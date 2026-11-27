Una mano humana y una mano digital compuesta por líneas de código luminoso se extienden una hacia la otra sobre un fondo neutro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La inteligencia artificial está redefiniendo las reglas de la competitividad. Hoy, producir contenidos, desarrollar propuestas visuales, analizar información o automatizar procesos puede tomar apenas segundos. Sin embargo, en medio de esta aceleración tecnológica emerge una paradoja: cuanto más capaces son las máquinas de producir, mayor es el valor de aquello que nos hace humanos: la creatividad, el criterio, la sensibilidad y la capacidad de imaginar lo que todavía no existe.

Sven Smit, socio emérito de McKinsey y expresidente del McKinsey Global Institute, sostiene que el futuro será una colaboración dinámica entre humanos e inteligencia artificial, donde el juicio, la creatividad y la adaptabilidad seguirán siendo habilidades esencialmente humanas, incluso cuando las máquinas asuman tareas cognitivas y físicas. Esta reflexión plantea un cambio de perspectiva: no debemos competir con la IA en velocidad de ejecución, sino desarrollar nuestra capacidad para darle dirección y propósito.

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Una artista sostiene una acuarela floral mientras una figura digitalizada traslada versiones pixeladas de la obra hacia interfaces de redes sociales y una tienda en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la perspectiva empresarial, podemos identificar tres niveles de adopción de esta tecnología. El primero es dar acceso a herramientas de IA para potenciar el trabajo de las personas; el segundo es la automatización, que optimiza flujos y procesos; y el tercero, el más transformador, es el rediseño: repensar creativamente cómo hacemos el trabajo y cómo generamos valor. Según McKinsey, es precisamente en este último nivel donde reside la mayor oportunidad. La IA no genera una ventaja sostenible simplemente porque los colaboradores utilicen nuevas herramientas, sino cuando la organización transforma sus modelos de negocio.

Esta transformación también modifica el perfil de los profesionales. El Foro Económico Mundial, en su Future of Jobs Report 2025, identifica el pensamiento creativo como una de las cuatro competencias fundamentales para las empresas, considerada esencial por el 57% de los empleadores consultados. Además, figura entre las habilidades cuya importancia seguirá creciendo hacia 2030. La señal es clara: mientras aumenta la capacidad tecnológica, también crece la necesidad de personas capaces de conectar conocimientos, cuestionar lo establecido, explorar posibilidades y combinar ideas provenientes de diferentes disciplinas.

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Un modelo tridimensional de un cerebro con circuitos electrónicos se conecta mediante múltiples cables a microchips periféricos sobre un fondo azul. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En industrias como el diseño y las comunicaciones, esta evolución resulta especialmente evidente. La IA generativa puede producir imágenes, presentaciones, campañas, cine, etc; sin embargo, el desafío profesional ya no consiste únicamente en ejecutar entregables, sino en definir conceptos robustos, comprender la cultura, interpretar mercados y tomar decisiones estratégicas. Se revalorizan así roles, como el director creativo o el del diseñador potenciado con IA, donde el conocimiento de los fundamentos, el criterio estético y la capacidad de dirigir la tecnología adquieren mayor relevancia que la destreza instrumental o el foco en las etapas de desarrollo.

Paradójicamente, la proliferación de contenidos generados artificialmente también está produciendo saturación. Cuando miles de marcas utilizan herramientas similares, las propuestas comienzan a parecerse. En este escenario, el criterio y el buen gusto se convierten en filtros de diferenciación. Las audiencias buscan autenticidad, conexión emocional y ese rastro humano que transmite intención, sensibilidad y propósito. No se trata de rechazar la inteligencia artificial, sino de evitar que la facilidad de producir termine sustituyendo la profundidad creativa.

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Un ingeniero analiza esquemas y parámetros de circuitos en una computadora portátil dentro de un laboratorio de pruebas electrónicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para las empresas, el desafío es redescubrir al ser humano creativo aumentado: profesionales multidimensionales, capaces de aprender continuamente, conectar disciplinas, experimentar y colaborar inteligentemente con la tecnología. Esto exige transformar también la educación, la cultura organizacional y los modelos de liderazgo, incorporando la creatividad como una capacidad estratégica y no como un atributo exclusivo de las industrias creativas.

La verdadera ventaja competitiva no estará en tener acceso a la inteligencia artificial, estará en saber qué preguntar, qué imaginar, qué combinar y, sobre todo, qué vale la pena crear. En la era de las máquinas inteligentes, el recurso más escaso y valioso seguirá siendo la creatividad, una idea humana capaz de transformar el mundo.

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