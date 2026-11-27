La nueva norma fija como misión exclusiva de la autoridad monetaria la preservación del valor de la moneda. (REUTERS/Agustín Marcarian)

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La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central recibió ayer sanción definitiva del Congreso y modifica las reglas que definen qué puede hacer la entidad, cómo se eligen y apartan sus autoridades y de qué modo se relaciona con el Tesoro. El cambio central es que el Banco Central (BCRA) tendrá como misión exclusiva preservar el valor de la moneda y ya no podrá asistir al Estado con emisión monetaria.

La ley todavía deberá ser promulgada por el presidente Javier Milei y publicada para entrar en vigencia. Cuando eso ocurra, reemplazará partes relevantes de la norma que rige al BCRA desde su última gran reforma, realizada en 2012 durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. El texto aprobado mantiene casi sin cambios el núcleo del proyecto que Milei envió al Congreso en julio, aunque el Senado introdujo modificaciones sustanciales en el mecanismo para designar y destituir al Directorio -algo que era considerado clave para “blindar” a los funcionarios de la entidad de presiones políticas-, además de otros detalles en materia encajes bancarios y en normas de administración financiera.

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La diferencia más visible con la Carta Orgánica vigente aparece en el objetivo de la autoridad monetaria. El actual texto le ordena promover, dentro de las políticas fijadas por el Gobierno, la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Con la reforma aprobada ayer, esa lista de cuatro misiones se reduce a una sola: preservar el valor de la moneda.

En términos sencillos, la nueva redacción busca que el BCRA concentre sus decisiones en la inflación y el poder de compra del peso. También elimina facultades vinculadas a orientar el crédito hacia determinados sectores o regiones, que el Gobierno de Milei considera ajenas a la tarea de un banco central.

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La otra modificación de fondo es el cierre de las vías de financiamiento monetario al sector público. Hasta ahora, la Carta Orgánica permite que el BCRA otorgue adelantos transitorios al Tesoro dentro de ciertos límites. Los adelantos transitorios son préstamos en pesos que el Banco Central gira al Gobierno para cubrir necesidades financieras y que implican la emisión de nuevo dinero. La ley deroga el artículo que los habilita y prohíbe conceder préstamos a la Nación, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios.

Además, incorpora una prohibición expresa para comprar títulos públicos nacionales en el mercado primario (es decir, en las colocaciones de deuda). Esto impide que el Banco Central compre deuda recién emitida por el Tesoro, una operación que puede equivaler a financiarlo con emisión. La entidad conservará la posibilidad de operar con títulos públicos en el mercado secundario, junto con divisas y otros activos financieros, para fines de regulación monetaria, cambiaria, financiera y crediticia. Esta segunda opción permite algún margen de financiamiento monetario indirecto (por ejemplo, comprar títulos del Tesoro a privados para que estos demanden más deuda pública), pero es más engorrosa.

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Los principales límites que fija la norma son:

se eliminan los adelantos transitorios al Tesoro ;

se prohíben préstamos del BCRA a gobiernos nacionales, provinciales y municipales;

se impide la suscripción directa de títulos públicos en el mercado primario;

el Banco Central ya no podrá adelantar fondos para pagar servicios de deuda pública;

se derogan las llamadas reservas de libre disponibilidad, un mecanismo que había permitido usar reservas internacionales para atender obligaciones del Estado.

Por otro lado, la ley también modifica las reglas para transferir utilidades al Gobierno, que es otra vía para financiar al Tesoro con emisión monetaria. Bajo el régimen vigente, una vez que las reservas del Banco alcanzan determinado nivel, las ganancias no capitalizadas pueden girarse libremente a la cuenta del Tesoro. La nueva redacción restringe ese mecanismo: solo podrán distribuirse utilidades realizadas y líquidas, es decir, ganancias efectivamente obtenidas y disponibles.

Quedarán fuera de la masa distribuible los resultados generados por variaciones del tipo de cambio y por cambios en la valuación del oro. Esas ganancias pueden aparecer en los estados contables cuando sube el dólar o cambia el precio del metal, aunque el activo del Banco no haya variado. Con la reforma, se registrarán en cuentas de capital o en reservas especiales y no podrán convertirse en recursos del Tesoro.

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Antes de cualquier transferencia, el BCRA deberá completar reservas equivalentes al 50 % de su capital. Si sufrió pérdidas que redujeron ese capital, tendrá que recomponerlo antes de girar fondos. Y, aun cuando existan utilidades transferibles, el Gobierno deberá declarar que las aplicará exclusivamente a cancelar deuda pública.

También, la norma establece un régimen transitorio para las obligaciones que el Tesoro ya mantiene con el Banco Central. Es decir, deudas colocadas mayormente por gobiernos anteriores a la autoridad monetaria. Mientras subsistan las letras intransferibles -papeles sin cotización de mercado que se utilizaron para sacarle reservas al Central- y los adelantos transitorios otorgados en años anteriores, parte de los resultados contables deberá destinarse únicamente a cancelar esas deudas. La intención es reducir la exposición del BCRA al sector público sin habilitar nuevos recursos para gasto corriente.

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El Congreso sancionó de forma definitiva la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central con el aval de la Cámara de Diputados. (RSFotos)

Otro eje de la ley es la protección institucional de las autoridades del Banco Central. El proyecto original del Ejecutivo proponía que la destitución de presidente, vicepresidente y directores necesitara la aprobación de Diputados y del Senado por dos tercios de los miembros presentes. La intención de Milei era un blindaje sin precedentes que, finalmente, no prosperó. El texto final sancionado por el Congreso relajó ese requisito: la remoción seguirá siendo decidida por el Poder Ejecutivo, pero requerirá previamente el respaldo de la mayoría absoluta del Senado, es decir, una sola cámara.

Con todo, es una protección más fuerte que la actual: en la actualidad alcanza apenas con consultar a una comisión del Congreso, y en forma no vinculante, para remover al presidente o a cualquiera de los directores del Banco Central.

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También cambia el tipo de motivos que pueden justificar una destitución. La norma vigente utiliza conceptos amplios, como la mala conducta o el incumplimiento de los deberes de funcionario público. La ley aprobada define causales específicas: violar prohibiciones de la Carta Orgánica, quedar alcanzado por una incompatibilidad, sufrir incapacidad sobreviniente o incurrir en una falta grave y manifiesta contra la norma.

El Senado incorporó, además, un cambio en las designaciones. El presidente, el vicepresidente y los directores del BCRA continuarán siendo nombrados por el Ejecutivo con acuerdo de la Cámara alta, pero ese aval deberá obtenerse por mayoría absoluta de sus integrantes.

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El texto final suma otras modificaciones operativas:

las reservas internacionales pasan a ser expresamente inembargables dentro de la propia Carta Orgánica (antes el texto no incluía esto);

el BCRA podrá usar activos externos como garantía en operaciones propias de banca central;

los estados contables deberán elaborarse con normas generalmente aceptadas, sin la salvedad ligada a la condición de autoridad monetaria;

los informes de auditoría externa deberán enviarse al Poder Ejecutivo y al Congreso;

se habilita que los encajes bancarios se integren parcialmente con títulos públicos valuados a precios de mercado;

se deroga la obligación de requerir opinión previa del BCRA sobre el impacto en la balanza de pagos de las operaciones de crédito público externo.

En paralelo, la ley deroga artículos de la Ley de Convertibilidad y modifica normas de administración financiera. Entre ellas, cambia las condiciones para que empresas y sociedades estatales realicen operaciones de crédito público y exige que los avales, fianzas o garantías de la administración central cuenten con autorización en el Presupuesto o en una ley específica.

La Cámara de Diputados aceptó los cambios del Senado con 141 votos afirmativos y 99 abstenciones. Con esa decisión, el Congreso cerró el trámite parlamentario de una reforma que redefine la relación entre el Banco Central, el Tesoro y el sistema financiero.

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