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Doblete de Guido Vadalá para remontar el Universitario vs Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026

El ‘10’ del equipo chileno complicó constantemente a la defensa de la ‘U’, apareció en el momento más difícil del partido y con dos anotaciones consiguió darle la vuelta al marcador

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Guido Vadalá apareció por el segundo palo y logró el empate parcial en Chile - Crédito: ESPN.

Guido Vadalá fue la gran pesadilla de Universitario de Deportes en Chile. El volante argentino apareció en el momento más complicado para su equipo y terminó siendo decisivo en el duelo por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026, al comandar la remontada de Coquimbo Unido con dos goles en el segundo tiempo que cambiaron por completo el rumbo del encuentro.

El conjunto peruano había comenzado el partido de la mejor manera y consiguió adelantarse en el marcador gracias a Alex Valera. A los 33 minutos del primer tiempo, el delantero ‘crema’ aprovechó una buena acción ofensiva desde el córner para poner el 1-0 y darle tranquilidad a la ‘U’, que se marchó al descanso con ventaja y con sensaciones positivas en territorio chileno.

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Sin embargo, el panorama cambió drásticamente en el complemento. Coquimbo Unido salió con otra intensidad frente a su gente y encontró rápidamente la reacción de la mano de Guido Vadalá, quien apareció en el momento más importante del partido para convertirse en el gran protagonista de la remontada.

Apenas cinco minutos después del inicio del segundo tiempo, Vadalá apareció dentro del área rival tras un centro enviado desde el sector derecho. El argentino se exigió para conectar el balón en el área chica y venció al portero Miguel Ángel Vargas, desatando la celebración del conjunto local y devolviendo la esperanza a los hinchas chilenos.

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Guido Vadalá celebrando uno de sus goles ante Universitario por Copa Libertadores.
Guido Vadalá celebrando uno de sus goles ante Universitario por Copa Libertadores. Crédito: Prensa club

La anotación golpeó a Universitario, que comenzó a sufrir cada vez más con la presión ofensiva de Coquimbo Unido y especialmente con la movilidad del ‘10′ rival, quien constantemente encontró espacios para complicar a la defensa ‘crema’.

El doblete para sellar la remontada

Luego del empate, el equipo chileno mantuvo la intensidad y siguió buscando el arco rival. Tras varios intentos y una serie de aproximaciones peligrosas, nuevamente apareció Guido Vadalá para inclinar definitivamente el partido a favor de Coquimbo Unido.

El volante argentino encontró la pelota dentro del área después de un pequeño despeje defensivo de Universitario. Rodeado por varios jugadores ‘cremas’, mostró toda su calidad para acomodarse y sacar un remate preciso que terminó en el fondo de la red, dejando sin posibilidades de reacción a Miguel Ángel Vargas.

Con ese tanto, Guido Vadalá selló su doblete personal y consumó la remontada de Coquimbo Unido para el 2-1 definitivo en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, consolidándose como la gran figura de la noche en el duelo correspondiente a la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.

Doblete de Guido Vadalá para 2-1 frente al cuadro 'crema' por la fecha 4 del certamen Conmebol - Crédito: ESPN.

Dura derrota para Universitario

La derrota en Chile golpea seriamente las aspiraciones de Universitario de Deportes en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026. El conjunto ‘crema’ dejó escapar una gran oportunidad de sumar fuera de casa luego de ir ganando el partido y ahora quedó en una situación complicada a falta de dos jornadas para el cierre de la fase de grupos.

Con este resultado, la ‘U’ se ubica en la tercera posición con cuatro puntos, los mismos que Nacional, que permanece en el último lugar por diferencia de goles. Por su parte, Coquimbo Unido escaló hasta el segundo puesto con siete unidades, aunque todavía por detrás de Tolima, líder del grupo gracias a una mejor diferencia de goles.

El panorama para el cuadro dirigido por Jorge Araujo comienza a complicarse cada vez más, ya que en las últimas fechas no solo estará obligado a sumar, sino también a esperar otros resultados para seguir soñando con la clasificación a la siguiente ronda del torneo continental.

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