Una reflexión, acompañada con palabras de León XIV, sobre la persecución que sufre un grupo de cristianos (Foto: Reuters/Remo Casilli)

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León XIV acaba de recordarnos, hace algo más dos semanas, que la Iglesia no es una ONG. Lo dijo citando textualmente a Jorge Bergoglio, a quien le gustaba expresarlo en esos mismos términos desde bastante antes de ser Francisco: “La Iglesia no es un negocio, no es una agencia humanitaria, la Iglesia no es una ONG; la Iglesia está enviada a llevar a todos a Cristo y su Evangelio. […] Si por hipótesis una vez sucediera que la Iglesia no lleva a Jesús, esa sería una Iglesia muerta”.

Supongo que son los más alejados de la fe quienes creen que la Iglesia es una institución con fines solo altruistas. Si la Iglesia promueve hospitales, universidades o Alcohólicos Anónimos, lo hace para su fin verdadero, que trasciende completamente los que puede tener el Estado cuando promueve lo mismo. Y el fin verdadero, el único fin de la Iglesia, es Jesucristo. Y por Jesucristo todo lo demás, que a veces puede parecer lo que no es, sobre todo para quienes no tienen fe o tienen mala fe.

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Si uno no ve con los ojos de la fe, o si tiene a la Iglesia como una ONG, no entenderá algo tan precioso como el llamado de Dios a servirlo, que es común al Papa, a Teresa de Calcuta o a la última consagrada que dedica su vida a cuidar enfermos que nadie cuida porque ve en ellos a Jesús. Así resulta que la respuesta al llamado de Dios se puede tomar como escándalo o como heroísmo. Probablemente no sea ninguno de los dos, pero es una realidad tan corriente y tan sobrenatural que deja pasmados tanto a los que les toca como a los que ven a los que les toca. Y quienes han dicho que sí a Dios siempre pueden volver para atrás, porque gracias al mismo Dios son libres de hacerlo, pero la inmensa mayoría persevera hasta la muerte, ofreciendo al Señor todos los años que les dé.

No estoy diciendo nada que no se sepa, pero quiero decirlo una vez más porque es como hay que entender la persecución que están sufriendo muchos cristianos, también denunciada por León XIV: “No ocurre solo con armas y maltratos, sino también con palabras, es decir, a través de la mentira y la manipulación ideológica. Sobre todo, cuando estamos oprimidos por estos males, físicos y morales, estamos llamados a dar testimonio de la verdad que salva al mundo, de la justicia que libera a los pueblos de la opresión y de la esperanza que señala a todos el camino de la paz”.

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Y la verdad es que es imposible juzgar la vocación sobrenatural con parámetros mundanos. Francisco también decía que prefería una Iglesia accidentada a fuerza de jugarse por Jesucristo antes que una Iglesia enferma por el aire viciado del encierro. La lógica cristiana es la que León pidió a los católicos del Uruguay y de todo el mundo: “Cuando ser justo y honrado tenga un precio, páguenlo. Cuando perdonar parezca una derrota, perdonen. Cuando todos les digan que piensen primero en ustedes mismos, no tengan miedo de hacerse los últimos; sean capaces de entregar tiempo, dinero, comodidad y proyectos para servir a los demás”.

En el accidente estamos ahora los de Opus Dei, tratando de explicar lo divino a quienes denuncian lo divino. Me cuesta suponer la buena fe de los que solo buscan un resarcimiento de algo que se hizo por amor y fidelidad a un llamado de Dios. A los que buscan errores en los cristianos con la extraña intención de perseguirlos –espero que no sea para extorsionarlos–, les diría que si les molesta que haya pecadores que buscan la santidad, lo mejor que pueden hacer es dejarlos en paz. Está probado durante más de 2000 años que los cristianos crecen cuando los persiguen.

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