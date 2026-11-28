La banda había compartido una foto con Dana Cabrera hace tan sólo cinco días

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Agapornis, la banda de cumbia pop que surgió en La Plata en 2011, vuelve a atravesar un cambio en su voz líder, el quinto desde que se formó el grupo. La modificación se produce después de que Dana Cabrera anunciara que dejará la agrupación para radicarse en Italia, país donde tiene pendiente recibirse de abogada y donde vive su pareja. A lo largo de los años, la banda se acostumbró a renovar su voz femenina y ya había transitado una situación similar con Belén Condomi Alcorta, Melina Brizuela, Aldana Masset y Juliana Gallipoliti.

La salida de Cabrera ocurre mientras Agapornis mantiene una agenda con shows confirmados. La noticia también reaviva los rumores sobre un posible regreso de Brizuela, la vocalista más reconocida del grupo, que integró la banda entre 2013 y 2022.

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Juan Pérsico, integrante histórico de Agapornis, confirmó a Teleshow que la partida de Cabrera no tomó por completo por sorpresa al resto de los integrantes. “Recién Dana subió un comunicado, nada malo pasó, simplemente ella que tenía pensado volver a Italia en unos meses más adelantó la decisión”, explicó el músico.

La banda había incorporado a Dana Cabrera como cantante a fines del año pasado

Al referirse a la forma en que se enteraron de la decisión, Pérsico aclaró que “nos había adelantado algo hace unas semanas”. Sus palabras indican que la determinación venía madurando en silencio desde hacía un tiempo. Consultado acerca de los posibles reemplazos para Cabrera, el músico fue cauto y sostuvo: “Aún no hay nada concreto”.

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De todos modos, deslizó que ya asoma un nombre como candidatura natural: Melina, histórica voz de la agrupación, que por entonces todavía usaba el apellido Lezcano. “Siempre Meli fue una posibilidad, en cada cambio de cantante, es su lugar. Pero no hay nada concreto”, cerró.

La vocalista más reconocida del grupo, que integró la banda entre 2013 y 2022. Su partida, en julio de ese año, estuvo motivada por el agotamiento físico y vocal que le generaba el ritmo de la agrupación —llegaron a hacer 32 shows en un mes— y por la búsqueda de un cambio de vida. “Me empezó a pasar que tenía estrés vocal, no me daba el cuerpo, los horarios”, explicó en su momento la cantante. La pandemia fue el punto de inflexión: al parar, sus cuerdas vocales se recuperaron y tomó la decisión de no volver. Hasta el momento ella no se ha expresado acerca de un posible regreso a la histórica banda de cumbia cheta.

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La cantante dejó la banda de un día para el otro

Horas después del comunicado de la banda, Cabrera también salió a dar su versión a través de las redes sociales. “Corresponde que dé un poquito un contexto de esto, ya que me hablaron un par de personas preguntándome qué es lo que pasó, por qué me voy de Agapornis, qué es lo que ha sucedido. Nada, siento que terminó esta etapa”, comenzó.

La cantante explicó que fue justamente la propuesta de Agapornis la que la llevó a regresar a Buenos Aires, donde permaneció un año y medio. “A partir de la propuesta de Agapornis, volví a Buenos Aires. Estuve un año y medio en total acá y siento que ya es momento de que culmine esta etapa. Así que nada, por eso es que cerramos esta etapa con los chicos”, relató.

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Al referirse a su estado anímico, reconoció emociones encontradas. “Estoy como muy nostálgica en este momento porque se termina esta etapa. A la vez estoy muy feliz porque pasó. Me llevo pero un montón de anécdotas, amistades hermosas. Los chicos son lo más”, afirmó. Y cerró con la mirada puesta en lo que viene: “Estoy contenta de volver a Italia y de seguir con mis proyectos personales y con la siguiente etapa”.