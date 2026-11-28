La empresaria participó del streaming junto a Perdomo, donde anticipó una celebración de cumpleaños y no dudó en bromear sobre los desmanes del cantante

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L-Gante y Wanda Nara volvieron a ser protagonistas de un momento que reaviva los rumores sobre el vínculo que los une: el cantante se comunicó por videollamada con la conductora durante una charla que mantuvo para Dos Reyes & INK Stream, donde ella recordó entre risas que la última vez que él estuvo en su cumpleaños todavía está pagando las multas en el country.

En el intercambio, Luis Perdomo —presentador del programa— le preguntó a Wanda Nara si planeaba celebrar su cumpleaños con una fiesta a lo grande. “Me quiero hacer una fiesta grande. Estamos viendo a ver dónde y en qué fecha”, respondió la empresaria y conductora. Según indicó, la celebración tendría lugar aproximadamente una semana después de la fecha de su cumpleaños: “Resuélvanse la fecha”, les pidió.

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Perdomo se ofreció de inmediato a colaborar en la organización. “Le metemos, le metemos fiesta”, señaló, a lo que Nara respondió con humor: “Ustedes me dan pánico”. El comentario no fue casual: la conductora recordó que la última visita de L-Gante —cuyo nombre real es Elián Valenzuela— a una de sus celebraciones le trajo consecuencias inesperadas. “La última vez que Elián vino a mi cumpleaños, todavía estoy pagando las multas en el country”, afirmó entre risas. La conversación quedó interrumpida cuando Perdomo anunció que se venía un tema musical. La emisión completa está prevista para el jueves próximo, de 16 a 18.

El vínculo entre ambos venía cargado de episodios recientes. Días antes, el cantante ya había salido en defensa de Nara cuando la China Suárez —nombre artístico de Eugenia Richardson— la atacó directamente en sus historias de Instagram. La actriz publicó la frase “‘No tenés dignidad’ me dice una ‘mujer’ que ofrece autos a cambio de que se casen con ella”, en alusión explícita a declaraciones que el propio Valenzuela había hecho meses atrás en Intrusos (América TV), donde relató que Nara le había prometido una Ferrari si contraían matrimonio.

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El cantante subió al escenario en la cancha de Huracán junto a Martín Cirio quien le preguntó sin rodeas acerca de este nuevo captítulo en la guerra entre su expareja y la actriz (Video: Instagram)

La respuesta de L-Gante no tardó en llegar. En sus historias, publicó una foto junto a Wanda tomada en General Rodríguez, la localidad bonaerense donde vive, con el mensaje: “Amor y paz. Siempre de este lado y deseando que puedan solucionar siempre de la mejor manera”. Aunque breve y sin alusiones directas a Suárez, el posteo funcionó como un gesto de respaldo hacia su expareja. Nara lo resubió de inmediato en sus propias historias y sumó la frase “Como dolió este amor verdadero”, título de una canción que en un principio le había dedicado a Mauro Icardi y que más tarde relanzó con el cantante de cumbia 420 como protagonista.

Ese mismo fin de semana, L-Gante también tuvo que responder en vivo por el conflicto. El streamer Martín Cirio lo interpelò sin rodeos durante su show en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en el marco de La Noche de Martina 2. “¿Qué pensás de Eugenia Richardson y Wanda?”, le preguntó ante el público. Valenzuela respondió con cautela: “Es un tema muy sensible... Yo lo trato de esta manera, siempre de explicar, sin perder la elegancia”, y cerró con: “Siempre de ese team, como ya sabes”. En plena respuesta, el estadio coreó el nombre de Nara.

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La afinidad entre Cirio y la conductora es de público conocimiento: compartieron escenario en el Movistar Arena y el streamer no disimula su posicionamiento. Con Suárez, en cambio, arrastra antecedentes de cruces públicos que derivaron en al menos una carta documento.

L-Gante difunde una historia en redes sociales junto a Wanda Nara con un texto que alude a resolver diferencias de manera pacífica.

Mientras L-Gante tomaba partido por Nara, su expareja Tamara Báez —madre de su hija— eligió la postura contraria. Pepe Ochoa, del panel de LAM, capturó y difundió un comentario que Báez dejó en una publicación de Suárez: “Se tenía que decir y se dijoooo”, escribió debajo de un mensaje de la actriz dirigido contra Nara. El gesto contrastó con el “amor y paz” adoptado por el cantante y se inscribió en la relación tensa que Báez sostiene desde hace tiempo con la conductora, a quien acusó en más de una oportunidad de haber influido en su ruptura con L-Gante.

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