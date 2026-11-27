El presidente de Banco Bradesco SA de Brasil, Luiz Carlos Trabuco, saluda al mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante el lanzamiento de un programa para facilitar el acceso a préstamos bancarios para los trabajadores en el Palacio de Planalto en Brasilia, Brasil. 12 de marzo de 2025 (REUTERS/Ueslei Marcelino/Archivo)

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Los mercados brasileños repuntaban este viernes después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva nombró a un ejecutivo bancario favorable al mercado como su próximo ministro de Economía, tras semanas de pesimismo en los mercados en torno al próximo cuarto mandato del líder de izquierdas.

El presidente de Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, de 75 años, aceptó el jueves la invitación de Lula, con quien mantiene una estrecha relación desde hace años.

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Bradesco es la segunda entidad crediticia privada más grande de Brasil y el cuarto banco más grande por activos.

El real brasileño (BRBY) se apreciaba más de un 4%, a 5,50 por dólar estadounidense, en las primeras operaciones al contado, mientras que los futuros del índice bursátil Bovespa (INDV26) subían más de un 3% y los futuros sobre tasas de interés (0#DIJ) caían con fuerza.

Los mercados financieros brasileños habían caído desde que Lula venció a su rival de derecha, Flávio Bolsonaro, en las elecciones presidenciales de octubre, lo que llevó al líder de izquierdas a buscar a una figura más amigable con el mercado para dirigir el Ministerio de Hacienda y así calmar los temores de los inversionistas.

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Luiz Carlos Trabuco (REUTERS/Amanda Perobelli/Archivo)

Los mercados habían reaccionado positivamente cuando, a principios de esta semana, comenzaron a circular rumores sobre el interés de Lula por Trabuco.

“Dada su sólida reputación en la comunidad financiera y su dilatada experiencia en el sector bancario, el nombramiento podría interpretarse como una señal de un enfoque algo más favorable al mercado”, dijeron analistas de Citi.

Otros nombres que se barajaron inicialmente para el Ministerio de Hacienda fueron el del vicepresidente Geraldo Alckmin —quien, según se informa, habría comunicado a sus aliados que le gustaría ocupar el cargo— y el de Rafael Fonteles, que fue reelegido gobernador del estado de Piauí.

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La tarea más urgente de Trabuco será convencer a los inversionistas de que puede frenar el aumento de la deuda pública, que actualmente se sitúa cerca del 83% del PIB y ha subido unos 11 puntos porcentuales desde el inicio del tercer mandato de Lula.

“Creo que Trabuco se centrará en la sostenibilidad fiscal a largo plazo, lo que implica abordar algunas cuestiones espinosas, como una nueva reforma de las pensiones y la revisión de los mecanismos de indexación”, dijo el economista Roberto Troster, socio de la consultora Troster & Associados.