El pasado 19 de noviembre la Asamblea General del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) designó a cinco integrantes interinos de su Comité Ejecutivo, cargo que Gerardo Aguirre había ocupado durante varios años. (Comité Olímpico Guatemalteco)

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El juez Mario Hichos sumó tres delitos al proceso contra siete exintegrantes del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), declarados prófugos y en rebeldía desde el 25 de noviembre. El expresidente Gerardo Aguirre y los otros seis exdirectivos enfrentan ahora cuatro señalamientos penales, mientras las autoridades buscan establecer si algunos abandonaron Guatemala para evitar su captura.

A la acusación inicial por abuso de autoridad se incorporaron revelación de secreto, asociación ilícita y obstrucción a la acción penal. Carlos Arana, abogado de la Asociación Deporte Limpio, querellante en el caso, indicó que el juzgado resolvió ampliar los cargos contra los antiguos funcionarios.

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Dos de los señalados no tenían orden de arraigo cuando se emitieron las órdenes de captura. Por ese motivo, se solicitaron informes migratorios ante la sospecha de que pudieron salir del país.

La investigación administrativa se centra en presuntas alteraciones de documentos presupuestarios de 2022 tras una denuncia de la Asociación Deporte Limpio, según fuentes extraoficiales. (Cortesía para Infobae América)

La denuncia por fondos y documentos presupuestarios

La causa comenzó con una denuncia penal presentada en 2024 por la Asociación Deporte Limpio, que acusó a la cúpula del COG de presunta malversación de fondos y alteración de documentos presupuestarios del ejercicio fiscal 2022.

El Ministerio Público realizó ocho allanamientos el 24 de noviembre para ejecutar siete órdenes de captura. Entre los buscados figuraban Aguirre, cuatro exintegrantes del Comité Ejecutivo y dos antiguos funcionarios administrativos.

Ninguna captura se concretó. Fuentes policiales sostuvieron que los acusados ya habían escapado cuando se iniciaron los operativos, después de que el 20 de noviembre delegaran sus cargos en autoridades interinas.

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Hichos declaró prófugos y en rebeldía a los siete exdirectivos al día siguiente de las diligencias fallidas. La investigación permanece bajo reserva judicial y continúan los operativos para localizarlos.

La exsecretaria de actas del COG, Helen Jeanyra González, fue la única persona incluida en el proceso que manifestó su intención de presentarse ante el juzgado. Contra ella se había librado una orden de captura dos semanas antes y el juez fijó para marzo de 2027 su audiencia de primera declaración.

Las denuncias de Karina Paz y José Chic

La fiscalización sobre las autoridades deportivas también fue impulsada por los diputados Karina Paz y José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad. Ambos presentaron denuncias ante el Ministerio Público por lo que describieron como un “clan familiar” encabezado por Aguirre, cuyos parientes y allegados habrían obtenido puestos dentro de la institución.

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Paz asistió a la diligencia en la que se declaró la rebeldía de los exdirectivos y destacó la actuación del Ministerio Público. La diputada afirmó: “Seguiremos dando la batalla por los atletas”, y exigió que “todo el peso de la ley caiga sobre los responsables”.

Chic pidió que “debe terminarse la impunidad” y reclamó que las pesquisas se extiendan al resto del deporte federado. Las denuncias de ambos legisladores derivaron en la ampliación de los cargos penales contra los exfuncionarios.

La diputada Karina Paz cuestionó además la legalidad de la Asamblea General del COG del 19 de noviembre, en la que Julio Fernando Cáceres fue designado presidente interino en reemplazo de Aguirre. Según su planteo, los directivos no renunciaron a sus puestos, sino que fueron expulsados por la asamblea.

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Paz sostuvo que, ante esa situación, debían declararse vacantes los cargos y convocarse elecciones, en lugar de nombrar una junta interina. También presentó una denuncia penal contra los representantes de federaciones y asociaciones que votaron a favor de la designación.

“Que cada delegado responda por su voto”, expresó la legisladora, que difundió en sus redes sociales el listado de asambleístas incluidos en el acta. La denuncia alcanzó a dos miembros de la directiva interina que, de acuerdo con Paz, no podían integrar esa junta porque mantenían contratos vigentes con el COG, una condición prohibida por los estatutos de la entidad.

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Dietas y viáticos incluidos en la fiscalización

Como parte de sus pesquisas, Chic documentó que Aguirre recibió Q486.000 en dietas entre enero y agosto, una suma equivalente a unos USD 62.700. Los viáticos al exterior del Comité Olímpico Guatemalteco superaron Q5,4 millones entre enero y septiembre, cerca de USD 696.800.

Carlos Bezares, abogado representante de Paz, denunció que varios de los sindicados solicitaron y recibieron vacaciones pese a que ya no cumplían funciones administrativas desde su fuga. El paradero de Aguirre y de los demás exdirectivos continúa sin conocerse.