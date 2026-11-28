El Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Buenos Aires advirtió sobre un patrón de hostigamiento judicial

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El Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Buenos Aires (COLPSIBA) advirtió sobre un patrón de hostigamiento judicial contra profesionales que intervienen en causas de abuso sexual y violencia de género, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres y Diversidades. La entidad, que conduce Pablo Della Savia, señaló que el desfinanciamiento de dispositivos de atención y las presiones sobre quienes elaboran pericias e informes judiciales empujan a muchas profesionales a evitar intervenir en estos casos por temor a represalias.

“Lo que nosotros venimos viendo y pensando es que, cuando las colegas avanzamos en temas que tienen que ver con abusos o cuestiones de género, terminamos siendo violentadas. Hay ciertas lógicas de silenciamiento y de disciplinamiento que están impactando, y eso hace que las colegas mujeres terminemos sacándole el cuerpo a la judicialización de casos por temor a ser detenidas o juzgadas”, advirtió la secretaria general del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, Yamila Pezet, ante una consulta de Infobae.

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Las denuncias se concentran en causas de abuso

Según explicó Pezet, la situación no se limita al ejercicio profesional de las psicólogas: repercute de manera directa sobre las personas usuarias del sistema, en su mayoría infancias involucradas en procesos judiciales. “Hay un distrito que informó sus estadísticas y la mayor cantidad de denuncias que ingresan son contra colegas mujeres, y el motivo son justamente las pericias o informes realizados en estos casos”, precisó la secretaria general del Colegio. En la mayoría de los distritos, este tipo de denuncias oscila entre el 50% y el 80%.

Un expediente resuelto en los últimos meses por un tribunal de disciplina provincial grafica ese patrón. Una psicóloga había sido consultada por una madre y un médico pediatra, luego de que una niña relatara situaciones compatibles con presuntos abusos sexuales atribuidos a su padre. Ante la gravedad de lo expuesto, la profesional realizó entrevistas preliminares de escucha para obtener indicadores verbales y elementos de inferencia clínica, sin contar con el consentimiento previo del progenitor señalado, quien luego expresó de manera explícita su negativa a que la niña continuara siendo escuchada en ese ámbito. El padre denunció entonces a la psicóloga ante el tribunal de disciplina por una presunta vulneración de los preceptos éticos del ejercicio profesional.

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El Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Buenos Aires advierte sobre el escenario de hostigamiento, presiones y “disciplinamiento” contra las profesionales que intervienen en causas judiciales de abuso infantil y violencia de género (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo que resolvió el caso consideró que la ausencia de consentimiento del padre se justificaba porque era señalado por la propia niña como presunto autor de conductas que podrían constituir delitos contra la integridad sexual. Esto obligaba a la profesional a ponderar el interés superior de la menor, su derecho a ser escuchada y el acceso irrenunciable a la protección de su salud integral.

El tribunal remarcó que “las entrevistas constituyeron instancias preliminares de escucha y valoración clínica, sin configurar un proceso de tratamiento psicológico formal”, y concluyó que no surgían elementos para inferir una transgresión a las normas éticas que regulan la profesión. La intervención —se sostiene— “estuvo orientada prioritariamente a la protección de derechos de niñas presuntamente afectadas por hechos de extrema gravedad, en el marco de los principios de protección integral de niños, niñas y adolescentes”.

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En diálogo con Infobae, Pezet, que también es titular del Distrito VII de COLPSIBA, explicó el enfoque con el que la institución aborda estas situaciones.

“En este marco es donde nosotros pensamos la práctica profesional desde una perspectiva de derechos y de una perspectiva de género”, señaló.

La profesional adelantó, además, que una de las propuestas de la Comisión Nacional de Géneros y Diversidades apunta a revisar el código de ética que rige a la profesión a nivel federal, vigente desde 1999 y con su última modificación en 2013.

“Se está haciendo una revisión para hacer una reforma. Los puntos de aportes al código de ética de la comisión, o por lo menos se está en proceso de trabajo de la Comisión Nacional de Género, es la perspectiva de género; es decir, cómo incluir en esta reforma del código de ética la perspectiva de género para que de alguna manera también esto impacte en el cuidado de las colegas mujeres, sobre todo”, precisó.

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Desde la colegiatura provincial advierten sobre "ciertas lógicas de silenciamiento y de disciplinamiento que están impactando, y eso hace que las colegas mujeres terminemos sacándole el cuerpo a la judicialización de casos por temor a ser detenidas o juzgadas"

COLPSIBA adhirió a un comunicado conjunto de la Federación de Psicólogos de la República Argentina (FePRA), elaborado por su Comisión Nacional de Géneros, Diversidades y Disidencias, que también preside Pezet. El documento sostiene que el entramado normativo y de políticas públicas construido en el país tras décadas de debate social atraviesa, desde hace tres años, “una brutal embestida política y cultural contra la institucionalidad” por parte del Gobierno nacional.

El comunicado de la Federación de Psicólogos de la República Argentina citó datos del Observatorio Mumalá, que contabilizó 239 femicidios y 128 intentos de femicidio en Argentina entre enero y el 30 de octubre de 2026, a un ritmo de un femicidio cada 30 horas. A ese relevamiento se suma el de La Casa del Encuentro, que registró 292 víctimas fatales de violencia de género entre el 25 de noviembre de 2025 y el 22 de noviembre de 2026: 251 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 11 transfemicidios y travesticidios, y 30 femicidios vinculados de varones y niños.

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La Federación también alertó sobre la situación de trabajadores y trabajadoras estatales que atienden estos casos. Según el documento, la desarticulación de las políticas públicas se sostiene mediante el desfinanciamiento, el cierre de dispositivos específicos, la precarización laboral y los despidos en áreas dedicadas al abordaje de las violencias.

El rechazo al proyecto de ley de “falsas denuncias”

La Federación de Psicólogos de la República Argentina exigió a los legisladores nacionales que no convaliden iniciativas como el proyecto de ley sobre las llamadas “falsas denuncias”, por considerar que desalienta e infunde temor tanto en las víctimas como en las profesionales que tienen la obligación legal y ética de acompañarlas. La iniciativa, impulsada en el Senado por Carolina Losada y registrada bajo el expediente S-228/25, propone modificar los artículos 245, 275 y 277 del Código Penal para aumentar las penas de prisión de uno a tres años —y de tres a seis años cuando el hecho esté vinculado con violencia de género o delitos contra la integridad sexual— para quienes realicen denuncias falsas, falso testimonio o encubrimiento.

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El comunicado de la Federación de Psicólogos de la República Argentina citó datos del observatorio Mumalá, que contabilizó 239 femicidios y 128 intentos de femicidio en Argentina (RS Fotos)

El proyecto alcanza tanto a los autores de las denuncias como a los profesionales que actúen como testigos en el proceso judicial y cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales desde el 8 de abril.

El Senado incluyó la iniciativa en el temario de su sesión del 26 de noviembre, pero finalmente no fue tratada, ya que se priorizaron otros debates, como la reforma electoral que contempla la suspensión de las PASO para 2027.

Organizaciones sociales y bloques opositores cuestionaron la propuesta por considerar que suma obstáculos a las víctimas de violencia y abuso sexual, que ya enfrentan dificultades para denunciar.

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—¿Y cuál es una de sus principales preocupaciones, además de lo que ya expresó y comunicó, por ejemplo, el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Buenos Aires? —le preguntó Infobae a Yamila Pezet.

—Hay algo claro y que nos preocupa mucho: por este tema de denuncias, la cantidad de colegas que se dedican a la atención en la clínica de niños baja mucho.

Pablo Della Savia, titular del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Buenos Aires y del Distrito X, dio contexto a la preocupación expresada por su colega:

—Nuestra colegiatura tiene una alta proporción de mujeres; cerca del 90% de los colegas matriculados en la provincia son mujeres, lo que le da una potencialidad de lo femenino a la colegiatura muy, muy importante. Son, por supuesto, actoras, parte, dueñas, gestoras no solo de la colegiatura sino de la profesión. Y por lo tanto es un recurso invaluable, como todos y cada uno de los matriculados. Que incluso son muy valiosas para marcar y señalar las propias marcas del patriarcado y del machirulismo que tiene nuestra institución y también nuestra práctica profesional, desde ya. Y en esa línea, el esfuerzo y el trabajo constante por deconstruir no solo la institución sino las propias prácticas profesionales.

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En ese contexto, Della Savia advirtió sobre el escenario de hostigamiento, presiones y “disciplinamiento” contra las profesionales que intervienen en causas judiciales de abuso infantil y violencia de género.