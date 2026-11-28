Garnacho podría dejar Aston Villa en el próximo mercado de pases y Roma aparece en su radar (Créditos: Reuters/Andrew Couldridge)

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La situación de Alejandro Garnacho permanece en una nebulosa difícil de comprender. El delantero argentino se unió al Aston Villa en el último mercado de pases y, desde Inglaterra, afirman que se trató de un préstamo con obligación de compra por objetivos fáciles de cumplir, que escalaba a 40 millones de libras esterlinas (USD 52 millones). El entrenador Unai Emery lo pidió y el Bichito, cuyo pase pertenece al Chelsea, apuntaba a ser un futbolista importante en el último campeón de la Europa League, pero nada fue así, y hoy ya se habla de una posible salida en enero.

Garnacho disputó 95 minutos repartidos en siete compromisos con los Villanos, no marcó goles y su última aparición se remonta al 31 de octubre, cuando disputó los últimos 3 minutos en el 1-1 ante Fulham. Incluso, no viajó al reciente duelo en Turquía con caída frente a Galatasaray por la Champions League, a pesar de que el técnico no completó el banco de suplentes (dispuso de 11 alternativas sobre las 12 que puede tener, y contó con dos arqueros).

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Bajo este escenario, Emery fue consultado sobre la posición del joven en la plantilla, y le preguntaron si era posible una salida en la próxima ventana de transferencias: “Estamos en noviembre, por supuesto que hay mercado de fichajes en enero, pero no estamos pensando en eso. Yo, sobre todo. No puedo hablar de cómo será el próximo mercado de fichajes. El club lo gestiona. Yo solo estoy concentrado en cada partido”.

El diario británico The Telegraph afirmó que Chelsea y Aston Villa no pueden rescindir el acuerdo de cesión de manera unilateral y los Blues podrían evaluar su partida en diciembre si no mejora. El elevado sueldo que percibe alejaría a muchos clubes, mientras que la Roma podría reactivar su interés después del intento fallido en el verano europeo.

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Al término del encuentro ante Galatasaray, Unai Emery ya había sido interrogado sobre el ex atacante de Manchester United: “Hoy estuvieron aquí los jugadores que creo que son los mejores para estar con nosotros”. Luego de ser marginado para ese duelo, Garnacho eliminó todas las fotografías vinculadas al club inglés en su cuenta personal de Instagram.

Así quedó el perfil de Instagram de Alejandro Garnacho luego de que borrara todas las imágenes del Aston Villa

Ahora, en la previa al duelo de este sábado a partir de las 14:30 (hora argentina) contra el Ipswich de Exequiel Palacios por la Premier League, Emery buscó darle su respaldo: “Está entrenando muy bien. Su actitud es fantástica. Al principio de la temporada tuvo problemas porque no estaba en forma. Ahora sí lo está. Está entrenando bien, pero además, el equipo estaba progresando, y sigue progresando, y cuando no está en la convocatoria es porque tengo que elegir entre otros jugadores. Le tengo respeto primero como persona y segundo como jugador, pero no está convocado por este motivo”.

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“Pero esto puede cambiar. Jugamos partidos, así que necesitaré jugadores. Ahora mismo no está, pero está trabajando bien. Está al nivel que esperábamos al principio”, concluyó.

El periódico The Telegraph aseguró que, en un principio, había “condiciones fácilmente alcanzables” para ejecutar la obligación de compra con un contrato por cuatro temporadas: “Parecía una mera formalidad que se concretara”. La BBC remarcó que “el club no tenía ninguna duda” de quedarse con el traspaso definitivo, pero su caso va camino a ser idéntico a Harvey Elliott: en la temporada pasada, el hombre del Liverpool llegó cedido al Aston Villa después de ser el mejor jugador de la Eurocopa Sub 21 de 2025 (campeón con Inglaterra). El trato fue un préstamo con obligación de compra por objetivos. Solo jugó nueve partidos, volvió a los Reds y lo cedieron al Valencia, donde solo sumó 90 minutos en un juego de la presente Copa del Rey.

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Unai Emery hizo mucha fuerza para la llegada de Alejandro Garnacho (Créditos: Reuters/Kemal Aslan)

En este punto, hay que resaltar que Emery posee mucha injerencia en la plantilla del Aston Villa. El periodista Ben Fisher escribió en una columna del diario The Guardian que “tiene el control absoluto, decide qué jugadores llegan y fue él quien impulsó el fichaje de Garnacho”.

La actualidad del extremo también obligó a una declaración del jefe de operaciones de fútbol, Damian Vidagany: “Sé que es un tema que interesa a todo el mundo. Pueden presionarme muchísimo, pero solo hay un hecho: en el Aston Villa, las decisiones deportivas las toma Unai Emery. Él decide si un jugador estará o no en la plantilla según sus propios criterios. Está seleccionando a otros jugadores y decidió no incluirlo en la plantilla”.

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Cuando llegó, Emery no escatimó elogios: “Es tan talentoso… estamos muy contentos”. Sin embargo, ya fue excluido de cuatro de las últimas cinco convocatorias de Liga, mientras a sus compañeros los esquiva el gol porque los Villanos anotaron cinco tantos en los últimos seis duelos (cuatro los anotó en el 4-4 al Manchester United). Hoy, está por detrás de Johan Manzambi, Alysson, Emiliano Buendía, John McGinn, Ibrahim Mbaye y George Hemmings en la consideración.

Las próximas semanas podrían ser claves para definir los próximos pasos en la carrera de Alejandro Garnacho. ¿Completará la temporada con Aston Villa o se irá antes?

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