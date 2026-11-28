Segunda Marcha Federal Universitaria de 2024 (Jaime Olivos)

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El conflicto presupuestario entre el gobierno de Javier Milei y las universidades nacionales tuvo un nuevo round y se ha convertido en un problema “crónico” que los libertarios nunca terminan de aplacar. En la madrugada del jueves, durante el tratamiento del Presupuesto 2027 la oposición rechazó los fondos asignados por el Ministerio de Economía para la educación superior, unos $7,3 billones, y aumentó las partidas a $ 11 billones. Desde el oficialismo denunciaron que esa decisión “rompe el equilibrio fiscal”, piedra fundamental del programa económico. Por eso ahora deberán encontrar la manera de revertir la situación en el Senado para que Milei no se vea obligado a recurrir nuevamente a un veto presidencial. Pero en la Cámara alta el oficialismo se ve atravesado por sus propias internas y no hay acuerdo sobre la mejor estrategia a seguir.

El financiamiento universitario fue uno de los temas más discutidos del Presupuesto durante el tratamiento en comisión. Tanto la oposición dura (peronismo, Coalición Cívica y la izquierda), como los bloques dialoguistas (Provincias Unidas, MID y Argentina Federal) y hasta los aliados (UCR) reclamaron reforzar las partidas en sintonía con los planteos de los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que aseguraban que las casas de altos estudios necesitaban al menos $11 billones para seguir funcionando.

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La Libertad Avanza no cedió y consiguió el dictamen de mayoría, aunque varios bloques dejaron sentada su disidencia sobre este punto. En la previa de la sesión estaba claro que si el Gobierno no hacía alguna concesión, el capítulo saldría rechazado. Por eso durante toda la tarde el jefe de Gabinete Diego Santilli, que estuvo personalmente en el Congreso, buscó la forma de llegar a un acuerdo. Según supo Infobae, llegó a ofrecer $1,5 billones extras y algunos otros beneficios “bajo la línea” como programas centralizados, por ejemplo, fondos para fomento de carreras específicas.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados

Sin embargo, los rectores consideraron que la propuesta era insuficiente y los bloques dialoguistas se comprometieron a defender su posición inicial de $11 billones.

Fuentes libertarias reconocieron que el rumor de que la Justicia podría fallar próximamente a favor de las universidades en una denuncia por incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario contribuyó a “endurecer” a los rectores. De hecho, el fiscal general ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Rodrigo Cuesta, había dictaminado apenas dos días antes que el Decreto 759/2025, que condicionó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, es inconstitucional y pidió ratificar el fallo de primera instancia que ordenó implementar la norma de inmediato.

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“El Decreto resulta inconstitucional porque desconoce y priva de efectos a una ley del Congreso de la Nación mediante un procedimiento ajeno al de sanción de las leyes y se funda, además, en extremos jurídicos y fácticos que no han sido acreditados”, planteó el fiscal.

La pelea entre el Gobierno y las universidades es de larga data. Comenzó con la decisión de Milei de prorrogar al inicio de su mandato el Presupuesto 2023 -del año anterior-. Estas partidas habían sido diseñadas con valores de 2022, por lo tanto, rectores, sindicatos y estudiantes sostuvieron que esa decisión licuó los fondos para salarios, funcionamiento, servicios, mantenimiento, hospitales universitarios, becas y programas de investigación, en un contexto de inflación alta.

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En abril de 2024 el Gobierno acordó con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aumentos escalonados de 70% en marzo y otro 70% en mayo para los gastos de funcionamiento. Las organizaciones universitarias denunciaron que ese refuerzo no resolvía la pérdida salarial ni cubría el conjunto de las necesidades presupuestarias.

Semanas después llegó la primera marcha universitaria federal, que sorprendió al Gobierno por su masividad. Luego se sucedieron durante los meses siguientes varios paros, jornadas de visibilización, clases públicas y movilizaciones.

En septiembre la oposición en el Congreso sancionó la primera Ley de Financiamiento Universitario, que preveía actualizar partidas según la inflación y recomponer salarios docentes y no docentes desde diciembre de 2023. Milei la vetó en su totalidad en octubre con el argumento de que ponía en riesgo el equilibrio fiscal. Por su parte, la oposición no alcanzó los dos tercios en Diputados necesarios para insistir con la ley. Entonces, el veto quedó firme.

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Javier Milei y Karina Milei

Tras meses de paros, protestas y movilizaciones, en agosto de 2025, el Congreso aprobó una nueva ley de Financiamiento Universitario, que Milei volvió a vetar. Sin embargo, esta vez la oposición logró insistir con una mayoría especial de dos tercios de la Cámara de Diputados y rechazó el veto presidencial.

El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.795 mediante el Decreto 759/2025, pero condicionó su ejecución a la definición de fuentes de financiamiento, con referencia al artículo 5 de la Ley 24.629. En la práctica, funcionó como una excusa para no aplicar la norma y así se abrió una nueva etapa del conflicto con intervención de la Justicia.

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En diciembre de 2025, una medida cautelar ordenó aplicar de forma inmediata los artículos de la Ley 27.795 vinculados a salarios y becas. Luego la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó esa cautelar en marzo de 2026.

El 6 de octubre de 2026, el juez Martín Cormick declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que había suspendido la aplicación de la Ley 27.795 y ordenó su cumplimiento inmediato. El Gobierno apeló y la Cámara podría expedirse en breve.

Ante la consulta de Infobae, desde el bloque libertario aseguraron que todavía no se discutió la posibilidad de un veto presidencial porque el proyecto todavía debe pasar por el Senado.

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Cerca de Martín Menem adelantaron que la única estrategia posible es acordar con el radicalismo, que con 10 senadores tiene mucho más peso que en la Cámara de Diputados, para llegar a un número intermedio que sea “razonable”. Esa modificación enviaría el texto nuevamente a Diputados y en el peor de los casos se ganaría tiempo hasta el año que viene. Para negociar, el oficialismo siempre podrá amenazar con un veto presidencial, herramienta que no tuvo miedo de usar en dos oportunidades.

Sin embargo, no todos los integrantes de La Libertad Avanza coinciden con la estrategia prevista. Cerca de Bullrich recordaron que la Cámara de Diputados es el lugar donde se discute el presupuesto por antonomasia, de hecho es la cámara de origen por mandato constitucional.

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En esa línea, aseguran que si no se logró alcanzar un acuerdo en Diputados, poco se podrá hacer en el Senado. “¿Quiénes van a votar un presupuesto a la baja? ¿Los diez radicales? ¿Las provincias que tienen universidades? Ninguno va a ir a la baja. Es una estupidez atómica lo que están diciendo”, insistieron.

Este lunes el Poder Ejecutivo firmará el decreto para convocar a sesiones extraordinarias e incluirá el Presupuesto en el temario para que sea tratado a mediados de diciembre. Hasta el momento no está claro qué camino seguirá el gobierno de Milei. Seguramente será uno de los temas de conversación en la mesa política que se reunirá el próximo martes.

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