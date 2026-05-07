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Pamela López en ‘La Granja VIP’ confiesa que Christian Cueva no llamó ni visitó a su hijo en su cumpleaños

La influencer evidenció el difícil momento familiar que vive al revelar que el futbolista no estuvo presente en el cumpleaños ni en otras fechas importantes para sus hijos.

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Pamela López rompió en llanto en ‘La Granja VIP’ al confesar que Christian Cueva no llamó ni visitó a su hijo por su cumpleaños, pese a que el futbolista publicó un saludo en redes sociales. TikTok

Un momento de profunda carga emocional se vivió en ‘La Granja VIP’ cuando Pamela López, influencer y aún esposa de Christian Cueva, rompió en llanto al exponer la ausencia del futbolista en el cumpleaños de su hijo menor.

A pesar de que Cueva compartió un saludo en Instagram para celebrar la fecha, Pamela reveló que el deportista ni llamó ni visitó al pequeño, evidenciando así la distancia y el dolor que atraviesa su familia.

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La honestidad de Pamela y la vulnerabilidad mostrada en el reality conmocionaron al Team Reales y a la audiencia, que presenció un testimonio desgarrador sobre la soledad y la lucha constante de una madre que se ha convertido en el único sostén emocional de su hijo.

Pamela López confiesa que Christian Cueva no llamó ni visitó a su hijo en su cumpleaños. YouTube: ‘La Granja VIP’:
Pamela López confiesa que Christian Cueva no llamó ni visitó a su hijo en su cumpleaños. YouTube: ‘La Granja VIP’:

El saludo en redes de Christian Cueva

El jueves 7 de mayo, Christian Cueva utilizó su cuenta de Instagram para felicitar a su hijo por su cumpleaños, publicando una foto juntos y un mensaje afectuoso:

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“Calidoso, te amo con toda mi alma, feliz cumpleaños mi vida, papá siempre estará para ti y luchará por ti”.
Christian Cueva utilizó su cuenta de Instagram para felicitar a su hijo por su cumpleaños. IG
Christian Cueva utilizó su cuenta de Instagram para felicitar a su hijo por su cumpleaños. IG

Sin embargo, la realidad relatada por Pamela López en la cocina de ‘La Granja VIP’ era completamente distinta.

Durante una conversación con otros participantes del programa, Pamela relató que su hijo no había recibido ni una llamada ni una visita de su padre en su día especial.

“Le dije ‘¿hoy día vas a salir con tu papá?’. Y me dijo ‘no, no me ha llamado’. ‘¿Pero te ha ido a ver?’. ‘No, tampoco’. Por eso te digo que solo me tiene a mí”, confesó, con la voz quebrada.

Una ausencia que no es aislada, se repitió en Navidad

Pamela López fue aún más allá y aseguró que la ausencia de Christian Cueva en fechas importantes no es un hecho aislado. Contó que el futbolista tampoco estuvo presente en otras ocasiones significativas para su hijo, como la Navidad pasada. “Eso es lo que más me parte, no me tiene a mí y yo sé que por la otra parte no cuenta”, expresó, visiblemente afligida.

La influencer explicó que, durante su permanencia en el reality, la producción permitió que su hijo la visitara para celebrar su cumpleaños juntos. Fue en ese encuentro que pudo conversar con el pequeño y confirmar que no había tenido contacto alguno con su padre.

Pamela López, entre lágrimas, resumió el sentimiento de muchas madres peruanas: “Solo me tiene a mí”. Su historia es un llamado de atención sobre la importancia del compromiso paterno y la necesidad de valorar y apoyar el esfuerzo de quienes, día a día, luchan por el bienestar de sus hijos en medio de la adversidad.

Pamela López revela que Christian Cueva no estuvo presente en el cumpleaños de su hijo, pese a saludo en Instagram. YouTube: ‘La Granja VIP’
Pamela López revela que Christian Cueva no estuvo presente en el cumpleaños de su hijo, pese a saludo en Instagram. YouTube: ‘La Granja VIP’

El impacto en su hijo y el difícil rol de madre ausente

Tras la corta visita, Pamela también reveló que su hijo le pidió abandonar el reality para poder pasar más tiempo juntos. “Me pidió que salga de ‘La Granja VIP’ porque me extraña. Tuve que tranquilizarlo y recordarle que falta poco para terminar mi participación”, explicó.

La confesión de Pamela conmovió a sus compañeros, quienes la abrazaron y le brindaron palabras de apoyo. El momento expuso el lado más vulnerable de la influencer, mostrando el costo emocional que asume al intentar equilibrar su carrera, la exposición mediática y el bienestar de sus hijos.

Contraste en redes: la realidad versus la imagen pública

El episodio también generó debate en redes sociales, donde el contraste entre la imagen mostrada por Christian Cueva en Instagram y la realidad expuesta por Pamela López no pasó desapercibido. Muchos usuarios criticaron la “falsa apariencia” del futbolista, mientras otros mostraron empatía hacia la situación de Pamela y su hijo.

El caso reavivó la conversación sobre el rol de los padres en la crianza y la importancia de la presencia real, más allá de los gestos públicos o las publicaciones en redes.

Christian Cueva
Christian Cueva dedica tiernas palabras a sus hijos, resaltando el valor de la familia en este Día de San Valentín.
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