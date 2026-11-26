El pleno del Senado durante la sesión de hoy

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El Gobierno dio un paso importante en cuanto a su ajedrez político de cara a 2027: el Senado aprobó esta tarde una reforma electoral que suspende las PASO sólo para el año próximo. La iniciativa, que deberá ser sancionada por Diputados -en eventuales sesiones extraordinarias- activa, entre otras cuestiones, la Ficha Limpia, el debate presidencial sólo en un potencial balotaje, y elimina la veda comercial que hoy existe tanto en la previa como en medio de los comicios.

Durante la votación en general, el proyecto obtuvo 43 adhesiones y 29 rechazos. Luego, continuó la definición en general, donde La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados -entre radicales, macristas y silvestres provinciales- sostuvieron, con holgura, la mayoría absoluta de 37 avales.

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“Pasamos de un sistema de confianza -1983- a uno de desconfianza”, alertó la jefa de la bancada, Patricia Bullrich, sobre el cierre de la compulsa. “A nadie se le ocurría entrar al cuarto oscuro y robar una boleta”, indicó, y elogió a la Boleta Única de Papel (BUP) -sancionada durante la gestión mileísta- como un “instrumento rápido, que no se puede cambiar ni romper”.

El resultado de la votación

En cuanto a las PASO, la porteña sugirió, de cara a futuro, que podría pensarse -lo dejó como sugerencia- unas “primarias abiertas en fecha distinta a las de otras coaliciones o partidos”, con el fin de evitar situaciones “de desventaja”.

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Tras ello, apuntó a Ficha Limpia. “Con prontuario, no hay boleta”, enfatizó. Y asemejó la capacidad que en la actualidad tiene el Cuerpo para “decidir si alguien tiene capacidades morales para ser senador y ocupar una banca, o si no las tiene”. Es decir, los títulos que de los legisladores electos, que pasan por comisión. “Hay muchos casos donde hubo candidatos electos por la voluntad popular y las Cámaras no dejaron que asuman. Eso funciona como una Ficha Limpia”, agregó.

“En año electoral no hay reforma electoral. Estamos en noviembre y nos queda un mes. Esperemos que Diputados pueda sancionar en extraordinarias durante diciembre, para cumplir con la recomendación concreta de la Cámara Nacional Electoral”, concluyó.

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La jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, antes del inicio de la sesión en diálogo informal con el bloque kirchnerista (Prensa Senado)

No coincidió el titular del kirchnerismo, José Mayans (Formosa). “Un verso, una mentira más, una improvisación”, señaló el ya experimentado senador sobre la reforma en discusión. “De más de 70 artículos, la semana pasada pasó a 40. De viernes a lunes, a 18; ahora, se sumaron más. Un verdadero disparate”, añadió.

“Lo de las PASO es por la crisis que tenemos en este momento”, reflexionó. Y criticó al primer mandatario, Javier Milei por no tener “el liderazgo que pensaba”. Con Ficha Limpia, Mayans fue más allá, como suele hacer: “Todos sabemos cómo nació. Para proscribirla a -la hoy condenada ex presidenta- Cristina -Kirchner-. Ya la sacudieron, sí. Para ustedes, que es una joda. No olviden cómo terminó -el ex mandatario radical Fernando- De la Rúa”. Cerró a lo bíblico: “Todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo”.

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Por su parte, el jefe del PRO, Martín Goerling (Misiones), habló de la necesidad de dar “certeza sobre nuestro sistema electoral, que es clave”. En esa línea, resaltó que “las instituciones son importantes”, así como “que sepan los ciudadanos, inversores y mercado cuáles son las reglas”.

Más tarde, celebró el empuje de Ficha Limpia -esta fuerza fue una de las principales impulsoras-, a la que calificó como una cuestión “del más absoluto sentido común”, con el ejemplo sencillo de “delincuentes a los que le damos la billetera del Estado para que administren”.

Sobre este punto, recordó el “golpe muy fuerte cuando se cayó”, en 2025, y que “toda la Argentina sabe qué pasó”. Se refirió así a la voltereta que dieron sus comprovincianos -y oficialistas locales- Carlos Arce y Elizabeth Rojas Decut, que el año pasado dijeron en “on” que votaban la frustrada norma y, a último minuto, rechazaron. Fue un papelón histórico. El macrista tampoco olvidó la “nefasta” e “inconstitucional ley de lemas” en dicho distrito.

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El titular del radicalismo en la Cámara alta, Eduardo Vischi (Corrientes), evaluó que si se pensara siempre “con el criterio” direccionado hacia los objetivos de las administraciones centrales de turno, “nunca se harían reformas”. El legislador validó Ficha Limpia al igual que Goerling, al expresar: “No parece lógico que un partido ofrezca como candidato a una persona con antecedentes y condenada”.

Por el viaje de Javier Milei a Paraguay y Victoria Villarruel a cargo del Ejecutivo, la sesión es comandada por el presidente previsional de la Cámara alta, el libertario puntano Bartolomé Abdala

Principales puntos

*Se suspende “durante el año 2027 las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias previstas en el Título II de la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral N° 26.571 y sus modificatorias, que instituye el sistema de elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, y todas las obligaciones emanadas de la legislación vigente referidas a su organización y realización”.

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*Ficha Limpia. Se incorpora a las “personas condenadas por delito doloso” y se aplicará “únicamente en los casos en que la condena impuesta hubiera sido confirmada en segunda instancia o en instancia de revisión, dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral, en la que se hubiera confirmado la comisión de al menos UNO (1) de los delitos establecidos en la sentencia de primera instancia, aunque modifique la pena impuesta”.

En caso “de que la condena confirmada fuera dictada con posterioridad al 1° de enero del año en que se llevaren a cabo las elecciones, el supuesto tendrá efecto a partir de la finalización de dicho proceso electoral”. Además, la “inelegibilidad regirá desde la fecha de la sentencia confirmatoria -salvo lo dispuesto en el párrafo anterior-, hasta su eventual revocación o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente”.

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*Debate presidencial obligatorio -lo último, por pedido de la UCR- en balotaje. “La Cámara Nacional Electoral organizará debates preelectorales públicos entre los candidatos a Presidente de la Nación que alcanzaren la instancia de la segunda vuelta electoral prevista en el artículo 96 de la Constitución Nacional, con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de las agrupaciones políticas. El debate presidencial tendrá lugar dentro de los diez (10) días anteriores a la fecha de la elección”.

Además, la “Cámara Nacional Electoral convocará a participar del debate dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la comunicación de los resultados del escrutinio definitivo realizado por las Juntas Electorales Nacionales”.

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*Veda. Se desactiva para la parte comercial, pero no para las limitaciones políticas como encuestas y otro tipo de mensajes con fines electorales.

*Simultaneidad. “En los supuestos de simultaneidad de elecciones provinciales o municipales con las nacionales, la oficialización de los modelos de boletas únicas de papel y su distribución general estarán a cargo del respectivo juez federal con competencia electoral o, en su caso, de la Junta Electoral Nacional, a cuyo efecto las autoridades electorales locales competentes remitirán las correspondientes listas de candidatos debidamente oficializadas en el ámbito de su jurisdicción”.

El titular del radicalismo en el Senado, Eduardo Vischi

Luego, se anuncia: “Las categorías provinciales y, de corresponder, municipales, podrán incorporarse en la Boleta Única de Papel en la que se eligen categorías de cargos nacionales, debiendo mantenerse los parámetros y especificaciones técnicas establecidos por el artículo 62 bis de la Ley N° 19.945 (Código Electoral Nacional) y sus modificatorias, o las normas complementarias que dicte la Cámara Nacional Electoral".

*Parlasur. “El Congreso de la Nación cubrirá las vacantes reservadas para los representantes de la ciudadanía argentina en el Parlamento del MERCOSUR. La distribución se efectuará en partes iguales: la mitad corresponderá a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación y la otra mitad, a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. La designación se hará de modo tal que queden los sectores políticos representados en la misma proporción que en sus respectivas Cámaras”.

Bajo este panorama, se sacó toda la sección donde mencionaban a las Legislaturas provinciales. Esto fue adelantado por Infobae días atrás. El kirchnerismo acompañó en la votación en particular de este articulado. La filo radical Edith Terenzi (Chubut) consiguió incorporar el respeto de cupo por género.

*Afiliación digital. Se podrá mostrar “la voluntad de afiliarse mediante la suscripción de una ficha en formato papel, o mediante una expresión de voluntad por medios electrónicos conforme a los términos que establezca la Reglamentación respectiva, bajo la órbita y administración de la Justicia Electoral”.

*Lista completa. “Los votos afirmativos en los que el elector marca una opción electoral por lista completa, se considera voto válido para la agrupación que hubiera oficializado candidaturas de esa franja vertical de la boleta en cada una de las categorías”.

*Espacios gratuitos en medios. De acuerdo a lo establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, “los servicios de comunicación y de televisión por suscripción están obligados a ceder en forma gratuita el dos coma cinco por ciento (2.5%) del tiempo total de programación para fines electorales”. La mitad de lo actual. Y “el porcentaje mencionado será considerado pago a cuenta de impuestos nacionales”.

*Publicidad digital. “Del total de los recursos públicos destinados a la inversión en publicidad digital, al menos un sesenta y cinco por ciento (65%) deberá destinarse a sitios periodísticos digitales generadores de contenido y de producción nacional y al menos otro treinta y cinco por ciento (35%) a sitios periodísticos digitales generadores de contenido y de producción provincial, siguiendo un criterio similar al de la coparticipación federal”.

*Publicidad en medios de comunicación. “La emisión y publicación de avisos publicitarios en medios televisivos y radiales con el fin de promover la captación del sufragio para candidatos a cargos públicos electivos, así como también la publicidad alusiva a los partidos políticos y a sus acciones, no queda incluida en lo previsto por el artículo 64 bis -Código Electoral- y podrá ser realizada incluso por fuera del plazo dispuesto por el último párrafo del mencionado artículo”.

Todo esto será “también aplicable a la emisión y publicación de avisos publicitarios para promoción con fines electorales en medios gráficos, vía pública, internet, telefonía móvil y fija y publicidad estática en espectáculos públicos”.