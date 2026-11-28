Victoria Villaruel, de fondo mientras habla Javier Milei (Comunicación Senado)

Guardar

En el discurso de apertura de sesiones del 1 de marzo de 2026, el presidente Javier Milei se paró en el atril acondicionado especialmente para la ocasión y lanzó una promesa: 2026 iba a ser el año más reformista del Congreso de la Nación, de la mano de un Ejecutivo que iba a enviar 90 proyectos de ley durante el período de sesiones ordinarias.

Con tono por momentos eufórico, Milei anunció que cada ministerio tenía en carpeta al menos 10 paquetes de proyectos, por lo que la agenda legislativa abarcaría todo el espectro del Estado. En esa línea, le pidió al Congreso “estar a la altura de la grandeza argentina”.

PUBLICIDAD

“Algunos dirán que 90 paquetes de reformas estructurales en un año es excesivo, dictatorial, o lo que fuere. Frente a esto, yo quiero señalar lo siguiente: nuestra ambición reformista no puede ser entendida como una intentona por acumular poder. No es, ni nunca será, un ‘vamos por todo’”, advirtió.

Pasados nueve meses y a pocos días del final del período de sesiones ordinarias, previsto para el próximo lunes 30 de noviembre, la realidad marca que la promesa quedó muy lejos, ya no de ser cumplida, sino al menos de haber llegado al debate.

El Presidente durante la apertura de sesiones (AP)

El oficialismo tiene como estrategia llevar al recinto, al menos en Diputados, exclusivamente proyectos de ley que fueron trabajados en el Ejecutivo. En ese esquema, durante el primer semestre logró la sanción de cinco leyes clave impulsadas por la Casa Rosada: Régimen Penal Juvenil, reforma laboral, Acuerdo Mercosur-Unión Europea, reforma de la Ley de Glaciares y acuerdo con holdouts.

PUBLICIDAD

El segundo semestre fue más cuesta arriba para el oficialismo. Entre julio y noviembre de 2026, el Congreso convirtió en ley, de manera definitiva, al menos ocho normas: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la ley de discapacidad, el tratado PCT con los Estados Unidos, la Ley Joaquín, la inviolabilidad de la propiedad privada, la ley de ludopatía, la reducción del impuesto al valor agregado (IVA) a la mandioca y la ley de vandalismo rural.

Muchos de estos proyectos sufrieron fuertes modificaciones. Entre ellos, la intención de bloquear la destitución del presidente del Banco Central y la inviolabilidad de la propiedad privada, donde el bloque de La Libertad Avanza tuvo que resignar artículos centrales para lograr el acompañamiento de otros espacios.

PUBLICIDAD

La Cámara de Diputados (RS Fotos)

En este esquema, quedan una docena de proyectos que cuentan con media sanción en Diputados o en el Senado. Algunos serán oficializados dentro del período de sesiones extraordinarias, como el Presupuesto 2027, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados; la reforma electoral, que incluye la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el período electoral del año próximo; y el Combate contra el juego ilegal, conocido como Ludopatía II.

En el camino quedaron varias de las promesas de aquel discurso. En ese momento, el presidente Milei anunció que iban a enviar un proyecto de ley para “barrer con una montaña de cadenas regulatorias” que “darán rienda suelta a la inversión en industrias hoy muertas, para que puedan producir, innovar y generar empleo”. Parte de esa iniciativa está incluida en el proyecto de ley Hojarasca, que ingresó al Congreso en marzo de este año y que, aunque obtuvo media sanción en Diputados a fines de mayo, solo tuvo tratamiento en comisión en el Senado y no logró avanzar.

PUBLICIDAD

El sector que mostró mayor dinamismo fue el tratamiento de los pliegos de la Justicia. Durante el período de sesiones ordinarias, el Senado aprobó 213 pliegos de jueces, conjueces, fiscales y defensores. Si se tiene en cuenta que entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre hay 185 días hábiles, la Cámara Alta aprobó 1,15 pliego por día. Si el cálculo se limita a los miércoles y jueves —días de sesiones del Senado—, el promedio es de 2,80 pliegos diarios.