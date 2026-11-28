Reem Alsalem, durante una charla en la Legislatura Porteña

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El pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, arribó a Buenos Aires Reem Alsalem, relatora especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas. La visita se dio en el marco de una visita académica convocada por organizaciones de derechos humanos con el objetivo de abordar una de las formas de violencia más acuciantes de la actualidad: la explotación reproductiva de mujeres y niñas. A lo largo de tres intensas jornadas, su agenda incluyó charlas en distintas universidades –de Buenos Aires, San Isidro, Católica Argentina y Austral–, una conferencia en la Legislatura porteña y sucesivas reuniones con organizaciones de derechos humanos, mujeres y feministas.

En la Universidad de San Isidro

En julio de 2025, Alsalem presentó ante la Asamblea General de la ONU un informe sobre reproducción subrogada enmarcado en los derechos humanos, que recomienda la abolición total por resultar incompatible con la dignidad humana. Recordemos que la maternidad subrogada constituye un mercado transnacional de madres e hijos valorado hoy en unos 28.000 millones de dólares anuales y cuya expansión se proyecta en torno a los 100.000 millones para 2033, según informa Alsalem. El objeto de esta industria es la producción de niños cuidadosamente diseñados con material genético seleccionado e incubados por mujeres hasta su entrega contractual.

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El informe documenta y explica la violencia física, psíquica, económica y reproductiva sufrida por estas madres, sometidas a condiciones equiparables a la esclavitud y la tortura. Se trata de mujeres vulnerables, algunas en pobreza extrema, que por necesidad son sometidas a contratos ilícitos y prácticas médicas impuestas que ponen en grave riesgo su integridad. Entre ellas, hiperhormonación e hipermedicalización, transferencia múltiple de embriones, abortos forzados, cesáreas sin indicación clínica, embarazos genéticamente no emparentados que multiplican los riesgos de embolias, hemorragias, preeclampsia severa, placenta previa, parto prematuro, esterilización, sepsis puerperal, etc., sumado al estrés postraumático de la separación forzada y la entrega del hijo. Los niños nacidos de esta práctica son objetos de diseño, producción y venta según las pautas de un contrato oneroso ejecutado mediante el servicio gestacional de una mujer. Estos niños son separados de sus madres apenas nacen, arrancados de su apego primario y su identidad de origen, y puestos a disposición de los compradores.

Universidad de Buenos Aires, con la Doctora Laura Lora y Karola Enriquez Arias

Durante sus conferencias, Alsalem se refirió al impacto negativo que tiene para la sociedad normalizar la compraventa de hijos y usar a sus madres como recursos reproductivos a disposición de terceros, que aprovechan la vulnerabilidad de ambos. La relatora destacó igualmente la anomalía jurídica de la Argentina, único país en el que determinados jueces, por razones no explicitadas, autorizan la subrogación en flagrante contradicción con la jurisprudencia de la Corte Suprema, el Código Civil y la Constitución Nacional. Esta dinámica pone de manifiesto el peso del lobby de la industria reproductiva, en convergencia con la captura ideológica del identitarismo woke, que pretende erigir esta práctica en un derecho humano de las minorías reproductivas.

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Alsalem fue categórica al señalar que no existe una subrogación buena, solidaria, altruista, libre de explotación. La etiqueta de altruista no altera la naturaleza de la práctica ni suprime el pago, el negocio y la transacción; tampoco evita la violencia física, psíquica y moral infligida a madres e hijos, que no depende de la modalidad de pago. Lo que sí elimina la figura altruista son los mecanismos de trazabilidad y fiscalización financiera, agravando aún más la situación de explotación. El pago a título de compensación voluntaria y proporcional protege a la industria de potenciales reclamos e indemnizaciones por daños, que justamente se incrementan con posterioridad a la entrega del niño y la ejecución del contrato. En síntesis, el altruismo es la fachada romántica de un mercado que maximiza así el lucro de los intermediarios y blinda a los compradores.

Con Marcela Errecalde en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

El liderazgo de Reem Alsalem resulta excepcional en el marco de unas Naciones Unidas capturadas por la ideología de la identidad de género. Tanto su informe sobre la explotación reproductiva como su postura abolicionista de la prostitución y la pornografía –otra forma de violencia estructural contra mujeres y niñas–, su defensa de la definición jurídica de la mujer basada en el sexo –en lugar de la identidad de género– y el reconocimiento de la institución materna y sus necesidades específicas le han valido el hostigamiento y las críticas de diversos sectores del régimen woke internacional. Entre ellos, ONU Mujeres, los colectivos LGTBIQ+ y demás operadores del wokismo global, cuya agenda comprende el borrado del sexo legal junto con la regulación de la explotación sexual y reproductiva.

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La visita de Alsalem a Buenos Aires marca un punto de inflexión en la agenda cultural de la Argentina, dominada hasta hace poco por la agenda identitaria. La recuperación de un proyecto político centrado en el respeto de la dignidad esencial de la persona y sus derechos fundamentales encuentra en la abolición de la explotación reproductiva un pilar decisivo. Abolir no significa únicamente prohibir y sancionar a los compradores y mediadores comerciales, significa también proteger a las víctimas, las mujeres y los niños vulnerados. Ninguna regulación hará aceptable lo que constituye, per se, una práctica deshumanizante que convierte a las mujeres en incubadoras descartables, a los niños en objetos transables en el mercado y a la maternidad en un servicio tercerizable.

No es competencia del Estado la provisión sanitaria del hijo autopercibido y deseado mediante un cuerpo público de portadoras gestacionales. Su imperativo consiste en salvaguardar la dignidad inalienable de todos frente a cualquier intento de instrumentalización. La abolición de la subrogación definirá nuestro rostro humano primordial, el de nacer apegados al cuerpo materno o ser productos entregados por contrato.

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