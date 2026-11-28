El actor confesó que tiene ganas de ver a sus hijos convertirse en padres (Video: Vuelta y Media-Urbana Play)

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Guillermo Francella vio crecer a sus dos hijos, Nicolás y Yoyi, fruto de su relación con Marynés Breña, y los acompañó en el camino que los llevó a convertirse en actores, al igual que él. Ahora, mientras ambos están en pareja, el humorista confesó durante una entrevista radial que sueña con ser abuelo, aunque aclaró que esa decisión corresponde exclusivamente a sus hijos.

El actor visitó Vuelta y Media, el programa que conduce Sebastián Wainraich en Urbana Play. Allí habló sobre el vínculo que mantiene con sus hijos y sobre la manera en que observa, con emoción, el crecimiento de sus relaciones de pareja y también el de las personas que los rodean. “Están con ganas ambos de ser papás y yo de ser abuelo”, admitió Francella durante la conversación.

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El conductor le preguntó de manera directa si ejercía presión sobre su hija para que se convirtiera en madre. Ante esa consulta, el actor respondió con un rotundo “no”. “Están ambos en pareja, están felices, están bien. Pero bueno, después cada uno decidirá cuándo corresponde llevarlo a cabo”, señaló al referirse a la posibilidad de que sus hijos tengan hijos.

La familia Francella: Yoyi, Guillermo, Marynés y Nico

En ese marco, el actor de Casados con Hijos también relató una anécdota reciente que lo conmovió. Según contó, llegó del teatro al cumpleaños de Nicolás, su hijo, que celebraba con sus amigos en el Zoom de la casa familiar. “Me asomé. Y a saber, también fue hermoso porque a todos los conozco de que son así. Y fue hermoso ver el amor que hay para con él”, describió Francella sobre ese momento y sobre el afecto que percibió entre Nicolás y sus amigos. Sumó que algo parecido le sucede con su hija: las amigas de ella comenzaron a ser madres y le muestran fotos de sus bebés.

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Wainraich, para poner el tema en contexto, le recordó una frase del humorista Negro Fontana Rosa, a quien habían homenajeado días antes en Rosario: “No hay nada más lindo que llegue mi hijo y que los amigos se caguen de risa”. Francella coincidió de inmediato con esa idea. “No hay nada más hermoso”, respondió.

Hinchas de Boca lo esperaron a la salida del teatro para cargarlo por Racing

La celebración por la copa llevó a un grupo de simpatizantes hasta el Metropolitan, donde reforzaron la custodia antes de la salida del artista (Video: Infama/ América TV)

Días atrás, Francella protagonizó otro momento relacionado con el fútbol que comenzó a circular rápidamente por las redes sociales. Luego de que terminara una función de Desde el Jardín en el Teatro Metropolitan, sobre la avenida Corrientes, un grupo de hinchas de Boca Juniors lo esperó en la puerta del lugar para cantarle “¡Racing botón!”. Los cánticos se produjeron en el contexto de los festejos por el título xeneize en la Copa Sudamericana 2026, que Boca obtuvo tras vencer 2 a 0 a Atlético Mineiro en la final disputada en Barranquilla.

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En los videos que circularon en redes se ve a decenas de personas sobre la vereda, con camisetas, banderas y pilusos azul y oro. Mientras aguardaban la salida del actor, empezaron a cantar contra Racing y también se escucharon frases como “Guillermo es de Boca”.

El actor, conocido por ser simpatizante de Racing, salió de la sala y recibió los cánticos con una sonrisa. No se retiró de inmediato: aplaudió a los fanáticos que lo esperaban y posó para fotos con ellos, en medio de un clima distendido. La concentración de hinchas, con camisetas, banderas y pilusos azul y oro sobre la vereda, llevó a que se reforzara la seguridad del teatro. La medida se tomó ante la incertidumbre por la cantidad de personas que se habían reunido en la zona del Obelisco durante los festejos por el título. El encuentro transcurrió sin incidentes.

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