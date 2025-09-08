A qué hora juega Venezuela vs Colombia en Perú: partido en Maturín por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

A qué hora juega Venezuela vs Colombia en Perú por Eliminatorias 2026.

La selección de Venezuela se medirá en condición de local contra Colombia el martes 9 de setiembre en un duelo válido por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026. El estadio Monumental de Maturín será el escenario de un partido crucial para la ‘vinotinto’, que sueña con clasificar al Mundial de Norteamérica.

El cuadro ‘llanero’ viene de perder por 3-0 en su visita a Argentina y complicó sus chances de meterse a la cita mundialista. Eso sí, se ubica en el sétimo lugar y depende de sí mismo para insertarse por la vía del repechaje, teniendo en cuenta que acumula 18 puntos, solo uno por encima de Bolivia, que recibirá a Brasil en El Alto.

Además, el combinado venezolano no llegará con todo su plantel completo debido a las lesiones de José Martínez, Yangel Herrera y Jhonder Cádiz. Pero sí estará la gran figura, Salomón Rondón.

Salomón Rondón lleva 5 goles con Venezuela en las Eliminatorias 2026. - créditos: Luis ROBAYO / AFP

El técnico de Venezuela, Fernando Batista, se mostró optimista de cara a darle una alegría a la hinchada. “Llegamos enteros a Venezuela, depende de nosotros ir al repechaje, no tengo ninguna duda que vamos a conseguir el objetivo. Nosotros en Maturín somos fuertes. Al país le digo que el martes tenemos una oportunidad hermosa de concretar y lograr el repechaje. Confíen en este grupo“, dijo en conferencia de prensa.

Por otro lado, la selección de Colombia aseguró su clasificación a la Copa del Mundo luego de la victoria 3-0 sobre Bolivia en la jornada pasada. De todos modos, los dirigidos por Néstor Lorenzo tienen varios elementos como James Rodríguez, Luis Díaz y otros más para complicar a su rival.

Último enfrentamiento

Las selecciones de Venezuela y Colombia se han visto las caras en 43 oportunidades a lo largo de la historia del fútbol. Y si hacemos un balance, nos daremos cuenta de que la ‘vinotinto’ lleva solo siete triunfos, contra 21 para los ‘cafeteros’ y 15 empates.

El último enfrentamiento oficial se dio el 7 de setiembre de 2023, en el marco de la jornada 1 de las Eliminatorias 2026. El estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla fue testigo de una victoria a favor de los colombianos con el gol de Rafael Santos Borré a los 46′.

Gol y resumen del triunfo del cuadro 'cafetero' en Barranquilla por la fecha 1 del proceso clasificatorio. (Video: Fanatiz)

Venezuela vs Colombia: posibles alineaciones

Venezuela: Rafael Romo, Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro, Eduard Bello, Telasco Segovia, Tomás Rincón, Jefferson Savarino, Cristian Cásseres Jr. y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista

Colombia: Camilo Vargas, Santiago Arias, Yerry Mina, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Richard Ríos, James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz y Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo

A qué hora Venezuela vs Colombia por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

El Venezuela vs Colombia, correspondiente a la fecha 18 de las Eliminatorias 2026, está programado para el martes 9 de setiembre a las 18:30, horario de Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Bolivia, Chile y Estados Unidos (Miami), el duelo iniciará una hora después. En Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, arrancará a las 20:30 horas, mientras que en México comenzará a las 17:30 horas. En España, el pitazo inicial está previsto para la 01:00 horas del miércoles 10.

Canal para seguir el Venezuela vs Colombia por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

El partido entre Venezuela y Colombia se disputará en el estadio Monumental de Maturín. La transmisión para el público peruano estará a cargo de GOLPERU, accesible por los canales 14 y 714 en alta definición a través de Movistar. Además, el encuentro podrá seguirse por la plataforma de streaming, Movistar TV App.

Si te ubicas en otros países de América, los canales autorizados serán los siguientes: Venezuela (Venevisión, Televen, TVES), Colombia (Caracol TV, Ditu, RCN), Argentina (DSports), Brasil (SporTV), Bolivia (Tigo Sports 2), Chile (MiCHV, Disney+), Ecuador (El Canal del Fútbol), Paraguay (HEI en diferido), Uruguay (AUF TV, Antel TV y DSports), Centroamérica (Claro Sports), México (ViX, Amazon Prime Video) y Estados Unidos (Fanatiz).

Venezuela vs Colombia por Eliminatorias 2026 se verá en Perú por GOLPERU. - captura: Movistar Deportes