muchachos que se merecen la mejor foto posible. El partido con Paraguay de local es una gran oportunidad para reconocimiento de algunos jugadores que dan todo y creo que la gente se los va a reconocer", sostuvo el interino Óscar Ibáñez.

Contra los paraguayos en el otro lado, se acabará la etapa de un par de baluartes como Paolo Guerrero y Carlos Zambrano. Oportunidad ideal para que los jóvenes —si es que surgen— asuman la responsabilidad en un contexto incierto.

