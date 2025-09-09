Dónde ver Chile vs Uruguay HOY: canal tv online del duelo por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Dónde ver Chile vs Uruguay por Eliminatorias 2026.

Chile se medirá en condición de local frente a Uruguay hoy, martes 9 de setiembre, en un duelo válido por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. El estadio Nacional de Santiago será el escenario de un cotejo donde la ‘roja’ jugará por el honor, estando fuera de toda opción de aspirar a un cupo mundialista.

El conjunto ‘mapocho’ ha realizado una campaña para el olvido al ubicarse en el fondo de la tabla con solo 10 puntos, producto de las 11 derrotas, cuatro empates y solo dos victorias. De hecho, a lo largo del proceso clasificatorio han pasado tres entrenadores: Eduardo Berizzo, Ricardo Gareca y ahora Nicolás Córdova.

De todos modos, el jugar ante su hinchada, obliga al conjunto ‘sureño’ para conseguir una victoria que le permita culminar un ciclo y el fin de los referentes de la ‘generación dorada’, motivo por el cual el DT chileno haría cambios en el once titular.

Dónde ver Chile vs Uruguay

El Chile vs Uruguay se jugará en el estadio Nacional de Santiago, y en Perú la transmisión estará disponible a través de Movistar Eventos 2, en los canales 11 y 711 HD de Movistar. También podrá verse por la plataforma de streaming, Movistar TV App.

Si estás en otros países de América, los canales autorizados serán los siguientes: Chile (Chilevisión, MiCHV, ESPN y Disney+), Uruguay (AUF TV, Antel TV y DSports), Paraguay (Tropicalia), Argentina (TyC Sports Play), Colombia (Caracol TV y RCN), Brasil (SporTV 4), Venezuela (Venevisión, Televen y TVES), Bolivia (Tigo Sports), Ecuador (El Canal del Fútbol), Centroamérica (Claro Sports), México (ViX, Amazon Prime Video) y Estados Unidos (Fanatiz).

Canales y horarios de la transmisión de los partidos por la última fecha de Eliminatorias 2026

Así llega Uruguay a la última fecha de Eliminatorias 2026

Por otro lado, la selección de Uruguay viene de apabullar 3-0 a Perú en Montevideo y certificó su pase a la cita mundialista. Por tal motivo, el técnico Marcelo Bielsa utilizará un once alterno tras desafectar de la convocatoria a Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Facundo Pellistri, que se suma a la baja por suspensión de Mathías Olivera.

Historial de enfrentamientos

Las selecciones de Chile y Uruguay se han visto las caras en 86 partidos a lo largo de su historia futbolística. Y si revisamos el balance general, nos daremos cuenta de que la ‘celeste’ lleva una gran ventaja con 49 triunfos, contra 18 de la ‘roja’ y 19 empates.

El último enfrentamiento se dio el 8 de setiembre de 2023, en el marco del debut de las Eliminatorias 2026. El estadio Centenario de Montevideo fue testigo de una victoria por parte de los ‘charrúas’ por 3-1 con el doblete de Nicolás de la Cruz y el gol de Federico Valverde. Arturo Vidal convirtió para el conjunto ‘mapocho’.

Goles y resumen del triunfo de la 'celeste' con la 'roja' en Montevideo. (Video: Chilevisión)

Horarios del Chile vs Uruguay por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

El encuentro entre Chile y Uruguay, correspondiente a la fecha 18 de las Eliminatorias 2026, se jugará el martes 9 de septiembre a las 18:30, horario de Perú, Colombia y Ecuador. En Chile, Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el partido está programado para las 19:30 horas. En Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, el inicio será a las 20:30 horas, mientras que en México comenzará a las 17:30 horas. En España, el duelo dará comienzo a la 01:00 horas del miércoles 10.

Movistar Eventos 2 transmitirá el Chile vs Uruguay por Eliminatorias 2026. - captura: Movistar Deportes

Chile vs Uruguay: posibles alineaciones

Chile: Lawrence Vigouroux, Ian Garguez, Iván Román, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo, Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola, Luciano Cabral, Maximiliano Gutiérrez, Alexander Aravena y Ben Brereton. DT: Nicolás Córdova.

Uruguay: Sergio Rochet, Nahitan Nández, Ronald Araújo, Sebastián Cáceres, Matías Viña, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Cristian Olivera, Brian Rodríguez y Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa.