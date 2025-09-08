Perú Deportes

A qué hora juega Perú vs Paraguay: partido en el Nacional por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

La selección de Óscar Ibáñez busca despedir de la mejor forma las clasificatorias luego de caer goleada ante Uruguay y quedarse sin chances de ir al próximo Mundial. Conoce los horarios

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Perú vs Paraguay: horarios del partido por fecha 18 de las Eliminatorias 2026.

El Estadio Nacional de Lima será escenario del enfrentamiento entre Perú y Paraguay por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, este martes 9 de septiembre. El partido marcará el cierre de la competencia para ambas selecciones, con los peruanos ya sin chances de clasificación y los paraguayos festejando su regreso al máximo torneo de FIFA tras 15 años.

La selección peruana afrontará el compromiso como local tras la derrota por 3-0 ante Uruguay en Montevideo. El resultado la dejó sin posibilidades matemáticas de alcanzar el repechaje, quedando en la penúltima posición de la tabla con 12 puntos, a seis de Venezuela, cuando resta solo un partido para el final.

La baja para este duelo será Sergio Peña, quien recibió su segunda tarjeta amarilla. En contraste, Renato Tapia está habilitado para regresar a la convocatoria tras cumplir una fecha de suspensión. La eliminación de la ‘bicolor’ se consumó antes de su último partido como anfitrión.

El cuadro peruano fue goleado 3-0 en Montevideo. (Video: Movistar Deportes)

Después de empatar 0-0 con Ecuador, Paraguay aseguró su clasificación al Mundial 2026, un hito que no alcanzaba desde hace 15 años. El presidente paraguayo declaró feriado nacional para celebrar la conquista, un hecho poco frecuente en la historia reciente del fútbol sudamericano. El conjunto guaraní ocupa la sexta posición con 25 puntos y buscará cerrar la eliminatoria sumando fuera de casa.

El entrenador Gustavo Alfaro no podrá contar con Junior Alonso, Andrés Cubas ni Miguel Almirón, quienes acumularon tarjetas amarillas y deberán cumplir suspensión en esta última jornada. La clasificación de la ‘albirroja’ representa el regreso de una de las selecciones históricas de la región a la máxima cita futbolística.

La celebración de Paraguay tras clasificar al Mundial 2026.

A qué hora juega Perú vs Paraguay por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

El partido está pactado para iniciar a las 18:30 horas en Perú y a las 20:30 horas en Paraguay. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 17:30 horas de México; a las 18:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 19:30 horas de Bolivia, Venezuela, Chile y Estados Unidos; y a las 20:30 horas de Uruguay, Brasil y Argentina.

Canales para seguir el Perú vs Paraguay por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

El Perú vs Paraguay será transmitido por tres canales en territorio peruano. Dos de señal abierta como ATV y América TV y uno de cable como Movistar Deportes (3 o 703 HD de Movistar TV). Los hinchas también podrán seguir este compromiso vía streaming con la aplicación de Movistar Play que es para suscriptores de Movistar.

En la nación paraguaya, este cotejo válido por la fecha 18 será emitido por distintos canales como Unicanal, Trece y GEN. Asimismo, hay otras opciones como el canal de Youtube de Versus y Popu TV.

La selección peruana quedó afuera del Mundial 2026 a falta de una fecha para el final de las Eliminatorias.

Últimos enfrentamientos

El historial de enfrentamientos entre Paraguay y Perú, al menos en los últimos cinco partidos, reflejan una superioridad marcada por la ‘bicolor’, que ha ganado tres partidos y empatado dos. En estas Eliminatorias, la escuadra nacional ya sabe lo que es sumar ante la ‘albirroja’ cuando igualó sin goles con un hombre menos en Asunción. Revisa los scores:

- Eliminatorias 2026: Paraguay 0-0 Perú

- Eliminatorias 2022: Perú 2-0 Paraguay

- Eliminatorias 2022: Paraguay 2-2 Perú

- Eliminatorias 2018: Paraguay 1-4 Perú

- Eliminatorias 2018: Perú 1-0 Paraguay

