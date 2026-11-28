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La previa de la gran final de la Copa Libertadores tuvo un intercambio de declaraciones entre sus protagonistas. Alexander Barboza, referente del Palmeiras, aseguró que el cuadro brasileño va a imponerse en la definición y Guido Carrillo, capitán de Estudiantes de La Plata, salió al cruce en la conferencia de prensa oficial de la Conmebol.

El contrapunto comenzó con las palabras del marcador central argentino que pasó por River Plate con un medio partidario del cuadro brasileño. “Estoy muy feliz por estar nuevamente en una final de la Libertadores. La primera la gané en 2024, en mi casa (con Botafogo en el Monumental). Y la segunda la voy a ganar en mi segunda casa, en Uruguay, así que es un sentimiento muy bonito saber que toda mi familia va a estar aquí para presenciar este momento”, comentó Barboza con el portal Twit Palmeiras.

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En la rueda de prensa oficial, Carrillo optó por no profundizar en la declaración de su rival, aunque dejó una palabra que no pasó inadvertida para los hinchas: “Con respecto a las declaraciones del rival, cada uno dice lo que siente. Cada uno es libre de dar su opinión o decir lo que siente. Así que felicitaciones a eso”.

El argentino aseguró que Palmeiras se impondrá sobre Estudiantes de La Plata

Formado en el club platense, Carrillo regresó en enero de 2023 después de una extensa carrera en el exterior, que incluyó su paso por Mónaco de Francia. Desde su vuelta, suma 81 goles en 291 partidos con la camiseta de Estudiantes y, con 35 años, es uno de los referentes que buscará la gloria en el Estadio Centenario de Uruguay.

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“En el country se respira Copa Libertadores, se habla siempre. Nuestro deseo es muy grande, desde el inicio de la copa. Hoy nos tiene en el lugar de poder disputar hasta el último día del torneo y el deseo es aún mayor porque uno la siente ahí. Sin dudas que lo más lindo de todo. Cambiaría todo lo de mi carrera por esta copa porque sé lo que significa para la gente y mis compañeros. Es lo más gratificante y lo que más nos fortalece. Que lo disfruten: va a ser una fiesta, la gente se lo merece. En un momento difícil, poder acompañar y de la manera que lo hacen, ojalá que lo puedan disfrutar”, aseguró el capitán.

El atacante reconoció la jerarquía de Palmeiras, dirigido por Abel Ferreira, y anticipó una definición equilibrada. “Ambos tenemos grandes jugadores, lo hemos trabajado, creo que será un partido disputado y ojalá se dé de la mejor manera. El disfrute no es sencillo en este tipo de situaciones. Tratamos de relajar un poco, que son situaciones que quizás no vuelven a presentarse, que hay que disfrutarlo en los momentos que se puede. La gente es quien más lo tiene que disfrutar y vivir, uno tiene que estar preparado para mañana y tratar de disfrutar en la medida de lo posible con los pies sobre la tierra”, argumentó.

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Por su parte, el entrenador de Estudiantes, Alexander Medina, sostuvo que sus jugadores deben afrontar el partido sin asumirlo como una carga. “Presión en este tipo de partido no hay. Por lo menos para mí. Obviamente cada equipo va a querer ganar por su historia. Los dos hicieron mérito para llegar a esta final. Hay que intentar disfrutar”, afirmó.

El estadio Centenario ocupa un lugar central en la historia de Estudiantes: allí obtuvo su primera Copa Libertadores en 1968, precisamente ante Palmeiras. Medina consideró que el escenario tiene una carga especial, aunque descartó que aquel antecedente determine el resultado actual.

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“Acá fue la primera Libertadores. Venir a este lugar es reconfortante. Y creo que podemos escribir un nuevo capítulo, aunque no creo que el antecedente se pueda tomar en cuenta. Son dos equipos que pasaron muchos años, jugadores, entrenadores, otra energía. Ojalá se repita con el mismo final”, explicó el técnico uruguayo.

La final de la Copa Libertadores iniciará a las 17:00 (hora argentina) en el Estadio Centenario de Uruguay y contará con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. Estudiantes irá en busca de su quinta conquista del certamen, mientras que Palmeiras intentará ganar la competición por cuarta vez.