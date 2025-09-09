Perú vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Gustavo Alfaro, técnico de Paraguay, habló del choque ante Perú, al que espera derrotar para cerrar por todo lo alto su brillante proceso, que concretará con una clasificación directa al Mundial 2026.
La selección peruana ya se encuentra en el Estadio Nacional para el choque ante Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias 2026. Los jugadores se mostraron tranquilos, pese al mal final del equipo.
Aunque hace más de una década que abandonó los gramados, Édgar González aún irradia fuerza y energía, virtudes que lo encumbraron como una de las piezas capitales foráneas de Alianza Lima. Su buen hacer en La Victoria, aunado a su cartel internacional a nivel de clubes, le permitieron ser un habitual llamado en su natal Paraguay. En condición de retirado, ahora, el popular ‘Negro’ recuerda con gratitud esos pasajes y analiza las realidades distintas de los dos protagonistas que cerrarán las Eliminatorias 2026 en el estadio Nacional, en Lima.
Hinchas despedirán a la selección peruana de esta etapa clasificatoria con el 70% de aforo en el Estadio Nacional.
Paraguay llegó a Lima con un avión cargado de ilusiones y familiares de cada miembro de la selección de este país.
Así manifestaron en ‘Al Ángulo’ haciendo un análisis sobre cómo se llevaron las Eliminatorias 2026 con una selección peruana desastrosa.
Hoy, martes 9 de septiembre, Perú recibe a Paraguay en el Estadio Nacional de Lima por la última fecha de las Eliminatorias 2026. Ya sin chances de clasificar, la ‘bicolor’ se despide del certamen ante su gente. Además, el encuentro marcará el fin del proceso de Óscar Ibáñez en el banquillo nacional.
Las Eliminatorias Sudamericanas 2026 llegarán a su fin con las seis selecciones que obtuvieron su clasificación directa al Mundial Canadá, México, Estados Unidos. Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia, y Paraguay aseguraron su boleto a la próxima Copa del Mundo y cerrarán su participación en la fecha 18 de las Clasificatorias.
¡Cierre de proceso! Perú recibe hoy, martes 9 de septiembre, en el estadio Nacional de Lima, a Paraguay, por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.
La ‘bicolor’ buscará cerrar con decoro un proceso funesto y turbulento que puede considerarse como el peor desde la instalación del sistema todos contra todos (1998). Eso tan solo se sabrá al finalizar la competición.
“Queda un partido y les dije a los muchachos que se merecen la mejor foto posible. El partido con Paraguay de local es una gran oportunidad para reconocimiento de algunos jugadores que dan todo y creo que la gente se los va a reconocer", sostuvo el interino Óscar Ibáñez.
Contra los paraguayos en el otro lado, se acabará la etapa de un par de baluartes como Paolo Guerrero y Carlos Zambrano. Oportunidad ideal para que los jóvenes —si es que surgen— asuman la responsabilidad en un contexto incierto.