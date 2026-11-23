El presidente, Karina Milei y los ministros Caputo y Quirno

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El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora la Universidad Torcuato Di Tella subió 4,1% en noviembre respecto de octubre y alcanzó los 2,04 puntos, en una escala de 0 a 5. Fue la segunda mejora mensual consecutiva para la gestión del presidente Javier Milei.

El relevamiento de Poliarquía Consultores se realizó entre el 3 y el 17 de noviembre, fechas que estuvieron signadas por el viaje del papa León XIV a la Argentina. Los cinco componentes que integran el indicador mostraron subas mensuales. La recuperación fue más marcada entre los mayores de 50 años, donde el índice creció 21,7%, y entre quienes tienen educación primaria, con un avance de 28,9%.

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El informe de la casa de estudios indicó que “desde abril ha oscilado en torno a un valor de 2,00, con ascensos y descensos de magnitud modesta”. Los investigadores advirtieron que las variaciones son compatibles con el error muestral y que aún no permiten establecer una tendencia definida, ya sea de recuperación o deterioro.

En la comparación interanual, la confianza en el Gobierno quedó 17,5% por debajo de noviembre de 2025. El informe ubicó la mayor parte de esa caída entre enero y mayo de este año.

La medición de noviembre superó los 1,95 puntos de octubre, cuando el ICG había subido 0,9% luego del retroceso de septiembre. Con el nuevo resultado, el índice volvió a ubicarse por encima de los 2 puntos.

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El promedio acumulado de la gestión libertaria se situó en 2,32 puntos, el registro más bajo desde el inicio del mandato. Durante los primeros 35 meses de gobierno, Mauricio Macri promedió 2,43 puntos y Alberto Fernández, 1,83 puntos.

Milei y la comparación con otros presidentes

La Universidad Di Tella también comparó el resultado con los valores obtenidos por las administraciones anteriores en el mismo tramo de cada presidencia, con el primer mes completo de gestión como punto de partida.

En su mes 35, Milei alcanzó 2,04 puntos. El registro fue inferior al de Néstor Kirchner, que había llegado a 2,54 puntos, y al del primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, con 2,42 puntos. Ambos presidentes lograron al año siguiente la reelección.

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En términos porcentuales, el indicador actual se ubicó 19,8% por debajo del de Néstor Kirchner y 16% debajo del primer gobierno de Cristina Kirchner. La universidad aclaró que, en noviembre de 2010 —el mes 35 de aquella gestión—, la confianza tuvo una fuerte suba que coincidió con el fallecimiento de Néstor Kirchner.

A su vez, el resultado de la actual administración superó los valores de Mauricio Macri, el segundo mandato de Cristina Kirchner y Alberto Fernández en la misma etapa. Macri registraba 1,77 puntos; Cristina Kirchner, 1,60; y Fernández, 1,19. Son tres presidentes que no lograron que el oficialismo triunfara en las elecciones del año siguiente.

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Así, el nivel de noviembre fue 15,2% superior al de Macri, 27% mayor que el del segundo mandato de Cristina Kirchner y 71,1% más alto que el de Alberto Fernández.

Los cinco componentes del índice registraron aumentos durante noviembre

Todos los componentes del ICG subieron respecto de octubre, aunque con variaciones diferentes. El atributo con mejor calificación fue la Honestidad de los funcionarios, con 2,41 puntos y un incremento mensual de 1,4%.

La Capacidad para resolver los problemas del país obtuvo 2,40 puntos, tras una suba de 5,6%. La Eficiencia en la administración del gasto público alcanzó 2,08 puntos y avanzó 4,5%.

La Evaluación general del Gobierno llegó a 1,69 puntos, 3,6% por encima de la medición previa. El componente con la valoración más baja fue la Preocupación por el interés general, con 1,60 puntos, aunque fue el que más creció: 6,4% en un mes.

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Los datos sostienen una tendencia que ya había aparecido en mediciones anteriores: los atributos asociados con la honestidad y la capacidad de gestión reciben una mejor evaluación que la valoración general de la administración y la percepción sobre su preocupación por el conjunto de la sociedad.

La brecha entre hombres y mujeres se amplió y los mayores de 50 años mostraron la mayor suba

Entre los varones, la confianza en el Gobierno llegó a 2,35 puntos, luego de una mejora mensual de 8,7%. Entre las mujeres, en cambio, bajó 2% y se ubicó en 1,70 puntos.

La distancia entre ambos grupos alcanzó 0,65 puntos, por encima de los cerca de 0,43 puntos de octubre.

Por edad, los jóvenes de 18 a 29 años mantuvieron el nivel de confianza más alto, con 2,23 puntos, aunque el índice retrocedió 6,2% frente al mes previo. El cambio más marcado se dio entre los mayores de 50 años: la confianza aumentó 21,7% y llegó a 2,20 puntos.

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Las personas de entre 30 y 49 años volvieron a registrar el nivel más bajo entre los tres grupos etarios. El indicador quedó en 1,82 puntos, con una caída mensual de 7,2%.

El interior del país conservó el mayor nivel de confianza y el Gran Buenos Aires quedó último

El interior del país registró nuevamente el mayor nivel de confianza en la gestión nacional, con 2,27 puntos y una suba de 6,3% respecto de octubre.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el índice llegó a 1,95 puntos, con un alza de 3,7%. Entre los habitantes del Gran Buenos Aires, se ubicó en 1,59 puntos después de una baja mensual de 1,4%.

La universidad señaló que la brecha entre el interior y el Gran Buenos Aires se amplió por segundo mes consecutivo.

El corte educativo también mostró cambios. Las personas con estudios terciarios o universitarios alcanzaron 2,06 puntos, con una baja de 0,7%, mientras que quienes cuentan con educación secundaria llegaron a 2,04 puntos, tras un incremento de 11,3%.

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La mayor suba correspondió a quienes tienen instrucción primaria. En ese grupo, el ICG creció 28,9% hasta los 1,67 puntos.

Las expectativas económicas marcaron una diferencia de 3,62 puntos en el índice

El estudio examinó además el vínculo entre la confianza en la administración nacional y las expectativas sobre la economía. Entre quienes creen que la situación estará mejor dentro de un año, el indicador alcanzó 4,05 puntos, pese a una baja mensual de 1%.

Para las personas que esperan que la economía se mantenga sin cambios, el ICG se ubicó en 2,73 puntos y subió 5,8%. Quienes prevén un empeoramiento registraron 0,43 puntos, aunque ese valor implicó una mejora mensual de 8,7%.

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La diferencia entre las expectativas económicas positivas y negativas fue de 3,62 puntos, según los resultados del relevamiento.

El informe también relevó la situación de quienes fueron víctimas de delitos, o tuvieron familiares que atravesaron esa experiencia, durante el último año. Entre quienes respondieron que no habían sufrido delitos, el índice llegó a 2,14 puntos y avanzó 5,5%. Entre las víctimas, en cambio, se situó en 1,70 puntos, con una baja de 0,4%.

En su evaluación general, la Universidad Torcuato Di Tella afirmó que “la mayor parte del deterioro del ICG durante 2026 ocurrió entre enero y mayo” y que desde entonces se registran oscilaciones mensuales sin una dirección definida.

El relevamiento se basó en entrevistas telefónicas a 1.000 personas mayores de 18 años que residen en ciudades de más de 10.000 habitantes. La muestra abarcó 39 localidades de todo el país y el trabajo de campo se desarrolló entre el 3 y el 17 de noviembre de 2026.