Perú Deportes

Dónde ver Chile vs Uruguay HOY: canal tv online del duelo por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

La ‘roja’, última en la tabla, buscará cerrar la Eliminatoria con una victoria en casa contra un elenco ‘charrúa’ que tendría variantes tras la clasificación. Conoce cómo seguir el compromiso

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

Guardar
Dónde ver Chile vs Uruguay
Dónde ver Chile vs Uruguay por Eliminatorias 2026.

Chile se medirá en condición de local frente a Uruguay hoy, martes 9 de setiembre, en un duelo válido por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. El estadio Nacional de Santiago será el escenario de un cotejo donde la ‘roja’ jugará por el honor, estando fuera de toda opción de aspirar a un cupo mundialista.

El conjunto ‘mapocho’ ha realizado una campaña para el olvido al ubicarse en el fondo de la tabla con solo 10 puntos, producto de las 11 derrotas, cuatro empates y solo dos victorias. De hecho, a lo largo del proceso clasificatorio han pasado tres entrenadores: Eduardo Berizzo, Ricardo Gareca y ahora Nicolás Córdova.

De todos modos, el jugar ante su hinchada, obliga al conjunto ‘sureño’ para conseguir una victoria que le permita culminar un ciclo y el fin de los referentes de la ‘generación dorada’, motivo por el cual el DT chileno haría cambios en el once titular.

Dónde ver Chile vs Uruguay

El Chile vs Uruguay se jugará en el estadio Nacional de Santiago, y en Perú la transmisión estará disponible a través de Movistar Eventos 2, en los canales 11 y 711 HD de Movistar. También podrá verse por la plataforma de streaming, Movistar TV App.

Si estás en otros países de América, los canales autorizados serán los siguientes: Chile (Chilevisión, MiCHV, ESPN y Disney+), Uruguay (AUF TV, Antel TV y DSports), Paraguay (Tropicalia), Argentina (TyC Sports Play), Colombia (Caracol TV y RCN), Brasil (SporTV 4), Venezuela (Venevisión, Televen y TVES), Bolivia (Tigo Sports), Ecuador (El Canal del Fútbol), Centroamérica (Claro Sports), México (ViX, Amazon Prime Video) y Estados Unidos (Fanatiz).

Canales y horarios de la
Canales y horarios de la transmisión de los partidos por la última fecha de Eliminatorias 2026

Así llega Uruguay a la última fecha de Eliminatorias 2026

Por otro lado, la selección de Uruguay viene de apabullar 3-0 a Perú en Montevideo y certificó su pase a la cita mundialista. Por tal motivo, el técnico Marcelo Bielsa utilizará un once alterno tras desafectar de la convocatoria a Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Facundo Pellistri, que se suma a la baja por suspensión de Mathías Olivera.

Historial de enfrentamientos

Las selecciones de Chile y Uruguay se han visto las caras en 86 partidos a lo largo de su historia futbolística. Y si revisamos el balance general, nos daremos cuenta de que la ‘celeste’ lleva una gran ventaja con 49 triunfos, contra 18 de la ‘roja’ y 19 empates.

El último enfrentamiento se dio el 8 de setiembre de 2023, en el marco del debut de las Eliminatorias 2026. El estadio Centenario de Montevideo fue testigo de una victoria por parte de los ‘charrúas’ por 3-1 con el doblete de Nicolás de la Cruz y el gol de Federico Valverde. Arturo Vidal convirtió para el conjunto ‘mapocho’.

Goles y resumen del triunfo de la 'celeste' con la 'roja' en Montevideo. (Video: Chilevisión)

Horarios del Chile vs Uruguay por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

El encuentro entre Chile y Uruguay, correspondiente a la fecha 18 de las Eliminatorias 2026, se jugará el martes 9 de septiembre a las 18:30, horario de Perú, Colombia y Ecuador. En Chile, Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el partido está programado para las 19:30 horas. En Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, el inicio será a las 20:30 horas, mientras que en México comenzará a las 17:30 horas. En España, el duelo dará comienzo a la 01:00 horas del miércoles 10.

Movistar Eventos 2 transmitirá el
Movistar Eventos 2 transmitirá el Chile vs Uruguay por Eliminatorias 2026. - captura: Movistar Deportes

Chile vs Uruguay: posibles alineaciones

Chile: Lawrence Vigouroux, Ian Garguez, Iván Román, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo, Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola, Luciano Cabral, Maximiliano Gutiérrez, Alexander Aravena y Ben Brereton. DT: Nicolás Córdova.

Uruguay: Sergio Rochet, Nahitan Nández, Ronald Araújo, Sebastián Cáceres, Matías Viña, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Cristian Olivera, Brian Rodríguez y Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa.

Temas Relacionados

Selección de ChileSelección de UruguayEliminatorias 2026Eliminatorias Sudamericanasperu-deportes

Más Noticias

A qué hora juega Bolivia vs Brasil HOY: partido en El Alto por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

La ‘verde’ se ilusiona con clasificar a la justa tras seis ediciones sin asistir. No dependen de sí mismo: deberán derrotar a una ya clasificada a ‘canarinha’ y esperar que Venezuela no sume de a tres en Maturín

A qué hora juega Bolivia

A qué hora juega Chile vs Uruguay HOY: partido en Santiago por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

La ‘roja’, en condición de colista, recibe a una ‘celeste’ clasificada al Mundial 2026, a costa de Perú, que quiere asaltar Ñuñoa para cerrar el circuito en la segunda plaza. Conoce los horarios

A qué hora juega Chile

Dónde ver Perú vs Paraguay HOY: canal tv online del duelo por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

La ‘bicolor’ buscará cerrar con un triunfo en casa ante un cuadro ‘guaraní’ ya clasificado al Mundial. Conoce cómo seguir el compromiso

Dónde ver Perú vs Paraguay

A qué hora juega Venezuela vs Colombia HOY en Perú: partido en Maturín por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

La ‘vinotinto’ depende de sí misma para clasificar al Mundial de Norteamérica, y delante tendrá a un clasificado elenco ‘cafetero’. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega Venezuela

Dónde ver Bolivia vs Brasil HOY: canal tv online del duelo por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

La ‘verde’ se juega su última oportunidad para quedarse con el boleto al repechaje ante una ‘verdeamarela’ que ya aseguró su clasificación al próximo Mundial. Conoce cómo sintonizar este encuentro

Dónde ver Bolivia vs Brasil
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza afirma que JNJ

Delia Espinoza afirma que JNJ cometería prevaricato si la suspenden y los compara con el Congreso: “Uno casos los apuran, otros no”

SNRTV condena el hostigamiento a Rodrigo Cruz y Karla Ramírez: “Toda agresión contra un periodista es una agresión contra la ciudadanía”

Piden investigar al juez que permitió viaje de Juan José Santiváñez pese a impedimento de salida: “Es nauseabundo”

¿Quiénes son los miembros del JEE que archivaron el caso de Rafael López Aliaga?: cuestionamientos sobre su papel en la decisión

Delia Espinoza a un paso de ser suspendida: ¿Cuándo la JNJ decidirá si acepta propuesta de María Teresa Cabrera?

ENTRETENIMIENTO

Pamela López confiesa que el

Pamela López confiesa que el beso con Piero Arenas fue por venganza a Christian Cueva: “quería sentir otros labios”

Madre de Milenka Nolasco llama “vieja” a Janet Barboza: la conductora responde con duras críticas

Pamela Franco marca distancia de Vanessa Pumarica y descarta reconciliación: “No puedo tener a mi lado a alguien así”

Magaly Medina duda tras actitud de la familia de Jaime Chincha y cuestiona a la fiscalía: “Había un protocolo que no se cumplió”

Milagros Leiva indignada tras certificado irregular de Jaime Chincha: “Cómo puede un doctor decir que falleció si no lo vio”

DEPORTES

A qué hora juega Bolivia

A qué hora juega Bolivia vs Brasil HOY: partido en El Alto por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

A qué hora juega Chile vs Uruguay HOY: partido en Santiago por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Dónde ver Perú vs Paraguay HOY: canal tv online del duelo por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

A qué hora juega Venezuela vs Colombia HOY en Perú: partido en Maturín por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Dónde ver Bolivia vs Brasil HOY: canal tv online del duelo por fecha 18 de las Eliminatorias 2026