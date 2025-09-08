Perú Deportes

A qué hora juega Chile vs Uruguay: partido en Santiago por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

La ‘roja’, en condición de colista, recibe a una ‘celeste’ clasificada al Mundial 2026, a costa de Perú, que quiere asaltar Ñuñoa para cerrar el circuito en la segunda plaza. Conoce los horarios

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Chile cierra las Eliminatorias Sudamericanas
Chile cierra las Eliminatorias Sudamericanas recibiendo a Uruguay, en Ñuñoa. - Crédito: EFE

Chile dice adiós a una infausta carrera en las Eliminatorias CONMEBOL 2026 recibiendo a Uruguay, en el estadio Nacional de Santiago, este martes 9 de septiembre. La ‘roja’ tan solo cumplirá con el calendario de la última jornada, aunque intentará sacar un resultado favorable que impida una resolución deshonrosa en el sótano de la clasificación, pero ello depende de factores externos.

De acuerdo con la programación de la Confederación Sudamericana, el partido está pactado para las 18:30 horas de Perú a través de la señal de Movistar Eventos 2 (Canal 11 / Canal 711 HD). En suelo sureño, conviene mencionar, el enfrentamiento será transmitido por Chilevisión.

Chile es colista de las
Chile es colista de las Eliminatorias 2026. - Crédito: AFP

Chile se presenta muy herido, tras caer goleado a manos de Brasil, a un duelo que solo puede servir para echar mano de una nueva camada, que en su mayoría debe estar compuesto por nuevos puntuales plagados de juventud y ganas. No hay más que hacer para un bloque nacional que se ha visto degradado con el avance de las Clasificatorias Sudamericanas.

En su condición de colista, con apenas 10 unidades, los trasandinos irán por el triunfo, el que sería el tercero, para evitar cerrar la competición en la última posición. No obstante, todo está en manos de la selección peruana, que se ubica dos puntos por encima y de puntuar contra Paraguay, en Lima, hundiría a los sureños.

“Estoy muy contento por los chicos que debutaron de 18 y 19 años, son jugadores que hay que proyectar. Jugaron muchos que han estado en procesos de selecciones juveniles y eso creo que es a lo que hay que apuntar. El aprendizaje es que no podemos esperar a que salgan jugadores de manera espontánea, hay que construir jugadores, ese es el mensaje”, mencionó el entrenador Nicolás Córdova.

Por su parte, Uruguay aparece en el camino con el boleto al Mundial 2026 en el bolsillo, aunque su propósito en Ñuñoa será posicionarse como vencedor para así abandonar la tercera plaza y ubicarse en el segundo lugar, tan solo por detrás de Argentina, vigente campeón del mundo.

Uruguay sacó boleto para el
Uruguay sacó boleto para el Mundial 2026. - Crédito: AFP

En la pasada jornada, los ‘celestes’ se deshicieron con mucha comodidad de Perú endosándole una goleada (3-0), en Montevideo. Con ese resultado, aseguraron su pase a la Copa del Mundo Estados Unidos, México y Canadá.

Es una buena forma de clasificar. Es verdad que el juego ofensivo del equipo fue bueno, también las actuaciones individuales, hubo muchos puntos altos. Creamos ocasiones y convertimos tres goles”, acotó Marcelo Bielsa.

A qué hora juega Chile vs Uruguay por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Los protagonistas del choque cerrarán su participación en las Eliminatorias Sudamericanas 2026 este martes 9 de septiembre en Ñuñoa, por la fecha 18 del circuito mundialista. La hora pactada será a las 18:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; y en Venezuela, Bolivia comenzará a las 19:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil iniciará a las 20:30 horas.

Canal para seguir Chile vs Uruguay por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

El partido será televisado para el Perú por Movistar Eventos 2 a través de sus canales 11 y 711 en HD. También se podrá seguir por Movistar Deportes, plataforma streaming es totalmente gratuito para los suscriptores. Y en Chile será televisado por Chilevisión, mientras que en Uruguay se seguirá por Disney+.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que debes saber de la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 con resultados en vivo, tabla de posiciones, y mucho más. ¡No te lo pierdas!

Temas Relacionados

Selección de ChileEliminatorias 2026Selección de UruguayEliminatorias Sudamericanasperu-deportes

Más Noticias

A qué hora juega Venezuela vs Colombia en Perú: partido en Maturín por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

La ‘vinotinto’ depende de sí misma para clasificar al Mundial de Norteamérica, y delante tendrá a un clasificado elenco ‘cafetero’. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega Venezuela

Beto da Silva acusa a exentrenador de Melgar por maltratarlo: “Fue un momento duro, llegaba estresado todos los días; era insoportable”

El futbolista peruano tenía toda la intención de trascender en Arequipa hasta que chocó con un profesional argentino que lo relegó sin ofrecerle mayores explicaciones. “No entendía la injusticia”, sostuvo Da Silva

Beto da Silva acusa a

Édgar González: la recurrencia con Paolo Guerrero, por qué Néstor Gorosito debe ser el próximo entrenador de Perú y reflexión sobre Paraguay

El ‘Negro’, exfutbolista de Alianza Lima, analiza con Infobae Perú el partido de cierre entre la ‘bicolor’ y la ‘albirroja’, que llega a Lima con el boleto al Mundial 2026 en el bolsillo. “Van a enfrentarnos ya eliminados”, acota

Édgar González: la recurrencia con

Fernando Gaibor quedó deslumbrado con juvenil de Alianza Lima y lo comparó con figura de PSG: “Está para trabajarlo nomás”

El mediocampista ecuatoriano se deshizo de elogios por un canterano del cuadro ‘blanquiazul’, y no dudó en asemejarlo con un reciente campeón de Champions League

Fernando Gaibor quedó deslumbrado con

¿Óscar Ibáñez se va después del Perú vs Paraguay? DT dio firme respuesta tras conversar con Agustín Lozano

El entrenador nacional habló en la previa del último duelo por las Eliminatorias 2026 y si es que seguirá al mando de la ‘bicolor’

¿Óscar Ibáñez se va después
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juan José Santiváñez anunció peritaje

Juan José Santiváñez anunció peritaje de parte para impugnar informe fiscal que concluyó “alta probabilidad” de su voz en audio

Mujer se desmaya frente a Dina Boluarte al recibir su título de propiedad en Palacio de Gobierno

Congreso: Declaran persona no grata a Claudia Sheinbaum por su “inaceptable injerencia” en Perú al defender a Pedro Castillo

“Dina Boluarte está en jaque”: peritaje fiscal desmiente a Juan José Santiváñez y confirma su voz en audio de capitán ‘Culebra’

Ley de amnistía promulgada por Dina Boluarte “representa un retroceso”, asegura la ONU

ENTRETENIMIENTO

Madre de Milenka Nolasco llama

Madre de Milenka Nolasco llama “vieja” a Janet Barboza: la conductora responde con duras críticas

Christian Meier y su trayectoria marcada por la reinvención constante: “Me rehúso a conformarme”

Fito Páez en Lima: horario, accesos, restricciones, recomendaciones y más para el concierto

Isabella Ladera habría regresado con Beéle, pese a románticos mensajes de Hugo García

Milena Zárate exigió a Edwin Sierra dinero, casa y una camioneta tras descubrir su infidelidad con Greissy Ortega

DEPORTES

Beto da Silva acusa a

Beto da Silva acusa a exentrenador de Melgar por maltratarlo: “Fue un momento duro, llegaba estresado todos los días; era insoportable”

Édgar González: la recurrencia con Paolo Guerrero, por qué Néstor Gorosito debe ser el próximo entrenador de Perú y reflexión sobre Paraguay

Fernando Gaibor quedó deslumbrado con juvenil de Alianza Lima y lo comparó con figura de PSG: “Está para trabajarlo nomás”

¿Óscar Ibáñez se va después del Perú vs Paraguay? DT dio firme respuesta tras conversar con Agustín Lozano

Alineaciones de Perú vs Paraguay: con tres sorpresivos cambios, posibles titulares para fecha 18 de las Eliminatorias 2026