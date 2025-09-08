A qué hora juega Chile vs Uruguay: partido en Santiago por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Chile cierra las Eliminatorias Sudamericanas recibiendo a Uruguay, en Ñuñoa. - Crédito: EFE

Chile dice adiós a una infausta carrera en las Eliminatorias CONMEBOL 2026 recibiendo a Uruguay, en el estadio Nacional de Santiago, este martes 9 de septiembre. La ‘roja’ tan solo cumplirá con el calendario de la última jornada, aunque intentará sacar un resultado favorable que impida una resolución deshonrosa en el sótano de la clasificación, pero ello depende de factores externos.

De acuerdo con la programación de la Confederación Sudamericana, el partido está pactado para las 18:30 horas de Perú a través de la señal de Movistar Eventos 2 (Canal 11 / Canal 711 HD). En suelo sureño, conviene mencionar, el enfrentamiento será transmitido por Chilevisión.

Chile es colista de las Eliminatorias 2026. - Crédito: AFP

Chile se presenta muy herido, tras caer goleado a manos de Brasil, a un duelo que solo puede servir para echar mano de una nueva camada, que en su mayoría debe estar compuesto por nuevos puntuales plagados de juventud y ganas. No hay más que hacer para un bloque nacional que se ha visto degradado con el avance de las Clasificatorias Sudamericanas.

En su condición de colista, con apenas 10 unidades, los trasandinos irán por el triunfo, el que sería el tercero, para evitar cerrar la competición en la última posición. No obstante, todo está en manos de la selección peruana, que se ubica dos puntos por encima y de puntuar contra Paraguay, en Lima, hundiría a los sureños.

“Estoy muy contento por los chicos que debutaron de 18 y 19 años, son jugadores que hay que proyectar. Jugaron muchos que han estado en procesos de selecciones juveniles y eso creo que es a lo que hay que apuntar. El aprendizaje es que no podemos esperar a que salgan jugadores de manera espontánea, hay que construir jugadores, ese es el mensaje”, mencionó el entrenador Nicolás Córdova.

Por su parte, Uruguay aparece en el camino con el boleto al Mundial 2026 en el bolsillo, aunque su propósito en Ñuñoa será posicionarse como vencedor para así abandonar la tercera plaza y ubicarse en el segundo lugar, tan solo por detrás de Argentina, vigente campeón del mundo.

Uruguay sacó boleto para el Mundial 2026. - Crédito: AFP

En la pasada jornada, los ‘celestes’ se deshicieron con mucha comodidad de Perú endosándole una goleada (3-0), en Montevideo. Con ese resultado, aseguraron su pase a la Copa del Mundo Estados Unidos, México y Canadá.

“Es una buena forma de clasificar. Es verdad que el juego ofensivo del equipo fue bueno, también las actuaciones individuales, hubo muchos puntos altos. Creamos ocasiones y convertimos tres goles”, acotó Marcelo Bielsa.

A qué hora juega Chile vs Uruguay por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Los protagonistas del choque cerrarán su participación en las Eliminatorias Sudamericanas 2026 este martes 9 de septiembre en Ñuñoa, por la fecha 18 del circuito mundialista. La hora pactada será a las 18:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; y en Venezuela, Bolivia comenzará a las 19:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil iniciará a las 20:30 horas.

Canal para seguir Chile vs Uruguay por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

El partido será televisado para el Perú por Movistar Eventos 2 a través de sus canales 11 y 711 en HD. También se podrá seguir por Movistar Deportes, plataforma streaming es totalmente gratuito para los suscriptores. Y en Chile será televisado por Chilevisión, mientras que en Uruguay se seguirá por Disney+.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que debes saber de la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 con resultados en vivo, tabla de posiciones, y mucho más. ¡No te lo pierdas!