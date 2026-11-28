El chef Ferran Adrià (EFE/ Juan González)

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Hay algo profundamente atractivo en la historia de Ferran Adrià que no tiene demasiado que ver con la gastronomía. O que, en todo caso, excede por mucho el universo de la gastronomía. Es la historia de un hombre que llegó a lo más alto en su profesión y que, una vez allí, decidió hacer otra cosa. Que construyó un éxito extraordinario sin que el éxito fuera necesariamente su propósito. Que entendió que la excelencia y el éxito no son sinónimos.

Netflix acaba de estrenar Génesis, una serie de seis capítulos que reconstruye los años en los que un muchacho de L’Hospitalet de Llobregat, sin una particular vocación gastronómica en sus comienzos, llegó a un pequeño restaurante de la Costa Brava y terminó cambiando la manera en que el mundo entendía la cocina. La plataforma estrenó también un documental cuyo título sintetiza buena parte de su filosofía: Crear es no copiar.

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Adrià había empezado lavando platos para ganar algo de dinero. No había heredado una tradición culinaria ni había sido educado para convertirse en un artista de la cocina. Llegó a elBulli en los años ochenta y allí, junto a Juli Soler y a su hermano Albert, inició una aventura intelectual que tendría a la gastronomía como territorio de exploración.

Durante casi tres décadas se dedicó a poner en crisis las certezas de su profesión. Las temperaturas, las texturas, las formas, el orden de los platos, la relación entre el cocinero y el comensal. ¿Por qué las cosas debían ser necesariamente como eran? ¿Quién había establecido esas reglas? ¿Qué ocurriría si se alteraba el orden de los elementos de una experiencia conocida?

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Ferrñan Adriá participando en el taller del acuario con Oriol Castro en elBulli (elBulli)

Lo que hizo Adrià fue trasladar a la cocina algunas de las preguntas que históricamente se habían formulado los artistas.

Hubo años en los que elBulli tenía mesas vacías. Años en los que sus experimentos provocaban incomodidad y hasta rechazo. Pero había algo que Adrià no estaba dispuesto a negociar: su libertad para crear. Si el precio de llenar el restaurante era renunciar a sus ideas, prefería un restaurante vacío.

Finalmente llegaron las tres estrellas Michelin, las portadas de las revistas, los reconocimientos académicos y la consagración internacional. En cinco ocasiones elBulli fue elegido el mejor restaurante del mundo. Millones de personas aspiraban a conseguir una mesa en aquel rincón de Cataluña.

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Y entonces, en julio de 2011, cerró.

Es probablemente el capítulo más interesante de su biografía. Porque conocemos muchas historias de personas que abandonan sus proyectos cuando fracasan, pero bastante pocas de personas que tienen el coraje de abandonarlos cuando triunfan.

Adrià podría haber multiplicado el precio de sus cubiertos, abierto restaurantes en Nueva York, Londres, Dubái o Singapur. Podría haber construido una cadena internacional de establecimientos con su nombre. Tenía a su disposición todas las posibilidades comerciales que ofrece la celebridad contemporánea.

Ferran Adrià

Pero había llegado al límite de lo que creía posible explorar en un restaurante. Y seguir haciendo aquello que tan bien hacía hubiera significado, paradójicamente, dejar de hacer lo que más le interesaba: buscar algo nuevo.

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Hay una diferencia entre la búsqueda del éxito y la búsqueda de la excelencia. El éxito tiene una dimensión pública. Necesita del reconocimiento de los otros. La excelencia, en cambio, supone una conversación mucho más íntima, a veces solitaria, entre lo que uno es capaz de hacer y lo que cree que todavía podría llegar a hacer.

Vivimos en una época en la que resulta difícil sustraerse a la tentación de convertir cualquier talento en un negocio. Al escritor se le pregunta cuánto vende. Al músico, cuántas reproducciones tiene. Al periodista, cuántas personas lo siguen. Al artista, cuánto cotiza su obra. Hemos desarrollado una extraordinaria capacidad para medir los resultados de la creatividad y quizás una menor capacidad para comprender su valor.

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No hay nada reprochable en ganar dinero con el talento. El problema aparece cuando la rentabilidad empieza a determinar la naturaleza de aquello que hacemos. Cuando dejamos de explorar porque hemos descubierto una fórmula que funciona. Cuando el miedo a perder lo conseguido termina por domesticar nuestra curiosidad.

Adrià comprendió también algo acerca de la austeridad. Que no es necesariamente una virtud moral ni una celebración de las privaciones. Puede ser, sencillamente, una manera de preservar la libertad. Cuantas menos necesidades artificiales incorporamos a nuestra existencia, menos concesiones estamos obligados a hacer para financiarlas.

En sus entrevistas recientes cuenta que sigue comiendo cosas sencillas, que puede disfrutar de una hamburguesa o de un sándwich en un aeropuerto sin demasiados conflictos. Que no trabaja por un sueldo. Que está retirado de la cocina profesional, aunque su actividad intelectual es probablemente tan intensa como antes.

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Porque Ferran Adrià no se jubiló de la curiosidad.

Después de tantos años dedicados a producir ideas, empezó a interesarse por comprender cómo se producen las ideas. Y esa pregunta lo condujo a un territorio todavía más vasto que el de la gastronomía: el del conocimiento.

Transformó elBulli en una fundación. En el lugar donde funcionaba el restaurante existe hoy elBulli1846, un museo dedicado a estudiar y transmitir la experiencia de aquella revolución creativa. Desarrolla la Bullipedia, un monumental proyecto enciclopédico sobre la gastronomía. Trabaja en Sapiens, una metodología que propone comprender los fenómenos a través de la conexión entre distintos campos del saber. Y participa del desarrollo del Madrid Culinary Campus, un proyecto universitario destinado a formar a las próximas generaciones.

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Ya no se trata de enseñar a cocinar como cocinaba Ferran Adrià. Se trata de enseñar a pensar. De proporcionarles a otros las herramientas necesarias para que puedan llegar a lugares a los que él mismo no llegó.

Hay una generosidad intelectual en esa última etapa de su vida. Después de haber dedicado buena parte de su existencia a ampliar los límites de su disciplina, se propone que otros amplíen esos límites todavía más.

Y quizás allí esté la enseñanza más interesante de su historia para quienes nos dedicamos a cualquier actividad que tenga alguna relación con la creación.

No perder la curiosidad. No confundir el reconocimiento con la realización personal. No permitir que nuestros propios logros se conviertan en un impedimento para seguir creciendo. Y conservar, en la medida de nuestras posibilidades, la libertad de hacer algo distinto.

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Durante años, el mundo entero quiso saber qué se le ocurriría cocinar a Ferran Adrià.

Ahora, a los 64 años, Ferran Adrià quiere saber qué se les ocurrirá a los demás.

Tal vez esa sea su última gran creación.