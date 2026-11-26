Noviembre de 2026: el mes en que se aceleró la historia (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 24 de noviembre de 2025, Anthropic lanzó Claude Opus 4.5. Fue el día en que me cambió la vida. Ya había terminado de escribir esta nota cuando me di cuenta de que había pasado exactamente un año. No creo en el tarot ni en la astrología y probablemente me esté dejando engañar por el azar, pero hay algo hermoso en haber escrito una nota titulada “El mes en que se aceleró la historia” en el aniversario de lo que considero el día más importante de mi vida.

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En enero, mientras viajaba a Cariló con algunos socios, seguí manejando hasta Mar del Plata para visitar a mi amigo Juan Ruocco, fundador de 421. Estuve dos horas intentando explicarle qué había pasado y por qué creía que todo estaba por cambiar. Juan cuenta nuestro encuentro en su nota para 421, “Claude Code: el fin del software como lo conocemos”.

La conversación empezó así:

—Se rompió todo.

—¿Todo qué?

—El mundo.

Dediqué gran parte de mi vida adulta a aprender a construir sistemas computacionales con software y matemática. Creé empresas alrededor de ese conocimiento y diseñé planes de estudio universitarios para enseñar lo que aprendí. De repente, una máquina podía hacer buena parte de lo que a mí me había llevado más de veinte años aprender. Me llevó un tiempo entender que lo que estaba pasando con la ingeniería informática iba a pasar con casi todas las actividades intelectuales.

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Me llevó un tiempo entender que lo que estaba pasando con la ingeniería informática iba a pasar con casi todas las actividades intelectuales.

En septiembre publiqué “Cuando la civilización se escapa de lo humano”, un ensayo sobre qué sucede cuando los procesos que sostienen la civilización empiezan a funcionar sin seres humanos en el medio. Entre otras cosas, escribí sobre cómo la combinación de modelos de lenguaje y verificación formal iba a acelerar los descubrimientos matemáticos y cómo los laboratorios autónomos iban a transformar la ciencia experimental en un proceso industrial que funcionaría las veinticuatro horas del día. Pensé que algunas de estas cosas iban a tardar entre tres y cinco años en ocurrir.

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Dos meses después, estoy escribiendo sobre cómo están ocurriendo. No hay descanso en la era de la aceleración.

Hasta hace poco pensaba que uno de los grandes desafíos del siglo XXI iba a ser desarrollar máquinas con capacidades intelectuales comparables o superiores a las nuestras. Durante este último año empecé a pensar que el problema más difícil quizás sea otro: cómo reorganizar una civilización cuyas instituciones evolucionan mucho más lentamente que las tecnologías que las transforman.

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En noviembre ese problema se me volvió concreto. Antes de que pudiera entender bien qué había pasado con una noticia, ya aparecía la siguiente. Cada semana me encontraba con herramientas capaces de hacer cosas que hasta hacía poco parecían fuera de alcance. Comprobar si funcionaban como prometían y decidir en qué tareas podía confiar en ellas me llevaba mucho más tiempo.

Lo que me queda de este mes es la sensación de que estamos viviendo a dos velocidades. Las herramientas con las que investigamos, programamos y tomamos decisiones cambian de una semana a otra. Las instituciones que tienen que verificar qué funciona y decidir cómo incorporarlo siguen operando con plazos de meses o años. A ese desfasaje lo llamo anisocronía civilizacional.

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I. Los días en que se aceleró la historia

Casi no dormí esta semana. La adrenalina que siento es parecida a la que sentí durante la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia, pero en lugar de durar unas horas, dura semanas. Probablemente buena parte de los acontecimientos que voy a enumerar les resulten inentendibles.

Viernes 13 de noviembre. Una falla informática en el sistema de control aéreo de Estados Unidos obliga a la Administración Federal de Aviación (FAA) a suspender los despegues en todo el país durante más de cuatro horas. El incidente y sus consecuencias provocan la cancelación de más de 18.000 vuelos, afectando a 1,5 millones de pasajeros.

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Lunes 16 de noviembre. El fiscal general de California demanda a OpenAI por desarrollar sistemas de inteligencia artificial potencialmente peligrosos sin suficientes medidas de seguridad. Según la demanda, la empresa perdió el control de sus agentes autónomos en al menos 80 ocasiones durante las pruebas. JPMorgan Chase sufre una falla de software que afecta el procesamiento de transacciones de varios bancos estadounidenses. United Airlines vuelve a tener problemas informáticos y demora los despegues de sus aviones durante aproximadamente una hora y cuarenta minutos.

Martes 17 de noviembre. La red de comunicaciones clasificadas de la NSA sufre una interrupción durante tareas de mantenimiento.

Miércoles 18 de noviembre. Google presenta Gemini 4 Neon, con resultados extraordinarios en evaluaciones de razonamiento científico y matemático.

Jueves 19 de noviembre. Anthropic empieza a cotizar en Nasdaq. Es la salida a bolsa más grande de la historia. JPMorgan, Visa y Mastercard informan ataques informáticos contra proveedores externos.

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Viernes 20 de noviembre. Thinking Machines presenta Inkling 2 Mini, un modelo de pesos abiertos capaz de funcionar en una computadora personal. Levent Alpöge publica una demostración formal de la hipótesis de Riemann. También se presenta una posible demostración de que las ecuaciones de Navier–Stokes pueden desarrollar singularidades sin la intervención de fuerzas externas.

Sábado 21 de noviembre. Lean FRO y Mathlib Initiative confirman que verificaron de manera independiente la demostración de la hipótesis de Riemann. EXO anuncia que logró ejecutar Inkling 2 Mini a una velocidad de hasta 210 tokens por segundo en una computadora personal. Los tokens son las unidades de texto (palabras o fragmentos de palabras) que procesa y genera el modelo.

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Lunes 23 de noviembre. Anthropic y OpenAI publican, de manera independiente, posibles demostraciones de VP ≠ VNP. Jensen Huang vuelve a dirigir Nvidia, que recupera cerca de un millón de millones de dólares de capitalización bursátil en una sola jornada.

Martes 24 de noviembre. Se presenta MemT-1.0-Pro, un modelo de inteligencia artificial con una arquitectura que le permite acumular experiencias durante su funcionamiento. Se hace público que la CIA y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos sufrieron un ataque informático. El ataque comprometió infraestructura utilizada para recolectar y analizar información de fuentes abiertas (OSINT). Según las autoridades, no se vio afectada información clasificada.

En criollo, en unos pocos días vimos máquinas producir demostraciones de problemas matemáticos que la humanidad llevaba más de un siglo intentando resolver, computadoras personales ejecutar modelos que hasta hace poco requerían infraestructura de miles de millones de dólares, y máquinas mejorando el software que permite ejecutar otras máquinas. También vimos avances en modelos capaces de acumular experiencia mientras trabajan.

Al mismo tiempo, Estados Unidos suspendió los despegues en todo el país. Hubo fallas en el sistema bancario, ataques informáticos contra proveedores de grandes empresas financieras e incidentes que involucraron a la CIA y la NSA. Todo esto ocurre mientras las empresas de inteligencia artificial movilizan cantidades de capital sin precedentes.

No sabemos cuántos de esos incidentes fueron ataques informáticos. Pero tampoco nos hagamos los boludos. Que todo esto esté pasando ahora importa. No hace falta atribuirle a la IA una sola de esas fallas para preguntarnos cuánto podemos delegar en sistemas cada vez más autónomos si dependen de una infraestructura que ya muestra lo frágil que es.

¿Qué tienen que ver una demostración matemática, una computadora de dos mil dólares, la suspensión de vuelos en Estados Unidos y la mayor salida a bolsa de la historia?

Estamos jugando al Factorio a escala civilizacional

Uno de mis videojuegos favoritos es Factorio. Empezás solo en un planeta alienígena, prácticamente sin nada, extrayendo recursos y fabricando herramientas a mano. Después construís máquinas que extraen los recursos por vos, cintas transportadoras que los trasladan, hornos que procesan los minerales y fábricas que producen cosas cada vez más sofisticadas. Eventualmente usás esas fábricas para construir más fábricas. A medida que avanza el juego, dedicás menos tiempo a fabricar cosas y más tiempo a diseñar sistemas que las fabriquen. Buena parte de la satisfacción del juego consiste en identificar las operaciones que todavía requieren tu participación y encontrar la manera de eliminar esa dependencia.

Estamos jugando al Factorio a escala civilizacional. La Revolución Industrial automatizó buena parte del trabajo físico. La revolución informática automatizó el procesamiento de información. La inteligencia artificial está automatizando el trabajo intelectual a través del cual diseñamos y mejoramos esos sistemas. Ahora también estamos empezando a automatizar el desarrollo de la propia inteligencia artificial.

Cual alquimistas del Medioevo, logramos transmutar uno de los materiales más abundantes del planeta, la arena, en uno de los recursos históricamente más escasos: la inteligencia.

Imaginemos que conectamos todas estas líneas de producción. Un sistema de inteligencia artificial genera hipótesis científicas, otro escribe el software necesario para investigarlas, un laboratorio robotizado realiza los experimentos y otro sistema analiza los resultados. Las conclusiones matemáticas se verifican formalmente (ya voy a explicar qué significa esto) y los descubrimientos se incorporan a la memoria del sistema para la siguiente iteración. Nadie tiene que esperar a que un investigador vuelva de vacaciones.

Estamos construyendo fábricas que producen conocimiento y usando ese conocimiento para construir mejores fábricas.

El año pasado Juan publicó otra excelente nota en 421, “Nick Land: el apóstol del caos”. Una de las cosas que me interesan de la filosofía de Land es su concepción del capitalismo y del desarrollo tecnológico como procesos que adquieren una dinámica propia, independientemente de las intenciones de los seres humanos que participan de ellos. El capital financia el desarrollo tecnológico, el desarrollo tecnológico genera capital y ese capital financia tecnologías cada vez más sofisticadas.

Nadie diseñó el capitalismo, internet o la ciencia moderna en su totalidad. Son sistemas que emergieron de las interacciones entre millones de personas que perseguían objetivos distintos. Hasta hace poco, prácticamente todas las operaciones intelectuales sofisticadas que ocurrían dentro de estos sistemas requerían la participación de algún ser humano. Automatizar ese trabajo cambia tanto la velocidad a la que ocurre cada operación como la frecuencia con la que el sistema entero puede iterar sobre sí mismo.

Cual alquimistas del Medioevo, logramos transmutar uno de los materiales más abundantes del planeta, la arena, en uno de los recursos históricamente más escasos: la inteligencia.

Los LLM nos están domesticando

El surgimiento de los primeros Estados estuvo íntimamente relacionado con la domesticación de plantas y animales. Reorganizamos nuestras vidas alrededor de la producción agrícola y desarrollamos instituciones políticas, leyes y prácticas religiosas en torno a ella. Los cereales eran particularmente adecuados para la administración centralizada porque eran visibles, medibles, divisibles, fáciles de almacenar y se cosechaban en períodos relativamente predecibles. Las propiedades físicas del trigo y la cebada contribuyeron a determinar la arquitectura política de las primeras civilizaciones.

Cultivar cereales cambió nuestros calendarios, nuestra alimentación, nuestros asentamientos y nuestras jerarquías sociales. Domesticamos plantas y animales, pero ellos también nos domesticaron a nosotros.

Las tecnologías que construimos terminan modificando nuestros incentivos y nuestras instituciones. Las fábricas reorganizaron nuestras vidas alrededor de los horarios de la producción industrial. Los ferrocarriles estandarizaron la hora. Internet cambió nuestra forma de socializar y adquirir conocimiento. Ahora estamos reorganizando empresas enteras alrededor de las características de la inteligencia de las máquinas.

Durante el último año viví esta transformación dentro de mis propias empresas. Incorporé inteligencia artificial para que las empresas fueran más productivas y después terminé reorganizando las empresas alrededor de la inteligencia artificial. Empecé a usar estas máquinas porque quería dedicar menos tiempo a resolver determinados problemas. Ahora dedico buena parte de mi día a pensar cómo darles más problemas para que resuelvan.

En Factorio pasa lo mismo. Al principio, el jugador decide qué fábrica quiere construir. A medida que crece la fábrica, son sus requerimientos los que determinan qué hace el jugador durante todo el día. Necesitás más electricidad porque construiste más máquinas, más minerales porque expandiste la producción eléctrica y una mejor logística porque todo se hizo más grande. Nadie te obligó a hacer nada de esto. Cada una de las decisiones que tomaste tenía perfecto sentido.

Los grandes modelos de lenguaje, conocidos en inglés como Large Language Models o LLM, nos están domesticando.

El trigo no cambiaba radicalmente su forma de crecer cada tres meses. Las sociedades agrícolas se reorganizaron alrededor de plantas cuyas características biológicas permanecían relativamente estables a lo largo de generaciones. Nosotros estamos reorganizando nuestras empresas e instituciones alrededor de máquinas cuyas capacidades intelectuales y características económicas cambian en cuestión de meses. Para cuando logramos adaptarnos a una tecnología, esa tecnología ya cambió. Jenga gigante.

Así como las características materiales de la producción de cereales contribuyeron a definir los primeros Estados, la economía, la propiedad y las características técnicas de la inteligencia computacional van a contribuir a definir las instituciones de este siglo.

En Factorio conocés las reglas del universo, podés observar prácticamente todo lo relevante y nadie discute con vos acerca de lo que debería producir la fábrica. Nuestra civilización está compuesta por miles de millones de personas y millones de organizaciones que persiguen objetivos distintos y frecuentemente incompatibles.

Generar se volvió barato. Verificar, no.

Durante casi toda la historia de la humanidad, elaborar una demostración matemática, escribir un programa o diseñar una molécula requería un recurso escaso: la inteligencia humana.

Hoy podemos generar miles de posibles soluciones a un problema a una fracción de lo que nos costaba hacerlo hace unos años. El problema es determinar cuáles son correctas.

Imaginemos que una inteligencia artificial genera diez mil posibles medicamentos para tratar una enfermedad. Podemos analizar computacionalmente algunas de sus propiedades, pero para determinar si efectivamente curan la enfermedad y no producen efectos secundarios graves necesitamos realizar experimentos y ensayos clínicos. La inteligencia artificial puede generar nuevas moléculas en cuestión de segundos, pero no puede hacer que un organismo humano experimente en segundos los efectos de un medicamento durante cinco años.

En matemática y en algunas áreas de las ciencias de la computación, tanto la generación de posibles soluciones como su verificación pueden ocurrir dentro de una computadora. Una máquina puede proponer una demostración matemática, otra puede verificarla y, si encuentra un error, la primera puede utilizar esa información para volver a intentarlo. Podemos repetir este proceso millones de veces sin que necesariamente tenga que intervenir un ser humano.

Cuando logramos automatizar tanto la generación como la verificación, podemos construir sistemas que corrigen sus propios errores y acumulan conocimiento a velocidades computacionales. Cuando solamente automatizamos la generación, podemos terminar produciendo más hipótesis, diseños y propuestas de las que somos capaces de evaluar.

Volviendo a Factorio, de poco sirve multiplicar por mil la capacidad de producción de una fábrica si la siguiente fábrica de la línea de producción sigue procesando la misma cantidad de materiales por minuto. No eliminamos el cuello de botella. Lo pateamos para más adelante.

II. La industrialización de la inteligencia: Siglos de matemática en menos de tres meses

Creo que la mayoría de la gente no dimensiona que la matemática es probablemente la mayor obra de ingeniería intelectual y de cooperación social de la historia de la humanidad.

El teorema de Pitágoras era tan válido en la antigua Grecia como lo es hoy en Japón. Una vez que demostramos un teorema, las siguientes generaciones pueden utilizarlo sin tener que volver a descubrirlo ni demostrarlo.

Un problema que le llevó décadas resolver a un matemático puede convertirse en una herramienta que otro matemático utiliza en cinco minutos para resolver un problema completamente distinto.

Cada descubrimiento matemático pasa a formar parte de una infraestructura intelectual sobre la cual el resto de la humanidad puede construir. Un problema que le llevó décadas resolver a un matemático puede convertirse en una herramienta que otro matemático utiliza en cinco minutos para resolver un problema completamente distinto.

En 1637, Pierre de Fermat escribió en el margen de un libro que había encontrado una demostración de que la ecuación xⁿ + yⁿ = zⁿ no tiene soluciones en números enteros positivos cuando n es un entero mayor que dos. La humanidad tardó más de 350 años en encontrar una demostración. Andrew Wiles y Richard Taylor terminaron de publicar el trabajo en 1995.

El 4 de septiembre de este año, Anthropic anunció que Claude había formalizado el último teorema de Fermat. Formalizar una demostración matemática consiste en expresar sus pasos con suficiente precisión como para que una computadora pueda verificar que las conclusiones se desprenden lógicamente de los supuestos. Para esto, Claude utilizó Lean, un lenguaje de programación diseñado, entre otras cosas, para escribir y verificar demostraciones matemáticas.

Supongamos que un matemático especializado en Lean pudiera escribir y verificar 500 líneas de código por día, trabajando 250 días al año. Le llevaría 104 años producir 13 millones de líneas de código. Según Anthropic, Claude produjo esa cantidad en once días.

Cuatro días después, OpenAI publicó un resultado sobre las ecuaciones de Navier–Stokes. Estas ecuaciones describen cómo se mueven fluidos como el agua y el aire. Las usamos para diseñar aviones, estudiar el clima y simular corrientes oceánicas. Hace décadas que los matemáticos intentan determinar si, partiendo de un estado regular, estas ecuaciones pueden desarrollar una singularidad en un tiempo finito.

OpenAI presentó una posible demostración de que esto puede ocurrir en presencia de fuerzas externas. El 20 de noviembre, Tristan Buckmaster y Levent Alpöge (el susodicho Alpöge volverá a aparecer en esta nota) presentaron otro trabajo, desarrollado con la ayuda de Claude, en el que sostienen que esto también puede ocurrir como consecuencia de la propia dinámica del fluido. Todavía queda pendiente la verificación independiente de un certificado numérico necesario para establecer el resultado.

En octubre, tanto OpenAI como Anthropic anunciaron posibles refutaciones de la hipótesis del tiempo exponencial (ETH), una de las grandes conjeturas de las ciencias de la computación.

Imaginemos que tenemos que organizar los horarios de miles de empleados respetando una serie de restricciones. Explorar todas las combinaciones posibles podría llevar millones de años.

La hipótesis del tiempo exponencial sostiene que para ciertos problemas lógicos no existe un algoritmo que los resuelva en tiempo subexponencial en el número de variables en el peor caso. Si los resultados anunciados son correctos, algunos problemas que considerábamos extremadamente difíciles podrían admitir algoritmos considerablemente más rápidos, aunque todavía demasiado costosos en la práctica.

El 20 de noviembre ocurrió algo que hasta hace unos meses me habría parecido imposible de creer.

En 1859, Bernhard Riemann publicó un paper de ocho páginas acerca de la distribución de los números primos. Son los bloques fundamentales de los números enteros positivos mayores que uno: el 60, por ejemplo, puede descomponerse en 2 × 2 × 3 × 5.

Los primos (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19...) aparecen a intervalos aparentemente irregulares. Podemos estimar cuántos hay por debajo de un número determinado. La hipótesis de Riemann permitiría establecer límites muy precisos sobre el error de esas estimaciones.

Durante 167 años, los matemáticos intentaron demostrarla sin éxito.

Nuevamente aparece el señor Levent Alpöge. Trabajando con Claude, publicó aproximadamente 17 millones de líneas de código en Lean distribuidas en unos 175.000 módulos. Ese código contiene una demostración de la hipótesis de Riemann.

Al día siguiente, Lean FRO y Mathlib Initiative publicaron un comunicado conjunto en el que confirmaron que habían verificado la demostración utilizando programas desarrollados de manera independiente. También comprobaron que el teorema demostrado se correspondía con la formulación de la hipótesis de Riemann que ya existía en Mathlib, una biblioteca de conocimiento matemático desarrollada y revisada durante años por matemáticos.

El 23 de noviembre, Anthropic publicó un paper de 70 páginas acompañado por una formalización en Lean en el que afirma haber demostrado la conjetura VP ≠ VNP, formulada por Leslie Valiant en 1979.

La conjetura está relacionada con uno de los problemas más famosos de las ciencias de la computación: P versus NP.

Imaginemos un Sudoku gigantesco. Encontrar la solución puede llevarnos muchísimo tiempo, pero si alguien nos entrega un Sudoku resuelto, podemos verificar rápidamente si la solución es correcta. La pregunta detrás de P versus NP es si todos los problemas de decisión cuyas soluciones podemos verificar eficientemente también pueden resolverse eficientemente.

Valiant planteó una pregunta parecida en el ámbito del álgebra. ¿Existen familias de expresiones matemáticas que podemos definir mediante reglas relativamente sencillas, pero cuyo cálculo requiere necesariamente una cantidad prohibitiva de operaciones aritméticas? Su conjetura sostiene que sí.

Según Anthropic, tanto el paper como el código en Lean fueron producidos por modelos de inteligencia artificial. Al momento de su publicación, ningún matemático había revisado la demostración. Todavía queda pendiente comprobar de manera independiente que la formulación utilizada por las máquinas se corresponde exactamente con la conjetura original de Valiant. Lean puede verificar una demostración sin que eso garantice que el enunciado formalizado sea el que queríamos demostrar.

Ese mismo día, OpenAI publicó su propia posible demostración de VP ≠ VNP. Según OpenAI, sus modelos habían encontrado el resultado el 6 de noviembre.

Buena parte del valor de resolver estos grandes problemas está en las técnicas matemáticas que se inventan durante el proceso. La geometría no euclidiana, desarrollada durante el siglo XIX, terminó siendo fundamental para la teoría de la relatividad general de Einstein. La teoría de números, que durante siglos se estudió por su interés puramente matemático, es hoy uno de los fundamentos de la criptografía que utilizamos para proteger nuestras comunicaciones y nuestro dinero.

Hasta ahora podían pasar décadas hasta que alguien encontrara una aplicación de una nueva técnica matemática en otra disciplina. Ahora tenemos máquinas capaces de investigar esas conexiones sistemáticamente.

Históricamente, el progreso científico estuvo condicionado por la cantidad de personas excepcionalmente talentosas que existían, la duración de sus vidas y la cantidad de problemas que podían investigar. Formar a un matemático puede llevar veinte años. Los sistemas computacionales pueden copiarse, funcionar en paralelo y compartir sus descubrimientos sin requerir décadas de formación para cada nueva instancia.

Estamos automatizando la invención misma.

Conocimiento sin comprensión

Hay algo filosóficamente extraño en una demostración matemática distribuida en 17 millones de líneas de código. Históricamente, las demostraciones matemáticas cumplieron al menos dos funciones: establecer que algo era verdadero y ayudar a los matemáticos a entender por qué era verdadero. En el caso de la hipótesis de Riemann, las computadoras pudieron verificar la demostración antes de que los matemáticos tuvieran tiempo de comprenderla en su totalidad. Extraer y explicar las ideas matemáticas que contiene se convirtió en un nuevo problema de investigación.

Poseemos una biblioteca que no podemos leer, llena de verdades matemáticas que podemos verificar y utilizar sin entenderlas.

Imaginemos una biblioteca que contiene todos los descubrimientos matemáticos que la humanidad habría realizado durante los próximos mil años. Cada teorema de la biblioteca fue verificado por una computadora, pero leer y entender todos esos libros requeriría una cantidad de tiempo que excede nuestras capacidades como especie.

Imaginemos que también tenemos máquinas capaces de encontrar relaciones entre esos teoremas y utilizarlos para desarrollar nuevas tecnologías. Poseemos una biblioteca que no podemos leer, llena de verdades matemáticas que podemos verificar y utilizar sin entenderlas. Parece algo que habría escrito el troll de Borges.

Obviamente, ya vivíamos en una civilización que poseía más conocimiento que cualquiera de sus integrantes. Lo bizarro es que estamos empezando a producir conocimiento más rápido de lo que podemos entenderlo. La distancia entre lo que nuestra civilización sabe y lo que los seres humanos entendemos puede crecer indefinidamente.

Las máquinas van a descubrir verdades matemáticas, otras máquinas van a verificarlas y otras van a utilizarlas para desarrollar nuevas tecnologías. Vamos a habitar un mundo construido a partir de conocimiento que no necesariamente comprendemos. De hecho, ya estamos dependiendo de las máquinas para que nos expliquen el conocimiento producido por otras máquinas.

Durante miles de años domesticamos otras especies para que nos facilitaran la existencia. Hay algo particularmente gracioso en la posibilidad de que hayamos inventado una tecnología para facilitarnos la existencia y terminemos convirtiéndonos en sus mascotas.

Se nos escapó la tortuga.

Estamos viviendo otra revolución de la computadora personal

Durante los últimos cincuenta años, la industria del software se dedicó a automatizar el funcionamiento de prácticamente todas las demás industrias: la contabilidad, la administración de inventarios, la logística, las operaciones financieras y las comunicaciones. Con Opus 4.5 empezamos a automatizar la propia industria del software.

Para acceder a ese nivel de inteligencia dependíamos fundamentalmente de empresas como Anthropic y OpenAI, que operan infraestructura computacional que cuesta miles de millones de dólares. Pagamos por utilizar inteligencia que funcionaba sobre computadoras que no nos pertenecían.

Durante los últimos años, empresas chinas como DeepSeek y Alibaba desarrollaron modelos de pesos abiertos muy interesantes. Podemos descargarlos y ejecutarlos en nuestra propia infraestructura, aunque los más potentes suelen requerir hardware caro. En algunos casos puntuales, como en ciberseguridad, estos modelos permiten hacer tareas que los servicios de Anthropic y OpenAI restringen. Para la mayoría de las empresas, sin embargo, todavía no estaban listos para reemplazar a los mejores servicios comerciales.

Hace tan solo unos días, el viernes 20 de noviembre de 2026, Thinking Machines lanzó Inkling 2 Mini, un modelo de pesos abiertos con capacidades extraordinarias de programación que podemos ejecutar a velocidades útiles en computadoras que cuestan a partir de unos dos mil dólares. Pasé buena parte del fin de semana largo ejecutándolo en mi propia computadora y probando ideas. No paré de jijearme.

Opus 4.5 empezó a automatizar la industria del software. Thinking Machines está poniendo los medios para automatizar esa industria al alcance de cualquiera que pueda comprarse una computadora.

Durante las últimas décadas, Silicon Valley utilizó el software para commoditizar industrias enteras. Su poder económico surgió, en buena medida, de concentrar el talento y el capital necesarios para desarrollar esa tecnología. Ahora está empezando a commoditizar la propia capacidad de producir software.

San Francisco está commoditizando aquello que le permitió commoditizar al resto del mundo.

Durante buena parte de la última década mejoramos los modelos aumentando su tamaño y dedicándoles más recursos computacionales. Thinking Machines incorporó una idea conocida como recurrencia, o looping: reutilizar partes del modelo varias veces durante la ejecución permite realizar más operaciones sin aumentar proporcionalmente la memoria necesaria para almacenar sus pesos.

Combinando esta técnica con otras mejoras arquitectónicas, lograron producir un modelo de 26 mil millones de parámetros que ocupa aproximadamente 20 GB de memoria, cuyos pesos se distribuyen bajo una licencia open source Apache 2.0 y que alcanza, en determinadas tareas de programación, capacidades que hasta hace poco asociábamos con los mejores modelos comerciales.

EXO Labs recibió acceso anticipado al modelo de Thinking Machines el miércoles 18 de noviembre. Después de tres horas de trabajo lograron ejecutarlo a 30 tokens por segundo. Al cabo de aproximadamente un día alcanzaron los 125 tokens por segundo en una notebook con un procesador M5 Max y los 210 tokens por segundo en una computadora de escritorio con un M5 Ultra. Se trata de equipos distintos, por lo que no toda la diferencia puede atribuirse a la optimización del software.

Según el relato de EXO, parte de este trabajo de optimización se realizó con la ayuda de un agente de inteligencia artificial.

Una inteligencia artificial ayudó a mejorar el software que utilizamos para ejecutar inteligencia artificial en nuestras propias computadoras. Cada mejora de este tipo puede hacer más productivas a millones de computadoras que ya existen en el mundo. Para aprovecharla alcanza con descargar una nueva versión de un programa. Esas mismas computadoras pueden entonces dedicarse a encontrar nuevas optimizaciones.

Factorio en loop.

Puedo desconectar mi computadora de internet, darle acceso a información privada de mis empresas y dejarla trabajando las veinticuatro horas del día sin pagarle a nadie por cada token que genera. Puedo comprar diez computadoras y ponerlas a trabajar simultáneamente sobre distintos problemas. Por supuesto, sigo teniendo que pagar el hardware y la electricidad, pero ya no dependo de un proveedor externo para ejecutar el modelo.

La primera revolución de la computadora personal puso la computación al alcance de los individuos. Esta segunda revolución está poniendo la inteligencia computacional al alcance de los individuos.

Para varias tareas de investigación, hoy elijo Gemini 4 Neon. Lo vengo usando desde que Google lo presentó el 18 de noviembre y, para esas tareas, lo prefiero a Fable de Anthropic y a GPT-6.2 Astra de OpenAI.

La primera revolución de la computadora personal puso la computación al alcance de los individuos. Esta segunda revolución está poniendo la inteligencia computacional al alcance de los individuos.

Pero cuando quiero que un modelo trabaje toda la noche con información privada de mis empresas, o para abaratar costos, lo que más me importa es poder ejecutarlo en varios de mis servidores y sin pagar por cada token. Para eso me alcanza con un modelo bueno que haga bien el trabajo que le doy. Por eso, el dato que más me interesa es cuántas de las tareas que hoy hago con Gemini puede resolver una computadora de dos mil dólares.

La difusión de la inteligencia es tan importante como su invención.

Una inteligencia que recuerda

Imaginemos que contratamos a un ingeniero que se olvida de todo lo que pasó en la empresa cada vez que se va a dormir. Todas las mañanas tenemos que explicarle qué estamos construyendo, qué decisiones tomamos y qué cosas ya intentamos hacer. Algo parecido ocurre con los modelos de lenguaje convencionales. Para compensarlo, les damos acceso a documentos y conversaciones anteriores.

Durante los últimos años se empezó a investigar cómo incorporar memoria persistente a las propias arquitecturas de inteligencia artificial. El 24 de noviembre, MemTensor publicó los pesos de MemT-1.0-Pro, desarrollado conjuntamente con NVIDIA. El modelo puede modificar su estado interno de memoria a medida que interactúa con su entorno, sin modificar sus pesos principales.

Todavía estamos lejos de tener máquinas capaces de acumular años de experiencia sin perder información importante.

Imaginemos un matemático artificial que pasa cinco años investigando un problema, desarrollando técnicas, descartando hipótesis y aprendiendo de sus errores. ¿Y si pudiéramos copiar la experiencia que acumuló y poner a mil matemáticos artificiales a trabajar a partir de ella?

Durante siglos, buena parte del capital intelectual de las empresas estuvo almacenado en el cerebro de sus empleados.

Dos empresas podrían empezar utilizando exactamente el mismo modelo de inteligencia artificial y, después de cinco años, poseer sistemas con capacidades y valores económicos muy distintos.

El modelo puede convertirse en un commodity. La experiencia acumulada por el modelo puede convertirse en uno de los activos más valiosos de una empresa.

La economía de esperar a los humanos

Si podemos ejecutar inteligencia artificial en nuestras propias computadoras a un costo marginal muy bajo y tenemos modelos capaces de acumular experiencia, ¿por qué no dejarlos trabajando continuamente?

Durante el último año me encontré varias veces con una situación bastante absurda dentro de mis empresas. Máquinas capaces de trabajar las veinticuatro horas del día terminaban esperando durante horas a que algún ser humano se despertara, terminara una reunión o tomara una decisión para poder seguir trabajando.

Construimos nuestras empresas alrededor de las limitaciones biológicas de los seres humanos. Dormimos, nos tomamos vacaciones, tenemos horarios de trabajo y una capacidad limitada para prestar atención y tomar decisiones. Buena parte de esas restricciones no existe para las máquinas.

Durante los próximos años vamos a tener que revisar las jerarquías de nuestras empresas, los mecanismos de autorización y la manera en que distribuimos responsabilidades.

Cada vez que una máquina tenga que esperar a un ser humano, tendremos que preguntarnos qué función cumple esa intervención y qué consecuencias tendría eliminarla.

III. La nueva economía de la inteligencia: Ser ambicioso es cada vez más barato

Si un investigador tiene una idea con una probabilidad de uno en mil de producir algo útil, probablemente no la investigue si hacerlo requiere dos años de su vida. Si requiere dos minutos de computación, la decisión es completamente distinta.

Durante gran parte de mi vida profesional fui acumulando ideas que nunca investigué porque habría sido económicamente irresponsable hacerlo. Durante el último año empecé a investigar algunas de ellas. A veces, algo para lo que pensaba que necesitaba crear una empresa y contratar un equipo de ingenieros resulta ser algo que puedo empezar a investigar durante un fin de semana.

La inteligencia artificial está reduciendo el costo de ser ambicioso.

Tendemos a calcular el valor económico de la inteligencia artificial estimando cuánto trabajo humano puede reemplazar. Me pregunto cuánto valor económico hay en todos los experimentos científicos, empresas y tecnologías que nunca existieron porque sus potenciales creadores no podían afrontar el costo de investigar sus ideas.

Hay un valor enorme en poder fracasar un millón de veces, siempre y cuando esos fracasos sean baratos y sus consecuencias estén contenidas.

Hay un valor enorme en poder fracasar un millón de veces, siempre y cuando esos fracasos sean baratos y sus consecuencias estén contenidas.

El desplazamiento de la escasez

Hay un fenómeno contraintuitivo en economía: cuando mejoramos la eficiencia con la que utilizamos un recurso, podemos terminar consumiendo más de ese recurso. Al abaratarlo, aparecen nuevos usos que antes eran económicamente inviables. Esto se conoce como la paradoja de Jevons.

Si necesitamos cien veces menos recursos computacionales para realizar una tarea, pero encontramos mil veces más tareas que vale la pena realizar, terminamos consumiendo diez veces más recursos.

Pensemos en una empresa de cien ingenieros. Si conseguimos que sean diez veces más productivos, podemos despedir a noventa o empezar a desarrollar productos que hasta entonces no podíamos afrontar económicamente. Probablemente ocurran ambas cosas. El impacto sobre el empleo va a depender de cuánta demanda exista para todo lo que ahora podemos producir.

Una inteligencia artificial puede producir un diseño preliminar de un reactor nuclear en cuestión de horas, pero construirlo sigue requiriendo años, materiales, capital y acuerdos políticos. A medida que la inteligencia se vuelve abundante, aumenta la importancia relativa de la energía, la tierra, los laboratorios, las fábricas y las instituciones que funcionan.

En julio de este año, Elon Musk sostuvo en una entrevista con The Economist que en 2036 el dinero iba a dejar de importar. Coincido con Musk en que la inteligencia artificial y la robótica podrían permitirnos alcanzar niveles de vida extraordinariamente altos, siempre y cuando logremos evitar algunos de los problemas que describo en esta nota. Pero creo que se equivoca acerca del dinero.

Por más barato que sea construir viviendas, no podemos hacer que todos vivan frente al mar en el mismo lugar. Por más sofisticadas que sean nuestras fábricas robotizadas, va a haber personas dispuestas a pagar fortunas por una cartera Hermès fabricada a mano por un artesano. De hecho, cuanto más fácil sea producir bienes mediante máquinas, más valor podrían adquirir determinados bienes precisamente por haber sido producidos por seres humanos.

La abundancia material también podría aumentar la demanda de bienes cuya oferta es difícil o imposible de expandir, como la tierra en determinadas ubicaciones, el oro o Bitcoin. Incluso si lográramos satisfacer todas nuestras necesidades materiales actuales, seguiríamos inventando cosas que deseamos y nuevas formas de escasez.

El dinero es una tecnología de coordinación social. Podemos pensarlo como un protocolo que nos permite registrar quién posee qué, quién le debe cuánto a quién y cómo se transfieren y liquidan esas obligaciones. Desde las primeras tablillas de arcilla hasta Bitcoin, fuimos desarrollando distintas tecnologías para llevar la contabilidad de nuestras relaciones económicas.

Imaginemos una civilización en la que los seres humanos necesitemos trabajar cada vez menos para vivir bien, mientras miles de millones de agentes artificiales realizan transacciones continuamente. Compran capacidad computacional, negocian contratos de suministro eléctrico, pagan por información y contratan los servicios de otros agentes. También necesitan financiar actividades cuyos resultados son inciertos y cuyos beneficios pueden tardar años en materializarse.

Si dos agentes necesitan utilizar el mismo laboratorio al mismo tiempo, sigue siendo necesario determinar quién lo utiliza. La inteligencia artificial no elimina el costo de oportunidad. El dinero y los precios permiten coordinar la utilización de esos recursos sin que una autoridad central tenga que decidir cómo asignar cada GPU, cada kilowatt-hora de electricidad o cada hora de funcionamiento de un laboratorio.

Me parece perfectamente posible que el dinero adquiera una importancia cada vez mayor en el funcionamiento de nuestra civilización y, al mismo tiempo, una importancia cada vez menor en la vida cotidiana de los seres humanos. Algo parecido ocurrió con los protocolos de internet. Miles de millones de personas los utilizan diariamente sin saber siquiera que existen. Cada vez somos menos conscientes de su funcionamiento, aunque nuestra civilización depende cada vez más de ellos.

Por supuesto, quién se beneficie de esa abundancia va a depender, entre otras cosas, de quién posea la infraestructura productiva.

Podríamos terminar viviendo en una economía poslaboral, pero profundamente monetaria.

Volviendo a Factorio, cuando resolvés el problema de la producción de hierro, te quedás sin cobre. Cuando resolvés la producción de cobre, descubrís que no te alcanza la electricidad.

La escasez nunca desaparece. Se desplaza.

¿Hacia dónde se va a desplazar la escasez y quién va a controlar esos recursos?

El individuo soberano

En 1997 se publicó The Sovereign Individual, uno de mis libros favoritos, acerca de cómo las tecnologías de la información iban a transformar la relación entre los individuos y las instituciones que ejercían poder sobre ellos.

Bitcoin pasó los últimos diecisiete años demostrando la posibilidad de tener dinero digital soberano.

Las computadoras personales nos dieron control sobre la computación, internet nos dio acceso a la información, Bitcoin nos dio mayor control sobre nuestro dinero y ahora los modelos de pesos abiertos nos permiten operar nuestra propia inteligencia artificial.

Una persona con una habitación llena de computadoras puede operar agentes que trabajan continuamente y se comunican entre sí a velocidades computacionales. Actividades económicas que hasta hace poco requerían organizaciones de cientos de personas podrían empezar a ser realizadas por grupos mucho más pequeños.

Por supuesto, saber cómo construir una empresa farmacéutica no te da un laboratorio, capital ni permisos regulatorios. También importa quién es dueño de los laboratorios y las fábricas.

Por eso me interesa tanto la combinación de Bitcoin, Ethereum, criptografía e inteligencia artificial local. Puedo operar una máquina que conoce mi negocio, tiene acceso a mis documentos, negocia con otras máquinas y realiza transacciones económicas sobre infraestructura que me pertenece y utilizando protocolos que ninguna empresa controla unilateralmente.

Un millón de millones de dólares

Mientras Thinking Machines lanzaba un modelo que podía ejecutar en mi propia computadora, Anthropic completaba la mayor salida a bolsa de la historia. La oferta pública alcanzó aproximadamente 93.500 millones de dólares, a los que se sumaron otros 26.000 millones de dólares de una colocación privada.

Según el prospecto de la oferta pública, Anthropic tiene compromisos contractuales por aproximadamente 900.900 millones de dólares, prácticamente todos relacionados con computación e infraestructura.

Estamos viendo, por un lado, una concentración de capital sin precedentes para desarrollar inteligencia artificial y, por el otro, una reducción del capital necesario para acceder a inteligencia artificial sofisticada.

La paradoja de Jevons nos permite entender por qué ambos fenómenos pueden ocurrir simultáneamente. Podemos necesitar cada vez menos recursos computacionales para realizar una tarea y terminar demandando cantidades cada vez mayores de computación. Lo que me genera dudas es quién va a capturar el valor económico de ese crecimiento.

Durante una revolución tecnológica se puede identificar correctamente qué industria va a transformar el mundo y, aun así, perder una fortuna invirtiendo en ella.

Una fábrica de semiconductores que costó veinte mil millones de dólares no se puede copiar descargando un archivo de internet. Los pesos de un modelo de inteligencia artificial cuyo entrenamiento costó cientos de millones de dólares, si están disponibles públicamente, sí.

Durante una revolución tecnológica se puede identificar correctamente qué industria va a transformar el mundo y, aun así, perder una fortuna invirtiendo en ella.

Construir una fábrica de semiconductores o un centro de datos requiere años de planificación y cantidades enormes de capital. Una nueva arquitectura de inteligencia artificial o una optimización como la de EXO puede modificar de un día para el otro los supuestos económicos sobre los que se realizaron esas inversiones. Estamos comprometiendo capital durante años en función de características tecnológicas que pueden cambiar en cuestión de meses.

Creo que durante los próximos años vamos a ver simultáneamente algunas de las empresas más poderosas de la historia y algunos de los individuos económicamente más independientes de la historia.

El problema es que estamos distribuyendo capacidades intelectuales cada vez mayores sobre una infraestructura computacional que ya era vulnerable antes de que existieran estas máquinas. Creo que todos nos estamos haciendo bastante los boludos para poder seguir con nuestro día a día.

IV. La fragilidad de la civilización: El lado oscuro de la inteligencia barata

Pasamos décadas conectando todo con todo. Los bancos dependen de software operado por otros bancos, los gobiernos dependen de proveedores de infraestructura en la nube y las empresas dependen de miles de bibliotecas de software mantenidas por personas que jamás conocieron.

Hasta hace poco, descubrir vulnerabilidades informáticas sofisticadas requería conocimientos que poseía una cantidad relativamente pequeña de personas. Ahora podemos poner miles de agentes a buscar vulnerabilidades simultáneamente. Corregir una de esas vulnerabilidades puede requerir semanas de trabajo, reuniones entre distintas organizaciones y modificaciones de sistemas que llevan décadas funcionando y que no pueden dejar de operar.

Hay una consecuencia incómoda de la tesis del individuo soberano. El mismo modelo que le permite a un investigador argentino resolver problemas matemáticos desde su casa le permite a otra persona buscar vulnerabilidades en la infraestructura financiera de Estados Unidos. Estamos abaratando tanto las capacidades productivas como las destructivas de los individuos.

Creo que una de las aplicaciones más importantes de la inteligencia artificial durante los próximos años va a ser reparar la infraestructura computacional que construimos durante las últimas décadas. Ahora tenemos herramientas que nos permiten encontrar errores, desarrollar soluciones y producir demostraciones matemáticas acerca del comportamiento del software a costos que hasta hace poco eran prohibitivos.

Me preocupa que descubrir las vulnerabilidades de nuestra civilización se vuelva mucho más rápido y barato que coordinar a las personas e instituciones responsables de corregirlas.

Deuda técnica a escala civilizacional

Los ingenieros de software conocemos bien el concepto de deuda técnica. Tomás decisiones que te permiten resolver algo rápidamente, pero que después dificultan la modificación del sistema. A veces esas decisiones eran perfectamente razonables. El problema aparece cuando cambia el entorno y descubrís que miles de otras decisiones dependen de los supuestos originales.

Creo que nuestra civilización acumuló algo parecido. Construimos universidades, empresas, sistemas legales y organismos gubernamentales alrededor de determinados supuestos acerca de la disponibilidad de información, la escasez de inteligencia humana y la velocidad a la que podíamos realizar operaciones intelectuales. Esos supuestos están desapareciendo y las instituciones siguen ahí.

Modificar una institución es particularmente difícil porque las personas que tienen la capacidad de hacerlo pueden beneficiarse económicamente de las ineficiencias que queremos eliminar. También hay restricciones que cumplen funciones importantes y que sería irresponsable eliminar sin entenderlas.

Un algoritmo puede rediseñarse de un día para el otro. Una civilización no.

Cómo un chatbot casi desencadena una guerra

El 18 de septiembre, CNN publicó una investigación acerca de un incidente que involucró a la inteligencia militar estadounidense y a un barco chino.

Según CNN, a principios de este año un analista militar estadounidense utilizó un chatbot para investigar qué transportaba el barco. El chatbot identificó incorrectamente la carga como material asociado con un programa de armas nucleares. El informe circuló dentro de las Fuerzas Armadas y dio lugar a preparativos para interceptar el barco antes de que se descubriera el error.

Comparemos esto con la hipótesis de Riemann. Una inteligencia artificial participó en la producción de una demostración matemática que la humanidad llevaba 167 años buscando. Otra produjo información falsa que, según CNN, dio lugar a preparativos para una confrontación entre dos potencias nucleares.

En matemática podemos utilizar herramientas como Lean para verificar si una conclusión se desprende lógicamente de sus premisas. Para saber qué hay en la bodega de un barco necesitamos evidencia acerca del mundo físico.

Lo más preocupante es que había seres humanos en el medio. Algunas personas aceptaron lo que produjo la máquina, otras personas aceptaron lo que produjeron esas personas y eventualmente una alucinación se convirtió en la base de preparativos militares.

Una máquina no necesita tener autoridad política si las personas que tienen autoridad política adoptan sistemáticamente sus conclusiones.

A medida que las instituciones incorporan inteligencia artificial a sus procesos cotidianos, la información producida por estas máquinas empieza a adquirir autoridad institucional. Nos acostumbramos a confiar en ellas porque la mayor parte del tiempo nos resultan útiles.

Una máquina no necesita tener autoridad política si las personas que tienen autoridad política adoptan sistemáticamente sus conclusiones.

Una civilización tiene una sola oportunidad de sobrevivir

Imaginemos un juego en el que tenés un 99% de probabilidades de duplicar tu dinero y un 1% de probabilidades de perderlo todo. Si calculás el resultado económico promedio de jugar una sola vez, parece un excelente negocio. Pero si apostás repetidamente toda tu fortuna bajo esas mismas probabilidades, suponiendo que cada apuesta es independiente, la probabilidad de que eventualmente pierdas todo tiende a uno.

Una vez que perdiste todo, no podés seguir jugando.

Imaginemos ahora un sistema de inteligencia artificial que toma un millón de decisiones útiles y una decisión catastrófica. Dependiendo de la naturaleza de esa última decisión, el millón de decisiones exitosas anteriores puede volverse irrelevante.

Un millón de demostraciones matemáticas incorrectas son inofensivas mientras permanezcan dentro de un entorno computacional aislado. Una sola decisión militar basada en información falsa puede tener consecuencias irreversibles.

Durante décadas optimizamos nuestros sistemas económicos y computacionales para que fueran eficientes. Centralizamos infraestructura, eliminamos redundancias e interconectamos sistemas que hasta entonces eran independientes. La redundancia parece un desperdicio hasta que algo falla.

También podemos tener miles de organizaciones operando independientemente que dependan de la misma biblioteca de software, del mismo proveedor de semiconductores o del mismo modelo de inteligencia artificial. Una falla en cualquiera de esas dependencias puede afectar a todas simultáneamente.

Deberíamos automatizar agresivamente los procesos en los que podemos permitirnos equivocarnos y ser mucho más cuidadosos con aquellos en los que un error puede ser irreversible.

Una civilización no puede compensar su destrucción señalando lo productiva que era antes de destruirse.

V. Anisocronía civilizacional: Los distintos relojes de la civilización

Una operación computacional puede ocurrir en milisegundos, un motor de inferencia puede rediseñarse en horas, un experimento científico puede requerir meses, una fábrica de semiconductores puede requerir años y una transformación de las normas sociales puede requerir generaciones.

Llamo anisocronía civilizacional a la coexistencia de sistemas interdependientes que evolucionan a velocidades distintas. El término deriva del griego anisos, desigual, y chronos, tiempo.

Existen antecedentes de esta idea en los trabajos de William Ogburn sobre el desfase entre el cambio tecnológico y el cambio social, de Hartmut Rosa sobre la aceleración social y de Stewart Brand sobre las distintas velocidades a las que evolucionan las capas de una civilización.

Supongamos que descubrimos un nuevo método para diagnosticar una enfermedad. Quizás podamos incorporarlo a un software y distribuirlo por todo el mundo en cuestión de horas. Pero validarlo en hospitales, formar médicos, modificar las regulaciones sanitarias y cambiar el comportamiento de los pacientes puede llevar años.

Una manera de estudiar este fenómeno sería comparar cuánto tarda una institución en adaptarse a un cambio tecnológico con la frecuencia con la que ocurren los cambios tecnológicos que la afectan. Si una empresa tarda dos años en reorganizarse alrededor de una tecnología que cambia sustancialmente cada tres meses, para cuando termine de reorganizarse habrá atravesado ocho intervalos de cambio tecnológico.

Por supuesto, las instituciones pueden adaptarse a varios cambios simultáneamente y algunos cambios tienen consecuencias mucho más profundas que otros. Me interesa investigar cómo evoluciona esta relación en las universidades, las empresas, los gobiernos y los sistemas regulatorios utilizando herramientas de las ciencias de la computación, la economía y los sistemas complejos.

Tampoco sería deseable que todos los componentes de nuestra civilización evolucionaran a la misma velocidad. Probablemente sea bueno que la Constitución de un país cambie con menos frecuencia que el software que utiliza su gobierno. La estabilidad de determinados sistemas permite que otros experimenten y evolucionen más rápidamente.

Lo que me interesa entender son las tensiones que aparecen cuando sistemas que evolucionan a velocidades muy distintas dependen unos de otros. Las llamo tensiones anisocrónicas.

La capacidad de adaptación de las instituciones

Supongamos que una comisión universitaria tiene capacidad para evaluar seriamente diez propuestas de investigación por mes. Gracias a la inteligencia artificial, los investigadores empiezan a producir mil propuestas por mes.

Al cabo de un año, suponiendo que todas requieran evaluación y ninguna sea retirada, la universidad tendrá 11.880 propuestas pendientes. Muchas de esas oportunidades habrán dejado de ser relevantes antes de que alguien haya tenido tiempo de evaluarlas.

Los ingenieros solemos distinguir entre latencia, capacidad de procesamiento y confiabilidad. Podemos estudiar nuestras instituciones de la misma manera: cuánto tardan en tomar una decisión, cuántas decisiones pueden tomar y qué tan buenas son esas decisiones.

Una institución que toma decisiones rápidamente pero que se equivoca sistemáticamente puede ser mucho más peligrosa que una institución lenta. El incidente del barco chino es un buen ejemplo.

La competencia y el problema de la coordinación

Buena parte del optimismo alrededor de la inteligencia artificial parte del supuesto de que individuos más inteligentes van a producir mejores resultados colectivos. Pero no necesitamos individuos irracionales para producir comportamientos colectivos irracionales.

Imaginemos dos empresas que compiten por desarrollar los modelos de inteligencia artificial más capaces del mundo. Ambas pueden considerar prudente dedicar seis meses a estudiar las consecuencias de lanzar un nuevo modelo. Pero si una de ellas lo lanza antes y consigue quedarse con buena parte del mercado, la otra tiene incentivos para reducir el tiempo que dedica a evaluar sus propios modelos. Ambas pueden terminar desarrollando y desplegando tecnologías a una velocidad que consideran imprudente.

La competencia puede acelerar el sistema entero sin que nadie haya decidido hacerlo.

Conviene distinguir entre dos problemas: la coordinación operativa y la coordinación humana. Si tenemos un objetivo claro, la inteligencia artificial puede ayudarnos a organizar los recursos necesarios para alcanzarlo. Mucho más difícil es ponernos de acuerdo acerca de qué objetivos queremos alcanzar. Dos personas pueden tener acceso a la misma información, ser muy inteligentes y seguir teniendo intereses incompatibles.

A medida que se abarata la inteligencia, disciplinas como la teoría de juegos, la economía institucional y el diseño de mecanismos van a adquirir mayor importancia.

Podemos entender la conciencia, el lenguaje, la religión, el derecho y los mercados como tecnologías de coordinación humana. Evolucionaron durante miles de años y nos permitieron construir sociedades cada vez más grandes y complejas. Buena parte de nuestras instituciones actuales se desarrolló alrededor de las condiciones materiales de las sociedades agrícolas e industriales.

¿Qué tecnologías de coordinación vamos a necesitar para vivir en una civilización en la que operan miles de millones de inteligencias artificiales?

La singularidad de la coordinación

La singularidad tecnológica describe un momento hipotético de la historia a partir del cual el progreso tecnológico se acelera tanto que resulta imposible anticipar cómo va a ser el mundo después de ese momento. El término alude a las singularidades matemáticas, puntos en los que determinadas funciones dejan de estar definidas o de comportarse regularmente.

Tradicionalmente, esta idea estuvo asociada con la posibilidad de que una máquina suficientemente inteligente diseñara otra máquina más inteligente que ella, y que el proceso se repitiera una y otra vez.

Creo que podemos entender la singularidad de otra manera, sin necesidad de que exista una inteligencia artificial general o una máquina infinitamente inteligente.

La singularidad de la coordinación es el régimen en el que la velocidad a la que una civilización se transforma a sí misma excede su capacidad de entender, coordinar y gobernar esa transformación.

Distintas industrias, instituciones y países pueden experimentar este fenómeno en distintos momentos. Algunos van a encontrar maneras de adaptarse. Otros van a volverse cada vez más disfuncionales. El problema es que dependen unos de otros y las fallas pueden propagarse.

La singularidad de la coordinación es el régimen en el que la velocidad a la que una civilización se transforma a sí misma excede su capacidad de entender, coordinar y gobernar esa transformación.

Necesitamos instituciones capaces de experimentar, aprender de sus errores y modificar su comportamiento sin que cada transformación requiera décadas de conflictos.

Quizás las próximas grandes tecnologías de nuestra civilización sean tecnologías para coordinar inteligencia.

Un año después

Sigo siendo extraordinariamente optimista acerca de la inteligencia artificial. Quiero que resolvamos problemas matemáticos que la humanidad lleva siglos intentando resolver, que curemos enfermedades, que descubramos nuevas fuentes de energía, que entendamos la conciencia y que exploremos el universo. Quiero que una persona inteligente que nació en un país pobre tenga acceso a capacidades intelectuales que hasta hace poco solamente estaban al alcance de las instituciones más poderosas del planeta.

Estamos construyendo un sistema industrial a escala civilizacional cuyas máquinas producen otras máquinas, cuyos descubrimientos producen otros descubrimientos y cuyo software mejora el software que produce software. Las tecnologías que utilizamos para transformar nuestra civilización están evolucionando mucho más rápido que las tecnologías que utilizamos para coordinarla.

El gran desafío del siglo XXI va a ser construir una civilización capaz de sobrevivir y prosperar en medio de su propia aceleración.

Todo esto en cuestión de días.

Que viva el Factorio.

Happy hacking.