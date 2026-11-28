Siberia en 1943, las barracas de los campos de concentración (Archivo)

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Mikhail Smiryaka ha pasado toda su vida en un asentamiento remoto y desolado del Ártico ruso porque hace ocho décadas su abuelo fue tachado de “enemigo del pueblo” y enviado a trabajos forzados en el gulag de Stalin.

Cuando era niño, la cocina de su familia era el único lugar considerado seguro para hablar abiertamente sobre la represión estatal que envió a su abuelo a un brutal campo de concentración cercano, luego de que su esposa robó grano durante una hambruna después de la Segunda Guerra Mundial.

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Smiryaka, de 52 años, dijo que su madre le enseñó que todo a su alrededor —las minas de carbón que cerca de ahí rodean la ciudad de Vorkuta como los números de un reloj, las instituciones municipales, incluso el teatro— fue “construido sobre los huesos de los prisioneros”.

En los últimos años del período soviético, los horrores de los campos del gulag finalmente salieron a la luz. Una sociedad hambrienta de verdad y justicia reconoció los nombres de las víctimas y erigió monumentos, con la esperanza de que establecer un registro histórico evitara que ese tipo de abusos volvieran a ocurrir.

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Ahora, ese esfuerzo está siendo borrado. El gobierno del presidente Vladimir Putin está librando una campaña nacional para anular la memoria de millones de personas que, como el abuelo de Smiryaka, fueron engullidas por el gulag entre la década de 1920 y la de 1950. Cerca de 1,5 millones de los encarcelados —tanto disidentes políticos como delincuentes comunes— murieron a causa del frío extremo, la inanición, las enfermedades y el trabajo intenso.

Un nuevo relato oficial ha replanteado a Stalin como el artífice indispensable de la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial, restando importancia a las represiones, justificándolas como una consecuencia inevitable de la construcción de un Estado soviético moderno.

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“Se supone que un ruso debe recordar solo las cosas buenas, solo las victorias”, me dijo Smiryaka, ex minero de carbón desempleado que vive en Zapolyarny, un pueblo cada vez más pequeño, durante una entrevista improvisada una tarde con temperaturas bajo cero.

Mandatory Credit: Photo by Sovfoto/Universal Images Group/Shutterstock (3830431a) USSR, gulag prisoners working on construction of the severo-pechora railway, vorkuta 1949. VARIOUS

La rehabilitación de la imagen de Stalin se ha acelerado durante la guerra de Rusia en Ucrania. Las autoridades rusas han convertido el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial en una especie de religión secular, mientras Putin se ha dedicado a promover una imagen falsa de su lucha contra Ucrania como una extensión de la lucha soviética contra el nazismo.

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Los historiadores señalan que, al minimizar los crímenes de Stalin, el Kremlin espera lograr que los rusos ignoren los abusos cometidos en la actualidad, en un momento en que el gobierno exige una lealtad incondicional propia de los tiempos de guerra. Según algunos cálculos, casi 2000 individuos —tanto rusos como ucranianos— son prisioneros políticos en Rusia, con muchos más en espera de juicio. Esto da cuenta del resurgimiento de una forma de represión que una generación anterior esperaba erradicar.

El gobierno ruso está desmantelando metódicamente las organizaciones y los monumentos que preservan la historia del gulag.

Menos de dos meses antes de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania en 2022, las autoridades disolvieron Memorial, una destacada organización dedicada a mantener vivo el recuerdo de los campos de trabajos forzados. Esta primavera, el Tribunal Supremo de Rusia declaró un Memorial una “organización extremista”, por lo que trabajar para el grupo o incluso compartir sus publicaciones en redes sociales se convirtió en delito. Memorial, que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2022, ahora conduce casi todas sus operaciones en el extranjero.

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Iósif Stalin (Archivo)

Este año, las autoridades de Moscú anunciaron el cierre del Museo del Gulag de la ciudad. En su lugar se abrió un cursi Museo de la Memoria de alta tecnología que desplaza el foco hacia lo que denomina un genocidio perpetrado por los nazis contra el pueblo soviético.

Los monumentos a las víctimas del gulag también están desapareciendo. Periodistas de 7x7, un medio de comunicación enfocado en las regiones de Rusia, contaron al menos 26 que han sido retirados desde 2022.

Muzeon, un parque de la memoria en Moscú, retiró un monumento conmemorativo del gulag, pero dejaron en su lugar las estatuas de los personajes responsables de la represión política. En Vladivostok, en el Lejano Oriente, una estatua de Aleksandr Solzhenitsyn, quien documentó los campos en el Archipiélago gulag, fue trasladada de un paseo céntrico a un parque alejado. En la ciudad siberiana de Yakutsk, un monumento a las víctimas de la represión fue reemplazado con una estatua en honor a los soldados muertos en la guerra en Ucrania.

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Este verano, las autoridades retiraron una placa conmemorativa dedicada a las víctimas del gulag en Yur-Shor, un pueblo ártico a media hora en auto del apartamento de Smiryaka. La placa se encontraba junto a un cementerio donde los prisioneros que trabajaban en una mina fueron enterrados desde 1944 hasta mediados de la década de 1950, sus tumbas marcadas con estacas de madera en la tundra.

El Premio Nobel, Alexandr Solzhenitsyn durante sus años en el campo de concentración entre 1945 y 1950 (Shutterstock)

Los prisioneros, muchos de ellos disidentes políticos, provenían de toda Europa del Este. Algunos participaron en un levantamiento en 1953, meses después de la muerte de Stalin, para exigir mejores condiciones y una revisión de sus casos. En respuesta, la administración del campo mató a decenas de ellos.

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Cincuenta años después, el historiador Aleksandr Kolmakov y otros investigadores utilizaron listas de los archivos estatales para determinar quiénes habían sido enterrados en el cementerio e instalar placas con nombres en cada cruz que sobresalía de la maleza. Kolmakov llegó en 1968 a Vorkuta, cerca de Yur-Shor, para trabajar como geólogo. Tras encontrar lo que parecían ser tumbas sin nombres, empezó a preguntarle a la gente qué había ocurrido ahí. Nadie estaba dispuesto a hablar, dijo. Le tomaría 20 años entender la magnitud de la pesadilla.

En 2010, se construyó un monumento. Casi todos los nombres que llevaban eran de ucranianos, algunos de los cuales habían sido acusados ​​de promover la autodeterminación para Ucrania. Las fotografías de una ceremonia de instalación mostraron a los asistentes envueltos en banderas ucranianas y rusas.

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Dieciséis años después, la presencia de nombres ucranianos fue suficiente para que un concejal de Vorkuta —un veterano de la guerra en Ucrania— exigiera que el monumento fuera desmantelado. “Todos debemos recordar lo que pasó para evitar que vuelva a suceder”, dijo el concejal, Grigoriy Dyshlik, en un comunicado de prensa . “Sin embargo, el sitio de entierro en sí solo tiene que estar marcado en un mapa. En cuanto a la placa conmemorativa, debe ser retirada: no hay razón para que permanezca en nuestra ciudad”.

Kolmakov se enfrentó a una tormenta de nieve intermitente para mostrarme los campos, cementerios y asentamientos que rodean Vorkuta. Nos acompañaba Georgy Mamulashvili, cuyo padre georgiano trabajó en el gulag durante 15 años luego de haber sido denunciado por un compañero de clase competitiva, y su madre ucraniana cumplió 10 años como castigo por trabajar obligado como empleada doméstica para funcionarios de ocupación alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Personas que no eran rusas fueron enviadas de manera desproporcionada al gulag por un régimen decidido a suprimir sus aspiraciones de autonomía.

Kolmakov se esforzó por aclarar que, después de la guerra, también fueron encarcelados verdaderos criminales de guerra. Me mostró un cementerio donde estaban enterrados en su mayoría criminales de guerra húngaros y alemanes. Pero también me mostré libros, impresos a principios de la década de 1990, que enumeraban las cuotas del gobierno de la era de Stalin para cada región, detallando cuántos “enemigos del pueblo” debían ser fusilados o condenados a trabajos forzados. Kolmakov lamentó que se haya prohibido la organización Memorial y el bloqueo de iniciativas cívicas en Vorkuta para construir un museo enfocado en la memoria del gulag.

“Hoy en nuestra sociedad, la palabra ‘Memorial’ se ha convertido en una mala palabra”, dijo.

Un visitante se apoya en una cruz cerca de un cementerio abandonado, durante una jornada nacional de conmemoración de las víctimas de la represión política, a las afueras de un asentamiento siberiano —fundado originalmente como un campamento maderero que formaba parte del sistema de campos de trabajo forzado del Gulag soviético—, el 30 de octubre de 2018 (REUTERS/Ilya Naymushin)

“La sociedad se ha dividido y amargado cada vez más”, añadió. “La historia no nos enseña nada. Esta es la cruz de mi país: golpea a los tuyos, para que los demás te teman”.

Otros reflejaban la nueva línea del gobierno de la era de Stalin. En Zapolyarny, conocí a Larisa Sundaryova, cuyo padre fue enviado a Vorkuta a 25 años de trabajos forzados como castigo por ser capturado durante la guerra, algo que la Unión Soviética consideraba traición. Sundaryova culpó de la escalada de la represión no al propio Stalin, sino al hecho de que muchas personas denunciaron a sus vecinos durante ese tiempo.

“¿Habría logrado esos resultados si no hubiera gobernado con mano de hierro?”, preguntó.

Una excepción a los esfuerzos para borrar la memoria de la era de Stalin se puede encontrar en la región de Yamal, vecina de Vorkuta.

Ahí, las autoridades renovaron hace poco un puesto del gulag llamado Campo Glukhariny. Los presos de ese remoto lugar trabajaron en condiciones extremas en el Proyecto 501/503, destinado a construir el Ferrocarril Transpolar, que nunca llegó a terminarse.

Algunos de los campos que se establecieron para construir el ferrocarril siguen existiendo hoy como prisiones de condiciones brutales, como la Colonia Penal número 3, donde, según los servicios de inteligencia occidentales, fue asesinado el opositor político ruso Alexéi Navalny.

El museo al aire libre en el Campo Glukhariny muestra las penurias de los prisioneros. Pero eso es todo. Ninguno de los letreros informativos aporta un contexto más amplio sobre el gulag ni explica que muchos de los excluidos allí eran prisioneros políticos.

En Salekhard, capital regional de Yamal, conocí a un historiador, German Bardin. Él argumentó que Stalin necesitaba el trabajo penitenciario para desarrollar la Unión Soviética, sin importar las condiciones que los reclusos tuvieran que enfrentar.

“¿Por qué enfocarse en el hecho de que los esclavos construyeron las pirámides?”, me preguntó, de manera retórica. “¿Cómo percibimos las pirámides hoy en día? Como la Séptima Maravilla del Mundo”.