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El insólito gol de Alex Valera para 1-0 en Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores 2026

El delantero puso en ventaja a los cremas a los 33 minutos tras sacar provecho de un rebote que los chilenos no supieron como despejar

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El delantero aprovechó un rebote en el palo del cuadro chileno y abrió el marcador de visita - Crédito: ESPN.

Con muy poco se puso en ventaja. Universitario de Deportes se puso en ventaja 1-0 ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026 gracias a un cabezazo de Alex Valera que sacó provechó de un balón que la escuadra chilena no pudo despejar luego de un tiro al palo de Fara, para poner en ventaja al equipo peruano en su excursión por tierras chilenas

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