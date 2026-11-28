Darío Lopilato le echó en cara a Mario Pergolini el día que el conductor se rio en su cara por una fractura que había sufrido

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Darío Lopilato recordó que Mario Pergolini se rio de él al verlo con muletas tras una lesión. El actor contó que el conductor pasó en auto, bajó la velocidad y soltó una carcajada al reconocerlo en la calle, mientras todavía se recuperaba de un accidente que le dejó dificultades para caminar.

Lopilato relató que nunca llegó a manejarse con comodidad con las muletas. Según reconstruyó, Pergolini lo vio desde la ventanilla del vehículo y siguió su camino después de reírse. El conductor confirmó la escena y explicó, entre risas, que no se detuvo a saludarlo ni a preguntarle cómo estaba.

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La lesión ocurrió mientras Darío Lopilato jugaba al fútbol con amigos, una actividad que practica los lunes desde hace más de dos décadas. El intérprete, de 45 años, contó que sufrió un empujón después de hacerle un caño a otro jugador y que la pierna le quedó en una posición forzada.

El actor precisó que la lesión no fue expuesta y que, en ese momento, intentó acomodarse la pierna por sus propios medios. Luego supo que tenía comprometidos varios ligamentos del tobillo, una recuperación que derivó en el uso de muletas y que motivó las bromas de su familia y de su pareja, quienes le sugirieron dejar de jugar.

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Mario Pergolini contó que le salvó la vida a Darío Lopilato cuando visitó La Bombonera en un River-Boca

En el tramo final de la charla, Lopilato contó que le preguntó al cirujano si los elementos colocados durante el tratamiento activarían los detectores de metales. “Sí soné”, respondió entre risas al recordar el resultado.

Darío Lopilato recordó que Mario Pergolini lo ayudó a resguardarse durante un Boca-River en La Bombonera, una escena que el actor reconstruyó al hablar de los encuentros inesperados que mantuvo con el conductor a lo largo de los años.

Antes de llegar a esa anécdota, Lopilato describió la frecuencia con la que se cruza con Pergolini fuera de los estudios. “Mario es el famoso que me lo he cruzado tantas veces, casi como a un familiar. Y en lugares rarísimos”, contó. En esa lista mencionó un lavadero de autos, una cafetería y una carpintería, además del estadio de Boca.

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El partido al que asistió enfrentaba a Boca y River en La Bombonera. Lopilato, identificado públicamente con el conjunto de Núñez, llegó al estadio por invitación de un amigo en común. Como se trataba de un Superclásico y no había hinchas visitantes, decidió tomar recaudos para no quedar expuesto entre el público local.

“Fui con gorrita, anteojos”, explicó el actor. La elección no fue casual. Pergolini señaló que la presencia de un simpatizante reconocido de River en una tribuna de Boca podía generar una situación complicada, más aún en un clásico sin público visitante. “Hay que estar muy loco para ser de un hincha de River reconocido”, comentó el conductor.

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Darío Lopilato recordó la reacción de Pergolini cuando lo vio lesionado

Lopilato ubicó el episodio en un tramo del encuentro posterior a un gol de cabeza de Funes Mori. En medio del movimiento de los espectadores, se encontró con Pergolini en uno de los pasillos internos del estadio. “Entonces, en el pasillo, ahí me lo cruzo. Y encima, esos ojos azules me miran”, relató.

El cruce puso en evidencia que Pergolini había advertido su presencia y el riesgo de que otros hinchas repararan en él. Según reconstruyeron durante la charla, el conductor intervino para que Darío Lopilato pudiera mantener un perfil bajo y evitar que su condición de hincha de River se convirtiera en un foco de atención dentro de La Bombonera.

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La escena quedó como una de las historias que ambos compartían desde hacía tiempo. A diferencia de otros encuentros casuales, aquel ocurrió en un contexto marcado por la rivalidad entre Boca y River y por las restricciones al público visitante en los clásicos.