Con las cotizaciones castigadas desde fines de julio, el frente político y macroeconómico local aportó un respiro, con un viento de cola adicional proveniente de Brasil (Foto: Reuters)

Guardar

Aunque la operación en el mercado local estuvo acortada por el feriado del Día de la Soberanía Nacional y el jueves Wall Street permaneció cerrado por el Día de Acción de Gracias, los últimos días dejaron varias definiciones clave para los activos argentinos. Con las cotizaciones castigadas desde fines de julio, el frente político y macroeconómico local aportó un respiro, con un viento de cola adicional proveniente de Brasil.

El primer punto de apoyo vino por el lado de la política y las expectativas. Pese al feriado del lunes, la Universidad Torcuato Di Tella publicó el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de noviembre, que mostró una suba mensual de 4,1% hasta alcanzar un nivel de aprobación del 40,7%. Se trata de la segunda mejora consecutiva, luego del avance de 0,9% en octubre.

PUBLICIDAD

El ICG posiciona la imagen de la gestión entre las más altas a los 36 meses de mandato desde el regreso de la democracia, solo por detrás de Néstor Kirchner y del primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

En paralelo, el Indec publicó el EMAE de septiembre, que rebotó 1,1% mensual desestacionalizado y encadenó dos meses al alza tras la revisión positiva de agosto (0,5%), dejando un arrastre estadístico positivo de 0,9% para el cuarto trimestre.

PUBLICIDAD

La dinámica reciente sugiere que la recesión sería de corta duración

Si bien el dato confirma que la economía argentina entró en una recesión técnica al acumular una caída de 1,8% en el tercer trimestre luego del retroceso de 1,0% en el segundo, la dinámica reciente sugiere que la recesión sería de corta duración.

El Senado aprobó la reforma electoral y Diputados avanzó con el Presupuesto

El factor más relevante de la semana llegó desde el Congreso. El Senado aprobó por 43 votos contra 29 la reforma electoral que incluye la suspensión de las PASO en 2027, enviando el proyecto a Diputados, donde en paralelo se sancionó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y se dio media sanción al Presupuesto 2027 con equilibrio financiero.

PUBLICIDAD

De ratificarse en la Cámara baja, la eliminación de las primarias representa un factor de peso para el mercado: permite despejar parte del ruido político en la primera mitad del próximo año y le compra tiempo al Gobierno para consolidar la recuperación de la actividad antes de las elecciones presidenciales, un factor clave para sostener la compresión del riesgo país.

Tanto los bonos soberanos como las acciones lograron revertir parte del castigo acumulado en noviembre (Foto: Reuters)

Rebote de bonos y acciones en la semana

Con este telón de fondo, tanto los bonos soberanos como las acciones lograron revertir parte del castigo acumulado en noviembre. Los Globales encadenaron sucesivas ruedas de recuperación, con avances de entre 1,0% y 2,5% en la plaza local durante el feriado norteamericano y saltos de hasta 4,0% en la apertura del viernes en Nueva York.

PUBLICIDAD

En consecuencia, el índice de riesgo país perforó nuevamente el umbral de los 1.000 puntos básicos para ubicarse en torno a 960 puntos, lejos de los 1.070 puntos del viernes previo.

El índice de riesgo país perforó nuevamente el umbral de los 1.000 puntos básicos para ubicarse en torno a 960 puntos, lejos de los 1.070 puntos del viernes previo

La renta variable acompañó el movimiento: el MSCI Merval hilvanó tres subas consecutivas hasta los US$48 y acumuló una ganancia semanal de 7,9% al jueves.

PUBLICIDAD

El giro fiscal en Brasil y su impacto regional

A la mejora doméstica se sumó un inesperado viento de cola desde Brasil. La decisión de Lula da Silva de designar a Luiz Carlos Trabuco, histórico ejecutivo y presidente del consejo de administración del Banco Bradesco, como ministro de Hacienda para su cuarto mandato despertó un fuerte festejo en los mercados regionales.

Más allá de su origen en el sector financiero, los inversores celebraron la autonomía que se le atribuye para encarar el frente fiscal en un país con una deuda bruta cercana al 97% del PBI y un déficit total del 7,7%. La reacción fue inmediata: el real se apreció hasta la zona de R$5,5 por dólar y el ETF de acciones brasileñas (EWZ) llegó a dispararse 10% durante el viernes.

PUBLICIDAD

El equipo económico respondió a la presión con una fuerte provisión de cobertura cambiaria, con el BCRA intensificando sus ventas de letras dólar linked en el mercado secundario (Foto: Reuters)

Este giro en el frente cambiario de Brasil resulta especialmente relevante para Argentina, que atravesó una semana de marcada tensión en el mismo mercado. El tipo de cambio oficial venía de encadenar siete ruedas consecutivas al alza hasta alcanzar $1.604 el miércoles, achicando la distancia contra el techo de la banda cambiaria y obligando al BCRA a permanecer al margen en el mercado de cambios.

El equipo económico respondió a la presión con una fuerte provisión de cobertura cambiaria, con el BCRA intensificando sus ventas de Letras dólar linked en el mercado secundario (estimadas en torno a USD 2.500 millones en noviembre) y recibiendo mediante un canje con el Tesoro de casi USD 3.000 millones de títulos para seguir abasteciendo la demanda por cobertura.

PUBLICIDAD

La apreciación del real brasileño aportó un alivio marginal para el peso argentino

En paralelo, también habría contenido la suba del dólar financiero (contado con liquidación), que llegó a superar los $1.800, llevando a la brecha cambiaria a la zona del 14% (niveles no vistos desde abril de 2025). En ese contexto, la apreciación del real brasileño aportó un alivio marginal para el peso argentino, que ya el jueves encontró un leve respiro con el tipo de cambio mayorista retrocediendo 0,15% hasta $1.601,5 y el viernes profundizando la baja hasta $1.599.

La licitación del Tesoro y el riesgo del calendario electoral

La cautela frente al calendario político también se trasladó al mercado en pesos. El jueves el Tesoro enfrentó una de las pruebas más exigentes del año, con vencimientos por $25,47 billones. El resultado dejó un sólido rollover del 104,9%, por lo que se adjudicaron $26,71 billones y se absorbieron $1,24 billones.

PUBLICIDAD

La licitación de deuda volvió a dejar en evidencia que al Tesoro le cuesta estirar plazos más allá de los comicios de octubre de 2027 y el cambio de mandato (Foto: Reuters)

No obstante, la licitación volvió a dejar en evidencia que al Tesoro le cuesta estirar plazos más allá de los comicios de octubre de 2027 y el cambio de mandato. La demanda se concentró mayoritariamente en el tramo corto, con la Lecap a febrero (S16F7) y la Letra Tamar a mayo (M10Y7) explicando casi la mitad de lo colocado.

Apenas el 27,2% de lo adjudicado vence después de diciembre de 2027, ya bajo la próxima administración. En particular, el bono CER TZX28 acaparó el 21,4% del total adjudicado, aunque el Tesoro debió convalidar una tasa real de 12,41%, lo que implica un premio en torno a 40 puntos básicos sobre el mercado secundario.

La dinámica de los activos locales empieza a mirar cada vez más de cerca el calendario electoral de 2027

En definitiva, el balance de la semana deja una lectura clara. Más allá de los rebotes tácticos y del viento de cola proveniente de Brasil, la dinámica de los activos locales empieza a mirar cada vez más de cerca el calendario electoral de 2027.

Mientras el mercado exige tasas de interés más altas y cobertura cambiaria para cruzar la transición política, la capacidad del Gobierno para consolidar consensos legislativos y sostener la disciplina financiera será determinante para evitar que la incertidumbre electoral gane protagonismo antes de tiempo.

La autora es economista de PPI (Portfolio Personal Inversiones)