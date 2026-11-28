La Sala Constitucional de Costa Rica ordenó el traslado de Francesca Albanese desde el aeropuerto Juan Santamaría hacia un hotel. (AP/Tatan Syuflana, archivo)

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La Sala Constitucional de Costa Rica ordenó este 27 de noviembre que la relatora especial de Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, sea trasladada desde el aeropuerto internacional Juan Santamaría a un hotel, donde deberá permanecer hasta su salida prevista para el sábado hacia México, según informó EFE.

La resolución constituye una medida cautelar urgente dentro de un recurso de hábeas corpus presentado en favor de la jurista italiana.

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El tribunal dispuso que la Dirección General de Migración y Extranjería facilite el alojamiento de Albanese durante el tiempo que resulte necesario antes de su viaje. La resolución también estableció que el traslado y la estadía deben respetar las garantías judiciales, con acceso a alimentos, agua, asistencia médica en caso de que la necesite y comunicación con su equipo legal.

La magistratura indicó que tomó la medida luego de que la relatora manifestara ante las autoridades migratorias su decisión de salir del país el sábado 28 de noviembre de 2026. Albanese tenía previsto abordar un vuelo hacia México tras permanecer dos noches en la terminal aérea, luego de que las autoridades costarricenses le negaran el ingreso.

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Las autoridades costarricenses negaron el ingreso al país de la relatora de la ONU por una supuesta alerta sobre vínculos con actos terroristas. (REUTERS/Willy Kurniawan/File Photo)

Albanese denunció que pasó dos noches en el aeropuerto

Antes de que se conociera la decisión de la Sala Constitucional, Francesca Albanese publicó un mensaje en la red social X en el que describió las condiciones en las que permanecía dentro del aeropuerto Juan Santamaría, ubicado en las afueras de San José.

“Segunda noche en el aeropuerto. Vigilada por el personal de seguridad a cada paso. Sillas incómodas. Ruido. Luz intensa. Contando las horas hasta mi vuelo de mañana”, escribió la relatora de Naciones Unidas.

La jurista acompañó la publicación con referencias a un mensaje difundido el jueves, cuando mostró una fotografía de las sillas donde debía pasar la noche. La situación generó cuestionamientos de organizaciones académicas y de sectores locales, que reclamaron una solución para permitirle descansar fuera de la terminal antes de su salida.

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La Universidad de Costa Rica (UCR) había solicitado públicamente que las autoridades autorizaran su traslado a un hotel. La institución sostuvo que, pese a las gestiones realizadas y a los recursos judiciales presentados, Albanese continuaba retenida en el aeropuerto.

Francesca Albanese denunció en redes sociales la vigilancia constante y las condiciones precarias durante su estancia en la terminal aérea. (REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

“Ella estará viajando a su siguiente destino mañana temprano, por lo que solicitamos a las autoridades correspondientes que, por una cuestión de respeto y humanidad, le permitan ir a un hotel para que pueda descansar como es debido”, expresó la universidad.

La relatora recibió un doctorado honoris causa de forma virtual

Albanese había llegado a Costa Rica para participar este viernes en la ceremonia en la que la UCR le entregó un doctorado honoris causa por su trabajo en defensa de los derechos humanos y del derecho internacional. Ante la prohibición de ingreso, intervino de manera virtual desde una sala del aeropuerto.

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Su asistente, Teresa Rosella, sí pudo entrar a Costa Rica y recibió el certificado en representación de la relatora. La ceremonia se llevó a cabo mientras continuaba el conflicto entre Albanese y las autoridades migratorias por la decisión de impedirle el acceso al país.

La Universidad de Costa Rica otorgó un doctorado honoris causa a Francesca Albanese por su labor en derechos humanos. (Cortesía: Víctor Madrigal)

La Dirección General de Migración había justificado la negativa de ingreso con una supuesta alerta internacional vinculada con “vínculos con actos terroristas”. La relatora rechazó esa acusación y la calificó como falsa.

En declaraciones telefónicas a EFE desde el aeropuerto, Albanese sostuvo que la actuación de las autoridades costarricenses representaba “un insulto a las Naciones Unidas”.

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