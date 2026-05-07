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Raúl Fernández muestra su preferencia por Miguel Vargas para que se mantenga en la portería de Universitario: “Le ganó el puesto a Diego Romero”

El portero campeón con la ‘U’ en el 2009 apoya la continuidad de ‘Manotas’ pese a que inicialmente estaba del lado de ‘Chiquito’. “El fútbol es así, es competencia”, dijo

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Raúl Fernández admite que Miguel Vargas le ha sacado ventaja a Diego Romero. - Crédito: Difusión
Raúl Fernández admite que Miguel Vargas le ha sacado ventaja a Diego Romero. - Crédito: Difusión

A pesar de que Raúl Fernández había endosado su apoyo a Diego Romero para que se haga de la portería de Universitario de Deportes, su opinión ha cambiado drásticamente al apreciar el ritmo elevado de Miguel Ángel Vargas, de quien espera que siga velando por la seguridad del arco.

El número1’ es Vargas que viene atajando de la manera correcta. Creo que le ha ganado el puesto por pulso a Diego [Romero]; esto es fútbol, el fútbol es así, es competencia y tiene que entrar el que esté en el mejor momento y eso lo que suele pasar", dijo en diálogo con Radio Programas del Perú.

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Para Fernández es importante que ‘Manotas’ siga alineando como titular en Universitario, sobre todo porque viene demostrando aptitudes correctas por encima de un ‘Chiquito’ al que la falta de actividad acabó por sentenciarlo.

Hay que seguir con Vargas, porque viene atajando muy bien. Diego [Romero] a mi me gusta, es uno de los arqueros de los que he hablado mucho para que le den la oportunidad siempre; es de la casa, pero creo que el tiempo de no tener ese ritmo, la competencia, esa distancia, le ha jugado un poco en contra”, sostuvo.

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En cambio Vargas aprovechó eso, no tuvo tanta presión me parece. El entró sin la presión de ser titular,ya que lo trajeron para ser suplente y él aprovechó eso. A veces el arquero suplente juega sin presión”, sumó.

Raúl Fernández es una voz autorizada en Universitario. No solo fue un hombre de la casa, también supo ser campeón con los ‘cremas’ en el Torneo Descentralizado 2009.

Constante competencia

Con la salida de Sebastián Britos de Universitario, la plaza por la portería quedó libre con dos arqueros a disposición: Miguel Vargas y Diego Romero. El primero fue el suplente natural del ‘Seba’ con opciones escasas para ocupar su lugar en la campaña del tricampeonato, mientras que el otro llegó para cobrarse una revancha tras un paso desilusionante por CA Banfield.

Aun así, Romero se ganó la confianza del nuevo CT de Javier Rabanal para transformarse en el ‘1’ en el nuevo periodo. La inactividad cursada el año anterior no pesó en la decisión. Quizás buscaban ofrecerle la regularidad esperada, considerando que las veces que atajó respondió notablemente.

Sin embargo, su recorrido ubicado debajo de los tres palos de la ‘U’ duró demasiado poco. Al técnico Rabanal no le terminó de convencer sus apariciones en los primeros compases del certamen. Además, le jugaba en contra su deficiencia saliendo con el balón dominado. De tal manera que lo sentó para darle una oportunidad a Vargas.

Manotas’ aprovechó su chance como si fuera la última y no ha desentonado. A estas alturas del Apertura 2026, ha gozado de una mayor continuidad, ofreciendo exhibiciones puntuales que ayudaron a obtener resultados positivos.

También es el arquero de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores, demostrando que existe un respaldo pleno a su rendimiento. Aunque, con la salida de Javier Rabanal, se ha instalado una suerte de rotaciones con el interinato de Jorge Araujo y se ha vuelto a ver en acción a Diego Romero.

Ahora resta saber si el escalonamiento continuará por las próximas semanas o habrá una decisión definitiva por la seguridad de la portería. Tanto ‘Manotas’ como ‘Chiquito’ han enseñado sus credenciales y, definitivamente, cualquier está capacitado para brindar seguridad sin importar el terreno.

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