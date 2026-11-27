La privacidad de las conversaciones y los datos personales frente a litigios y procesos concursales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El próximo 1 de diciembre está prevista, en Estados Unidos, una subasta de activos en el marco del proceso concursal de Character.AI, bajo el régimen del Chapter 11 y la supervisión de un tribunal de Delaware. La operación podría incluir historiales de conversaciones de más de 21 millones de cuentas.

El 24 de noviembre se conoció la oposición de una coalición de 42 fiscales generales estadounidenses, que cuestionaron las garantías sobre el destino de esas conversaciones. La empresa sostiene que su política de privacidad continúa protegiendo los datos. La operación todavía no se ha concretado.

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Más allá del desenlace de este caso, me interesa plantear un interrogante distinto: ¿qué sucedería si nuestra competencia comercial, la contraparte de una negociación o alguien con quien mantenemos un conflicto pudiera acceder a lo que alguna vez le contamos a una inteligencia artificial?

Character.AI es una plataforma orientada a la interacción con personajes virtuales. Lo relevante del caso es que las conversaciones pueden adquirir valor económico y convertirse en activos cuya transferencia se discute cuando una compañía atraviesa dificultades financieras o cambia de propietarios. No todas las plataformas ofrecen las mismas garantías, pero el interrogante trasciende a esta empresa. Pensemos en un empresario que utiliza otras herramientas de inteligencia artificial para evaluar las debilidades de su compañía antes de incorporar un socio o en una familia que analiza una reorganización patrimonial.

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Cuando la información cambia una negociación

Quienes intervenimos en negociaciones complejas sabemos que conocer de antemano la posición de la contraparte, sus preocupaciones y el margen económico del que dispone puede representar una ventaja decisiva.

Si alguien conoce el precio mínimo que un empresario estaría dispuesto a aceptar por su compañía o las dificultades que lo llevan a venderla, probablemente la negociación se desarrolle en condiciones muy diferentes.

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Pero también hay otro riesgo. Una conversación puede ser utilizada fuera de contexto para construir una versión perjudicial sobre una persona o una empresa. Consultar acerca de las consecuencias de un delito no implica haberlo cometido. Analizar una eventual insolvencia no significa encontrarse en cesación de pagos. Evaluar un conflicto societario no equivale a haber decidido provocarlo.

Son distinciones elementales para un abogado, pero pueden perderse cuando esa información llega a manos de alguien que desconoce las circunstancias en las que fue generada o tiene interés en tergiversarla.

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Y no necesariamente será un juez quien deba determinar el significado de esa información. Puede ser un inversor que desiste de una operación, un banco que revisa una línea de crédito o un cliente que decide contratar a otra empresa. Es una manifestación de lo que abordo en mi investigación postdoctoral como daño informacional: el perjuicio derivado de la circulación, interpretación o utilización de información, aun cuando su contenido original no sea ilícito.

Existe, además, la posibilidad de que esa información sea utilizada deliberadamente para ejercer presiones u obtener ventajas económicas. Según las circunstancias, podrían configurarse amenazas, extorsiones u otras conductas penalmente relevantes. No todo uso perjudicial de información constituye un delito, y distinguir esos supuestos resulta indispensable para decidir cómo intervenir.

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El costo de reaccionar mal

Después de más de dos décadas de ejercicio profesional, he comprobado que las consecuencias de una reacción equivocada pueden ser más perjudiciales que el hecho que originó el conflicto.

Cuando alguien me consulta por una amenaza de difusión de conversaciones o por información utilizada para desacreditarlo, procuro determinar qué intereses todavía estamos a tiempo de preservar.

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La primera intervención puede exigir preservar la evidencia digital, identificar el origen de la información y evaluar medidas judiciales urgentes. Si existe una exigencia económica acompañada de amenazas, será necesario analizar su eventual relevancia penal.

Una respuesta pública puede multiplicar la circulación de los mensajes que se pretende desmentir. Una intimación o una denuncia apresurada también puede comprometer una negociación todavía abierta.

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El derecho argentino contempla herramientas preventivas, entre ellas las previstas en los artículos 1710 a 1713 del Código Civil y Comercial, que permiten, bajo determinados presupuestos, procurar evitar la producción, continuación o agravamiento de un daño sin esperar a que se consume definitivamente.

La elección de esas herramientas exige entender el conflicto en su totalidad. Una medida jurídicamente procedente no siempre es la más conveniente desde el punto de vista estratégico.

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Ganar un juicio no siempre significa resolver el problema

Supongamos que una empresa descubre que un tercero está utilizando conversaciones obtenidas de una plataforma de inteligencia artificial para desacreditarla mientras negocia una operación comercial importante.

La discusión podría involucrar responsabilidad civil, incumplimientos contractuales, competencia desleal o conductas penalmente relevantes. Pero existe una pregunta que probablemente preocupe mucho más al empresario: ¿todavía estamos a tiempo de concretar la operación?

Una sentencia favorable obtenida años después puede resultar insuficiente para compensar la pérdida de un negocio irrepetible.

Por eso, en conflictos de esta naturaleza, considero indispensable coordinar la estrategia jurídica con las decisiones empresariales y, cuando corresponda, con el manejo comunicacional de la crisis. No tiene sentido obtener una ventaja procesal si, como consecuencia de nuestra actuación, perdemos aquello que pretendíamos proteger.

Anticiparse al conflicto

La inteligencia artificial ofrece oportunidades extraordinarias. El desafío no consiste en dejar de utilizarla, sino en incorporar sus riesgos a las decisiones que ya requieren asesoramiento profesional.

Antes de incorporar un socio, vender una compañía o afrontar una situación de exposición pública, conviene evaluar qué información podría ser utilizada para comprometer la operación, incluso aquella incorporada a herramientas de inteligencia artificial. Revisar las contingencias judiciales y reputacionales, los posibles escenarios de conflicto y las alternativas de intervención permite adoptar decisiones con mayor margen de maniobra.

Si ya existe un conflicto, una revisión independiente de la estrategia puede ayudar a detectar riesgos que no fueron considerados inicialmente. No hace falta esperar una amenaza, una denuncia o la pérdida de un cliente para realizar esa evaluación.

El caso estadounidense plantea una cuestión que merece atención incluso si finalmente se impide la venta de las conversaciones. El desarrollo tecnológico está modificando las circunstancias en las que nacen y se amplifican los conflictos, y nuestra manera de enfrentarlos debe evolucionar.

La reputación de una persona o de una empresa se construye durante años. Defenderla exige algo más que reaccionar ante una acusación: requiere comprender quién puede verse afectado, qué intereses están comprometidos y cuáles son las decisiones que conviene adoptar antes de que sea demasiado tarde.

En el ejercicio de la abogacía, anticiparse a un conflicto también es una manera de ganarlo.