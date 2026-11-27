Metropol anunció que el año que viene llegará a las 600 unidades a GNC con cinco estaciones de carga propias

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En 1996, un grupo de transportistas misioneros desembarcó en Buenos Aires. Detrás estaban los Zbikoski, una familia que había empezado en el transporte en Posadas. Treinta años después, Metropol, la empresa que hoy conducen los hermanos Eduardo y Javier Zbikoski, opera más de 30 líneas con 1.600 unidades, transporta 230 millones de pasajeros por año y recorre en la sumatoria de todos sus micros 120 millones de kilómetros. Esta semana celebró el aniversario con un anuncio que en cualquier país con una política energética coherente sería noticia de primera plana: llegar el año próximo a 600 unidades a GNC con cinco estaciones de carga propias.

La lógica es simple. La Argentina tiene en Vaca Muerta una de las mayores reservas de gas no convencional del mundo. Mover el transporte público con gas producido en el país es usar un recurso nacional, bajar la emisión de gases de efecto invernadero en los barrios y depender menos de la volatilidad del gasoil. No es una apuesta aislada. La Ciudad de Buenos Aires dispuso que desde 2027 los colectivos 0 km que se incorporen sean a GNC o eléctricos. A nivel nacional, la Secretaría de Transporte incorporó el año pasado las unidades a GNC y eléctricas a la estructura de costos del AMBA y luego creó un reconocimiento diferencial de 30% por pasajero transportado a gas. El Estado marcó el rumbo y hubo quien lo tomó en serio: Metropol invirtió USD 45 millones en unidades a GNC (King Long) para renovar la flota de sus líneas 65 y 151.

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El cambio de reglas

El 13 de noviembre pasado, el rumbo cambió. La Resolución 83/2026, firmada por el secretario de Transporte Mariano Plencovich, eliminó el adicional fijo de 30% por pasajero transportado en unidades a gas y lo reemplazó por tarifas de referencia diferenciadas según el costo por kilómetro de cada tecnología. La diferencia no es semántica. Un incentivo premia a quien se anticipa; un reconocimiento de costos, y además parcial, apenas compensa una parte de lo que cuesta de más operar una unidad a gas. Según estimaciones de AAETA (Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor), el diferencial caería a un rango de entre 6% y 14%, que para las operadoras ni siquiera cubre el mayor costo de las unidades y de la infraestructura de carga. En los hechos, el incentivo queda prácticamente en cero. Además, la nueva metodología se aplica a las liquidaciones desde octubre de 2026, es decir, a un mes que ya había transcurrido. Y llegó apenas dos semanas después de que la misma Secretaría aprobara la actualización de costos y compensaciones hasta enero de 2027.

Si bien la Secretaría sostiene que la resolución no elimina los incentivos a la transición energética, el efecto relativo es inequívoco: la medida beneficia comparativamente a las empresas con flotas tradicionales a gasoil, que dejan de competir por los subsidios con unidades que tenían un reconocimiento adicional. Un inversor que compromete decenas de millones de dólares en una flota de diez años de vida útil no necesita subsidios eternos. Necesita reglas que duren más que una temporada.

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El contraste con las otras jurisdicciones del AMBA es elocuente. Dos semanas antes de la resolución nacional, la Provincia de Buenos Aires oficializó, mediante la Resolución 377/2026, un incentivo de 30% para los colectivos a GNC y de 50% para los eléctricos, pese a que las mismas cámaras le habían pedido que no avanzara. La Ciudad sostiene su propio régimen y su cronograma de 2027. Dos gobiernos de distinto signo político mantienen el rumbo; es la Nación, que hizo de Vaca Muerta una bandera, la que lo abandona. Hasta el director de CETUBA, que celebró el recorte, admitió que es un problema que las normas cambien cada seis meses.

Diez meses de una medida “transitoria”

El segundo frente es más grave. A fines de 2025, cuatro cámaras sectoriales denunciaron a Metropol ante la Secretaría de Transporte por una supuesta maniobra para inflar el cobro de compensaciones. El 29 de enero, esa misma Secretaría congeló los fondos de manera “excepcional, preventiva y transitoria”, hasta que una auditoría aclarara los hechos. El monto retenido ronda los $7.300 millones, y el 90% de lo retenido en esa medida correspondió al grupo Metropol.

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La auditoría se hizo. Su informe eximió a Metropol y a las demás empresas. Sin embargo, tras una objeción de CETUBA (Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires), que representa los intereses de la empresa DOTA, la Secretaría de Transporte ordenó una nueva auditoría centrada en Metropol para justificar el mantenimiento de la retención. Mientras tanto, el fiscal federal Guillermo Marijuan pidió indagar al ex secretario de Transporte y a los presidentes de las cuatro cámaras, por entender que la retención se dispuso sin respaldo técnico. Es un pedido, no una condena, y todos conservan su presunción de inocencia.

Anteayer, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal dio otro paso: apartó a las cámaras como querellantes. Sostuvo que no acreditaron un perjuicio propio y que su rol es incompatible con la causa conexa en la que ellas mismas están investigadas. El fallo no se pronuncia sobre el fondo. Pero deja una pregunta incómoda para la administración: si la Justicia considera que los denunciantes no son víctimas, ¿qué sostiene hoy una retención “transitoria” que ya cumple diez meses?

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Quién gana con el statu quo

No hace falta atribuir intenciones; alcanza con mirar el tablero. CETUBA defiende los intereses de DOTA, el mayor operador del AMBA. Ese grupo no sólo opera líneas: también tiene carroceras, chasis y una aseguradora. Y el mercado de proveedores es estrecho: Mercedes-Benz concentra cerca del 47% de los chasis registrados y Agrale otro 42%, mientras Todo Bus domina entre los carroceros. Todos fabrican mayoritariamente para unidades a gasoil.

En ese mercado, un operador que importa unidades a gas, compite por precio y además pide que se le reconozca la inversión, no es un competidor más: es una amenaza al modelo de negocio de quienes integran operación, fabricación y seguros.

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En 1845, el economista francés Frédéric Bastiat imaginó una petición de los fabricantes de velas a la Cámara de Diputados de su país: reclamaban una ley que obligara a tapar ventanas y claraboyas para protegerse de la competencia desleal del sol. La sátira sigue vigente porque el argumento nunca muere: cada vez que llega una tecnología mejor, alguien le pide al Estado que la frene. El alumbrado público pasó de la vela al gas y del gas a la electricidad, y ninguna de esas transiciones se detuvo por decreto. Los fabricantes de velas de hoy no hacen velas: hacen chasis diésel. La pregunta para la Secretaría de Transporte es si quiere estar del lado de la ventana o del lado de las cortinas.

La coherencia como política de Estado

Este Gobierno hizo de la previsibilidad, la apertura y la competencia, su bandera. Por eso desconcierta que un área de su propia administración retenga fondos sin sustento técnico confirmado, cambie las reglas a mitad de una inversión con efecto sobre meses ya liquidados y, en los hechos, proteja a las flotas diésel frente a la innovación que supone la incorporación del GNC (gas natural comprimido).

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La salida no requiere épica. Requiere tres decisiones administrativas: resolver la retención con base en la auditoría que ya existe, publicar el fundamento técnico de la Resolución 83/2026 y respetar las inversiones en curso, y abrir el mercado de unidades a quien ofrezca mejor tecnología a mejor precio.

Metropol anunció también un Museo del Colectivo para 2027. Sería una pena que la pieza central de la muestra fuera la historia de cómo, una vez más, a una empresa argentina le cambiaron las reglas por haber tomado riesgos de innovación anticipadamente.

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