Dónde ver Perú vs Paraguay HOY: canal tv online del duelo por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Dónde ver Perú vs Paraguay por Eliminatorias 2026.

La selección peruana jugará en condición de local contra Paraguay hoy, martes 9 de setiembre, en un duelo correspondiente a la jornada 18 de las Eliminatorias 2026. El Estadio Nacional de Lima será el escenario de un cotejo entre dos equipos con diferentes realidades, aunque con el único objetivo del triunfo.

La ‘bicolor’ se quedó sin opciones de clasificar a la Copa del Mundo luego de perder en su visita a Uruguay la fecha pasada por 3-0. Este resultado negativo lo sepultó al penúltimo lugar con 12 puntos.

Ante este panorama, la consigna será guardar el honor y buscará la victoria ante su hinchada en el coloso de José Díaz. Eso sí, el técnico Óscar Ibáñez recuperará a Renato Tapia, quien cumplió suspensión por tarjetas amarillas.

Por otro lado, la selección de Paraguay certificó su presencia en el Mundial de Norteamérica luego del empate sin goles en casa con Ecuador. Los ‘guaraníes’ sumaron 25 unidades y regresaron a la cita mundialista tras 16 años de ausencia.

Ahora, de cara al duelo con Perú, el DT Gustavo Alfaro guardaría jugadores y utilizaría un once mixto, con la excepción de las tres bajas por sanción (Junior Alonso, Andrés Cubas y Miguel Almirón).

Último enfrentamiento

Las selecciones de Perú y Paraguay se han enfrentado en 58 ocasiones a lo largo de la historia del fútbol. Y en el balance general, la ‘albirroja’ lleva la ventaja con 23 victorias, contra 18 para la ‘bicolor’ y 16 empates.

El encuentro oficial más reciente sucedió el 7 de setiembre de 2023, como parte del inicio de las Eliminatorias 2026. El estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este fue testigo de un empate sin goles entre ambos equipos, aunque tuvo ocasiones claras en los dos arcos.

Dónde ver Perú vs Paraguay por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

El Perú vs Paraguay se disputará en el estadio Monumental de Maturín. La transmisión para el público peruano estará a cargo de Movistar Deportes, accesible por los canales 3 y 703 en alta definición a través de Movistar. También se podrá disfrutar en las señales de América TV (4 y 704) y ATV (9 y 709). Además, el encuentro podrá seguirse por la plataforma de streaming, Movistar TV App.

Si estás en otras partes del continente americano, los canales autorizados son los siguientes: Paraguay (GEN), Argentina (DSports), Chile (Disney+), Colombia (Ditu, RCN), Ecuador (El Canal del Fútbol y Zapping), Brasil (SporTV), Bolivia (Tigo Sports), Uruguay (AUF TV, Antel TV y DSports), Venezuela (Venevisión y Televen), Centroamérica (Claro Sports), México (ViX y Amazon Prime Video) y Estados Unidos (fuboTV, Universo y ViX).

Otra forma de seguir la contienda es por la página web de Infobae Perú, que te traerá toda la información, desde la previa, las declaraciones de los protagonistas y más detalles.

Horarios del Perú vs Paraguay por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

El duelo entre Perú y Paraguay por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026 se jugará el martes 9 de setiembre a las 18:30 horas de Perú, misma franja horaria de Colombia y Ecuador. En Chile, Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el encuentro comenzará a las 19:30 horas. En Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, el inicio será a las 20:30 horas, mientras que en México está programado para las 17:30 horas. En España, el inicio está previsto para la 01:00 horas del miércoles 10.

Perú vs Paraguay: posibles alineaciones

Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña, Joao Grimaldo, Kenji Cabrera y Luis Ramos. DT: Óscar Ibáñez.

Paraguay: Roberto Fernández, Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Agustín Sández, Lucas Romero, Blas Riveros, Alejandro Romero, Ramón Sosa y Antonio Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.