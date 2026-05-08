El insólito gol de Alex Valera para 1-0 en Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores 2026

Con muy poco se puso en ventaja. Universitario de Deportes se puso en ventaja 1-0 ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026 gracias a un cabezazo de Alex Valera que sacó provechó de un balón que la escuadra chilena no pudo despejar luego de un tiro al palo de Fara, para poner en ventaja al equipo peruano en su excursión por tierras chilenas

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Universitario 1-0 Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026 El cuadro ‘crema’ afronta una dura prueba en Chile con la obligación de sumar para mantenerse en la pelea por la clasificación en el Grupo B. Sigue aquí todas las incidencias del encuentro

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