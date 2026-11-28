Jagger Herrera charló con un simpatizante de Boca y recibió elogios por su presente

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El presente de Facundo Jagger Herrera en Boca Juniors coincidió con una escena que acercó al joven defensor a los hinchas fuera de la cancha. El marcador central participó de una videollamada con un simpatizante del Xeneize y recibió una serie de halagos que quedaron registradas en un video difundido en las redes sociales.

El episodio consistió en una videollamada que Jagger Herrera compartió con un chico, su padre y su abuelo, fanático de Boca Juniors. El defensor surgido de las inferiores del Xeneize apareció de improviso en la conversación para saludar a José Luis, quien celebró el contacto y aprovechó para felicitarlo por su desempeño. El chico inició el diálogo con su abuelo y le dijo: “Estoy con un amigo, te quiere saludar”, antes de que el futbolista tomara el teléfono y preguntara: “¿Qué pasa José Luis?”. La reacción del hombre fue inmediata: “Qué fenómeno. Felicitaciones, pibe. Sos un fenómeno”.

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Facundo Herrera compartió una breve y distendida charla con un hincha que terminó en felicitaciones (REUTERS/Rodrigo Valle)

El intercambio continuó con un tono distendido, mientras el jugador quiso saber cómo transcurría la jornada del hincha. “¿Qué andas haciendo?”, le consultó Jagger, y el hombre respondió: “Acá estoy en mi casa, después de haber paseado al perro. Mirá, tengo un perrito ahí. Estaba acomodando un poco la parrilla”. El defensor sumó una broma al diálogo con la frase: “Encima le sacás mano a Seba”. El hincha aprovechó entonces para extender una invitación: “Decile a Sebastián que te traiga a comer un asado a Chascomús”. Antes de despedirse, también le remarcó: “La verdad que te ganaste el puesto. Felicitaciones. Se viene lo mejor”, a lo que el futbolista contestó: “Ojalá, ojalá así sea. Nos vemos”.

El reconocimiento del hombre llegó mientras el defensor de 20 años atraviesa un período de crecimiento dentro del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena. El joven tuvo su debut con Boca este año y, desde entonces, pasó a formar parte del once titular como una pieza de peso en la defensa. Jagger comparte la zaga central con Lautaro Di Lollo, después de que el Vasco Arruabarrena le diera espacio tras la lesión de Ayrton Costa, la falta de continuidad de Marco Pellegrino y la ausencia de Nicolás Figal, principalmente por una decisión futbolística. La responsabilidad, la madurez y las características que mostró con la camiseta de Boca le permitieron consolidarse en ese lugar.

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Boca tendrá por delante los cuartos del Clausura y la final de la Copa Argentina (AP Foto/Silvia Izquierdo)

La identificación con los simpatizantes también se alimentó de su recorrido en las inferiores del club. El apodo lo acompaña desde aquella etapa por su parecido físico con Mick Jagger, el cantante de los Rolling Stones. La repercusión alrededor del defensor de frondosa cabellera apareció desde el comienzo de su irrupción y hasta motivó a un hincha que se tatuó al jugador. El video con José Luis volvió a mostrar esa cercanía entre el plantel y una parte del público de Boca, en una etapa marcada por los resultados y la expectativa por los objetivos que quedan en disputa.

Desde la llegada de Arruabarrena, Boca apuntó a competir por títulos y el equipo ya celebró dos consagraciones. El club fue campeón de la Tabla Anual en La Bombonera y luego levantó la Copa Sudamericana después de vencer 2-0 a Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. El Xeneize sigue en carrera en el Torneo Clausura, donde avanzó a los cuartos de final y enfrentará a Gimnasia de La Plata. Además, el miércoles 2 de diciembre disputará la final de la Copa Argentina ante Platense, otra oportunidad para ampliar una temporada que mantiene a Jagger Herrera y al resto del plantel en competencia.

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