Cuba obtuvo la puntuación más alta en el Índice Global de Asociación por sus restricciones legales a las organizaciones independientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuba obtuvo 95.5 puntos sobre 100 en el Índice Global de Asociación (IGA), la calificación más alta entre los ocho países examinados por el estudio “Barreras legales y criminalización de la libertad de asociación”, de la investigadora Carolina Barrero.

El informe ubica a la isla en la categoría de “represión total o prohibición de facto” y sostiene que el marco normativo impide, en la práctica, la existencia de organizaciones independientes.

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El análisis, publicado por Ciudadanía y Libertad en noviembre de 2026, evalúa 13 dimensiones vinculadas con el ciclo de vida de una asociación: desde su creación y registro hasta el acceso a financiación, las actividades públicas, las sanciones, la disolución y el acceso a la Justicia.

La investigación tomó como referencia la legislación y su aplicación documentada hasta el 4 de septiembre de 2026.

En el caso cubano, el estudio sitúa el núcleo de las restricciones en la Ley de Asociaciones de 1985, conocida como Ley 54, y en su reglamento de 1986. Según el documento, estas normas establecen un sistema de autorización previa bajo control del Ministerio de Justicia, en lugar de un régimen de simple notificación.

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La Ley 54 de 1985 impone un mínimo de treinta fundadores y la tutela de un órgano estatal para tramitar una asociación en Cuba. (REUTERS/Mayela Lopez)

Ley 54 exige autorización para crear una organización

La legislación vigente exige que una asociación tenga al menos 30 fundadores y que obtenga un informe favorable de un organismo estatal denominado “órgano de relación”. Ese órgano no solo interviene antes de la inscripción, también puede asistir a las reuniones de la entidad una vez constituida.

El reporte señala que el Ministerio de Justicia puede rechazar una solicitud si considera que ya existe una agrupación con objetivos o denominación “idénticos o similares”. Para Barrero, esta cláusula resulta determinante porque en áreas como el sindicalismo, los derechos de las mujeres, el estudiantado o la cultura ya existen organizaciones oficiales.

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La investigación cita como ejemplo la negativa de inscripción de la Asociación Jurídica Cubana, a la que se le comunicó que sus fines coincidían con funciones asumidas por el Estado. Además, el estudio indica que la norma excluye de las categorías permitidas a asociaciones con fines políticos, religiosos o de defensa de derechos humanos.

El procedimiento puede extenderse hasta 150 días, entre el pronunciamiento del órgano estatal y la decisión del Ministerio de Justicia. Si la solicitud es rechazada, el recurso previsto debe presentarse ante el propio ministro, sin una instancia judicial independiente que revise la decisión administrativa.

El trámite de registro asociativo en la isla demora hasta 150 días y carece de apelación ante tribunales independientes. (EFE/Giorgio Viera)

El Código Penal incorpora sanciones por asociación y financiación

El informe también identifica la dimensión penal como una de las principales barreras contra la autonomía organizativa en Cuba. El Código Penal de 2022 contempla sanciones para la asociación no autorizada, tipificada en el artículo 274, con penas de hasta dos años de prisión y confiscación.

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La investigación incorpora, además, la Ley 88 de 1999 y disposiciones penales relativas a la recepción de recursos para actividades consideradas contrarias al orden constitucional. El documento sostiene que estas normas permiten tratar la financiación externa como una conducta punible y no como parte del ejercicio de la libertad de asociación.

Según el estudio, el acceso a recursos constituye uno de los principales puntos de control oficial en los ocho países analizados. En Cuba, la criminalización de ese acceso aparece como una característica central del sistema, junto con la autorización previa y la intervención de organismos públicos en la vida interna de las asociaciones.

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El Código Penal cubano sanciona la asociación no autorizada con penas de hasta dos años de prisión y tipifica la recepción de fondos externos. (REUTERS/Alexandre Meneghini)

Barrero plantea que la regulación cubana se inscribe en una tradición de “legalidad socialista”, donde la asociación funciona como una concesión estatal y queda sometida a tutela administrativa.

Nicaragua y Rusia aparecen detrás de Cuba

Nicaragua obtuvo 94.7 puntos en el IGA, apenas por debajo de Cuba. El informe describe una estrategia distinta. Mientras la normativa cubana dificulta el nacimiento de organizaciones independientes, el sistema nicaragüense se caracteriza por la cancelación masiva de personerías jurídicas y la transferencia de atribuciones al Ministerio de Gobernación.

Rusia, con 86,1 puntos, figura en el tercer lugar. El estudio vincula ese resultado con la expansión de las leyes de “agentes extranjeros”, que en un principio se aplicaban a entidades con fondos externos y actividad política, pero que luego ampliaron su alcance.

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La autora advierte que Cuba representa un caso consolidado de control asociativo. “La Ley de Asociaciones de 1985 deja de aparecer como un anacronismo aislado y se revela como la forma acabada de una técnica que otros gobiernos ensayan hoy por partes”, sostiene el estudio.