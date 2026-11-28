La conductora recorre sus últimos diez años de televisión, recuerda a sus compañeros y explica por qué el programa logró sostener una identidad frente a los cambios de la pantalla (Jaime Olivos)

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Hay programas que se vuelven parte de la rutina y otros que, con el paso del tiempo, consiguen algo todavía más difícil: convertirse en una compañía diaria. Cortá por Lozano pertenece a ese segundo grupo. Desde hace una década, el ciclo conducido por Verónica Lozano atravesó cambios de época, nuevas plataformas, distintas agendas y generaciones de panelistas, pero conservó una identidad basada en el encuentro, la escucha y la cercanía. Mientras se prepara para celebrar sus 2.500 emisiones, la conductora mira el camino transitado y todo lo que ocurrió detrás de cada tarde de televisión. Y así, en esa sintonía, en una charla exclusiva con Teleshow, repasa su trayectoria, el crecimiento del programa, los vínculos que construyó en el canal y los desafíos de seguir vigente en una pantalla que se transforma de manera permanente.

Detrás de esa cifra hay miles de horas de aire, historias personales, entrevistas, casos sociales, coberturas en vivo y figuras que pasaron por el emblemático diván. También hay un equipo que fue cambiando con los años y una conductora que aprendió a repartir el juego, a confiar en quienes la acompañan y a encontrar nuevas formas de comunicarse sin perder su esencia. Lozano llega a esta celebración después de haber construido una carrera sostenida por la disciplina, la perseverancia y una curiosidad que todavía permanece intacta. De sus comienzos en la televisión musical a la conducción de uno de los magazines más vistos, su recorrido estuvo marcado por la capacidad de adaptarse, resolver lo inesperado y transformar cada emisión en una nueva oportunidad, lo que llevó a que su ciclo ganara cuatro veces el Martín Fierro a Mejor Magazine y ella a Labor en Conducción Femenina.

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Antes de sentarse a conversar, Teleshow tiene la posibilidad de conocer parte de esa cocina que sostiene al programa cuando las cámaras no están al aire. Durante los minutos previos, entre cortes publicitarios y movimientos de producción, se puede observar el clima cálido que Lozano mantiene con su panel y con el equipo detrás de cámaras: saludos, bromas, indicaciones, complicidades y una dinámica construida a lo largo de los años. En ese estudio donde conviven la actualidad, el entretenimiento, las historias difíciles y los momentos de humor, la conductora se mueve con la familiaridad de quien conoce cada rincón y a cada integrante de una comunidad que también forma parte de su historia.

Verónica Lozano habló sobre el camino recorrido y los vínculos que construyó detrás de cámaras

—Vero, 2.500 programas. ¿Cómo lo sentís?

— Es increíble. Estamos muy contentos. Es un logro muy bonito y estoy agradecidísima a la gente, que también hace posible esto; al canal y a la productora. También demuestra que, cuando a un producto se le da tiempo para construirse, tiene una vida más larga. Hemos competido contra todo tipo de formatos y siempre somos muy respetuosos de los adversarios, como yo digo. Nunca se subestima a ninguno de los que estuvieron en competencia. La verdad es que se vive muy lindo, sobre todo en la televisión de hoy, donde los productos duran poquito. La televisión cambió mucho.

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—¿Qué sentimientos te atraviesan cuando te acordás de cómo comenzó el ciclo en 2017?

—Estoy más vieja... Miro las fotos y digo: “Más colágeno”.

—¿Cómo fue cambiando el programa durante estos diez años?

—Fue mutando el producto. Al principio, los protagonistas eran el diván y los invitados. El programa siempre funcionó como vehículo para contar las cosas lindas que pasaban en el canal. Hubo momentos de mayor compromiso con lo social, en los que visibilizamos femicidios, violencia de género y casos policiales. Después, cuando Gran Hermano tuvo más auge, pasamos a ser, por momentos, una especie de sucursal de lo que ocurría allí. Ahora sucede algo parecido con MasterChef Celebrity. La verdad es que también está muy bueno que la producción tenga la ductilidad para cambiar el rumbo en el momento indicado, buscando la audiencia.

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La figura de Telefe repasó los momentos que marcaron la historia de su programa diario

—¿Cuál sentís que es la clave para seguir tan vigente en la pantalla chica?

—La disciplina y el trabajo en equipo. También es fundamental que la gente nos siga eligiendo. Muchas veces, la gente arranca el día poniendo la pantalla y se queda durante toda la jornada, porque es muy fiel a la programación. Entonces, también se genera una cuestión de pertenencia, como de club dentro de toda la programación.

—¿Qué fue lo que más cambió en vos y en tu manera de trabajar en este magazine?

—Yo venía de hacer diez años de AM, en otro horario y con Leo (Montero) en la coconducción. Creo que en esta instancia me afiancé como conductora única, con el comando del programa. Pero insisto: confío mucho en el equipo que me acompaña. Me gusta repartir el juego y relajarme, porque sé que mis compañeros y compañeras son muy duchos en sus especialidades. También cambié mi forma de comunicar, porque uno va aprendiendo. Lo bueno de tener un programa diario es que salís a la cancha todos los días. Siempre hay un partido nuevo. Si no te fue tan bien o no metiste un gol, al día siguiente tenés otra posibilidad. Eso está muy bueno porque también te hace crecer y te da horas de vuelo.

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La conductora mantuvo su cercanía mientras hablaba sobre una década de historias, entrevistas y actualidad

—¿Qué recordás de esos años con Leo Montero al frente de la cámara?

—Nos divertíamos mucho. Además, era otra televisión. Yo digo que, sin saberlo, fue como el principio de un streaming, porque hacíamos cualquier barbaridad. Era otra televisión, otro mundo, otra Argentina y otro humor. Fue una escuela absoluta y también marcó una manera de hacer televisión. Estaban el mate, el equipo, la gente, la comunidad y Pepe Pompín. Tengo recuerdos hermosos. Éramos felices y no lo sabíamos.

Verónica Lozano repasó su evolución frente a las cámaras desde sus primeros trabajos en televisión

-¿Cómo sigue todo con Leo?

-Él vino varias veces como invitado al diván y fue muy lindo. La idea es que, si Dios quiere, el año que viene hagamos algo juntos en Olga. Ya hicimos una prueba. Pero ahora está más alejado de la televisión de aire. Le va muy bien con su segmento de básquet y también está haciendo notas en portales web. Es un amor y lo quiero mucho. Es un gran compañero.

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—¿Qué sentís que esa experiencia te aportó para estar hoy frente a las cámaras?

—Espontaneidad. Aprendí a hacer un programa con un palito de helado. Esa experiencia te da herramientas para resolver cuando algo cambia todo el tiempo. Es como abrir la heladera y pensar qué tenés para cocinar. No hay una estructura cerrada, pero sí tenés que resolver con lo que hay.

Verónica Lozano celebrará las 2.500 emisiones junto con sus panelistas actuales y varias figuras históricas del programa (Jaime Olivos)

—¿Cómo te preparás cada día para trabajar con realidades y temas tan cambiantes?

—Es como si el programa tuviera, por momentos, algo radial. Podés armar una rutina con el invitado, con lo que sabés que va a ocurrir, pero también hay variables que no controlás. Sobre todo en un país donde todo cambia permanentemente. Eso también es un ejercicio. Muchas veces pasás de una situación espantosa a un tape de MasterChef, que trae alegría y otro color. Es otra sensación. Eso también es un ejercicio.

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—¿Cómo hacés para continuar en la pantalla sin quebrarte cuando pasás de un tema policial a algo más liviano?

—Es un ejercicio. No me quiero comparar con un médico, porque para nada, pero es como cuando entrás a un quirófano, operás y después tenés que soltar lo que pasó. Si no, llevarías toda esa situación a tu casa. También lo puedo comparar con la psicología. Si estás atendiendo a alguien y quedás pegada a esa historia, eso no quiere decir que no te impacte o que no te comprometas. Con muchos casos hacemos un seguimiento y nos comprometemos a ser un puente para que algo se solucione mínimamente, una caricia. Pero es complicado.

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La conductora compartió detalles de la dinámica que mantiene con su panel durante las emisiones

—Vos estudiaste psicología. ¿Sentís que esa formación también te dio herramientas para tu trabajo diario?

—Sí, te da herramientas para la escucha y para los silencios. También hace que el otro piense que sabés cosas... Esa es una ventaja. El otro piensa: “Es psicóloga, a ver si me va a analizar todo”. A lo mejor, el 90% de las veces estoy pensando en otra cosa, pero el otro cree que lo estoy analizando. Es como si estuviera en un diván y tuvieras un supuesto saber sobre algo.

—El diván es una de las secciones más conocidas del programa. ¿Sentís que nació a partir de tu formación en psicología?

—Sí, claramente. La idea del diván y del nombre fue de Tomás Yankelevich. Cuando me lo propuso, dije: “Uh”. Me parecía muy cringe, como dirían ahora. No sé si en ese momento decía “cringe”, pero me daba mucha responsabilidad y me resultaba raro. Ahora es algo muy orgánico. Es como ponerle un nombre a un hijo: una vez que se llama de determinada manera, ya no hay otra opción. Esto funciona como un sello personal relacionado con la psicología, la entrevista y lo íntimo. Es lindo.

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La conductora compartió una jornada de trabajo con los integrantes del equipo que convirtió al programa en una comunidad

—¿Cuál fue la entrevista que más te impactó durante todos estos años en el diván?

—En el diván hubo muchas entrevistas, de diferentes colores. Por ejemplo, el de la mamá de Ángeles Rawson, que fue un impacto absoluto. Una madre a la que le matan a su hija y todo lo que ocurrió alrededor de ese caso fue terrible. También tengo otras notas que siento como regalos personales. Cuando vienen artistas como Lali Espósito, Mau y Ricky Montaner o artistas del canal, se generan momentos muy especiales. Lo mismo ocurre cuando trabajamos con La Voz. El artista tiene que encontrar el tiempo y la disposición, y las chicas trabajan muchísimo para poder venir y hablar. Después está Johnny Depp, que fue la frutilla de la torta. Pero me parece que, a lo largo de estos diez años, aprendí que todos somos entrevistables. No hay personajes más o menos importantes: todos tienen algo valioso para decir. Lo interesante, como entrevistadora, es lograr sacar eso.

—¿Alguna vez te pasó de quedarte helada frente a una persona y no saber qué decir?

—Con Johnny me pasó. También me ocurrió con Nacha Guevara. Yo había escuchado que tenía fama de ser estricta y llegué muy nerviosa. Se lo dije: “Ay, Nacha, tengo miedo”. Y ella me respondió: “Pero relájate tú, que no pasa nada”. Después vino a comer a mi casa. También está bueno cuando esas situaciones continúan y cuando alguien que al principio te daba un poco de miedo termina formando parte de tu vida. Moria (Casán) es un personaje hermoso. Además, te preparás de otra manera porque sabés que son personas que tienen mucha experiencia en entrevistas.

Copito acompañó a Verónica Lozano durante una jornada marcada por la celebración de los 2.500 programas

—¿Sentís que el ejercicio de escuchar a otros y a vos misma te ayuda en la vida cotidiana?

—Sí. Me hablo mucho. Soy de Géminis, así que me hablo mucho a mí misma. También put… bastante mientras manejo, miro televisión y le hablo a la pantalla. Tengo mucho diálogo conmigo misma. Está bueno hablarse con cariño, decirse cosas lindas.

—Durante estos años viste pasar a muchas figuras que estuvieron a tu lado. ¿A quiénes recordás especialmente?

—A todos. No quiero ser ingrata, porque fueron muchísimos. Mauro Szeta tuvo un gran protagonismo en los policiales, que fueron una parte muy importante del programa. Lizy Tagliani también fue muy generosa y receptiva; era, por decirlo de alguna manera, su primera experiencia como panelista. También estuvo Nicole Neumann, Liliana López Foresi, a quien yo veía de chica en el noticiero de la noche, el doctor Tartaglione, Nico Peralta y muchísimos más. Algunos se fueron por decisiones personales y otros porque los ciclos cambian. Fueron muchos y no quiero olvidarme de nadie. El grupo es muy amistoso y muy lindo.

Verónica Lozano posó junto a parte del panel que la acompañó durante la historia de Cortá por Lozano

—¿Esa energía es lo que diferencia al programa de otros magazines?

—Para mí es fundamental que haya buena energía y buena vibración en el grupo, más allá del debate que a veces se puede armar o incluso forzar. Uno puede ser de River y otro de Boca, pero no hubo grandes problemas. Cuando surgió algún chisporroteo, lo hablamos durante un corte. Alguien puede decir: “Yo no te quise decir esto” o “Te pido disculpas si entendiste otra cosa”. Se habla y queda todo claro, foja cero. Con los chicos de técnica y control también hay mucha relación. Festejamos los cumpleaños, nos vamos de viaje y traemos regalos. Esa comunidad es muy linda.

—¿Cómo hacés para organizar esa rutina con tu vida familiar?

—Mi hija Antonia ya es grande, pero siempre fui organizándome. Con el tiempo aprendí a establecer prioridades. También digo: “Me hago el tiempo para llevarle su vianda, para llevarla al colegio…”. No la puedo buscar, pero sí vamos juntas a actividades como pilates o la llevo a hóckey.

—Cuando empezaste con el programa, ella era muy chiquita. ¿Cómo era tenerla cerca del estudio?

—Era muy chiquita. Cuando estábamos en el otro estudio, en Asunción, ella venía con una amiga del colegio y se quedaba en el estudio. Yo les decía: “Che, cuidado, está descalza, se puede electrocutar”. Cuando al principio hacíamos muchas noticias sobre femicidios y otros casos, le decía: “Antonia, ahora no podés estar acá”. Entonces se iba y después volvía cuando el contenido era más alegre.

La conductora reconoció el trabajo de los panelistas que aportaron sus miradas a las distintas etapas del ciclo

—¿Y cómo vivís su crecimiento?

—Es muy lindo y muy melancólico a la vez. Ahora está en su último año de colegio y ya maneja. Yo digo que me quedan ocho viandas por llevar... Te juro que cada vez que preparo una pienso: “La vianda…”.

—¿Cómo recordás a la Verónica que eras antes de entrar a los medios?

—Tenía mucha ilusión. Siempre tuve muchas ganas de trabajar en esto. Ese fue el motor, junto con la perseverancia. Mi carrera está hecha de disciplina y tenacidad. Hay carreras que se construyen de distintas maneras. Yo fui avanzando de a poco, insistiendo y trabajando. Creo en eso: en darle, darle y darle, hasta que en algún momento llega la recompensa.

Durante la construcción de su programa, la conductora recordó cómo el diván se convirtió en uno de los sellos inigualables

—¿Cuál fue el primer momento en el que sentiste que la televisión era lo tuyo?

—Empecé como conductora en Telefe, por las mañanas, en Aquí está tu hit. Era como una DJ que presentaba videos. Ahí tuve la posibilidad de trabajar con Gustavo Yankelevich como también con otras figuras del canal. En ese momento descubrí que había algo de la televisión que me fascinaba. Me atraían las bambalinas, el detrás de cámara y el trabajo en equipo. Y me sigue pasando lo mismo.

—¿Te sigue pasando?

—Sí, me impacta haber pasado de un ciclo de música a conducir uno de los programas más vistos. Soy fanática del rating. Si tuviera un restaurante, querría saber cuántos platos vendí; si vendiera remeras, querría saber cuántas vendí. Pero sigo teniendo el mismo respeto y no me creo nada. No doy nada por sentado. Si un día no nos va tan bien, espero que al día siguiente vuelva a irnos bien.

—¿Trabajan en equipo para pensar qué pueden cambiar o mejorar?

—Sí. Es un trabajo que hacemos mucho con la producción y con el equipo. Ahora están las redes y las aplicaciones, así que voy guardando cosas que me gustan o que pueden funcionar como disparadores e inspiración. Tenemos reuniones de producción y un chat en el que cada integrante aporta ideas. En un momento teníamos una cajita donde dejábamos cosas. Todo el tiempo estamos pensando. También nos pasa que nos aburrimos antes que la gente. Yo me aburro antes que el público, entonces intento estar atenta a eso y buscar algo nuevo. La gerencia también está muy pendiente y nos acompaña mucho. En este caso, hubo distintas administraciones que siempre nos bancaron muchísimo. Están muy atentos y te dicen: “No, ojo con esto” o “Fijate lo otro”. Es un canal en el que se trabaja mucho en equipo.

Verónica Lozano se refirió a los desafíos de sostener un programa diario en una televisión cambiante

—¿Cómo hacés para mantenerte un paso adelante frente a los cambios en los medios y al crecimiento del streaming?

—Hay cosas que me pierdo y que no entiendo, así que le pregunto a Juariu para que me las explique. Creo que la televisión sigue siendo la vedette, más allá de que aparece en otros formatos y continúa marcando agenda.

—¿Alguna vez pensaste en cambiar algo del programa para acercarte más al streaming?

—Si bien hemos incorporado algunas situaciones vinculadas con el streaming, lo hacemos más como una forma de mover el contenido. Si alguien está en su casa y ve algo que le impacta, sube el volumen. También pienso en los televisores que están encendidos en todas partes: en un hospital, en una carnicería o en un bar. Telefe se ve en muchos lugares y eso genera un impacto visual. También hubo ideas que probamos y no funcionaron. Cuando empezó el programa teníamos una sección llamada “Mi noticia mata tu noticia”, porque una noticia desplazaba a la anterior. Algo podía ser tapa, pero después ocurría otra cosa y dejaba de serlo. Eso también pasa en los medios: te preguntás qué es tapa hoy y, después, aparece otra cosa que pasa a ser más importante.

La conductora convirtió la celebración de los 2.500 programas en una mirada sobre su historia personal y profesional

—¿Recordás alguna idea que hayan descartado?

—Cuando hicimos el piloto había un perrito llamado Copito. En realidad, todavía no existía el Copito que conocemos ahora. La idea era que el perro funcionara un poco como el pulpo del Mundial, pero no tenía sentido forzarlo a participar. Nos dimos cuenta de que no funcionaba. El perro no iba a ningún lugar. Era poco feliz pretender que hiciera algo que no tenía sentido. Y hubo muchas ideas más que tampoco volvieron a hacerse.

—Y en tu jornada laboral siempre te acompaña el verdadero Copito. ¿Cómo es trabajar con él?

—Es lo más. Lo amo. Viene al canal desde muy chiquito y tiene nueve años. Conoce todos los lugares. Cuando no está acá, es que se fue a lo de Ariel en salsa o en MasterChef, porque pasea por todos lados. También hace separadores comerciales. El otro día me lo pidieron para algo relacionado con el programa de Marley y Momi (Giardina), y lo entregué al niño. Es muy amoroso. Algún premio debería recibir: comida para perros o algún canje.

Copito se convirtió en uno de los compañeros más queridos de Verónica Lozano detrás de cámaras

—¿Tenés algún ritual antes de empezar cada programa?

—Llego bastante temprano al camarín y me gusta estar tranquila. Estoy con Cris, que me peina desde hace toda la vida y que ya es mi amiga. Un rato antes de salir al aire viene Fernando Sala, el productor ejecutivo, y golpea la puerta. Nosotros preguntamos: “¿Quién es?”. Es una cábala. Todos los días dice que es alguien distinto. Puede decir: “Soy Osvaldo Laport”. Entonces le respondemos: “Pasá, Osvaldo”. A veces vuelve, hace una pausa y dice: “Soy China Zorrilla”. Es un ritual que cumplimos a rajatabla. Si no golpea y no dice quién es, no pasa. Después repasamos la rutina.

—¿Cómo te encuentra este final de año, tanto en el programa como en tu vida?

—No puedo creer que el año haya pasado tan rápido. Es una desgracia ja, ja, pero me encuentra contenta. Estoy otro año en el canal, nos va bien y vamos a continuar el año que viene. Además, estoy haciendo MasterChef Junior, así que estoy en un momento lindo.

Verónica Lozano trabajando junto a Copito, una figura conocida por los equipos de distintas producciones

—¿Cómo hacés para encontrar el balance entre ambos proyectos?

—Grabamos los sábados porque con los chicos no se puede trabajar durante la semana. A mí me viene bien. Yo tenía muchas ganas de hacer un formato así. Íbamos a hacer Bake Off, pero por una cuestión de presupuesto surgió la posibilidad de hacer MasterChef Junior. Como ya estaba armado y se grababa en la misma escenografía, se pudo realizar. Estoy chocha y feliz.

—¿Cómo te sentís al frente del ciclo?

—Me gusta trabajar con chicos. Fue explorar un mundo desconocido y estoy feliz. Yo soy medio Panam, medio Xuxa. Me gusta trabajar con ellos porque tienen una sensibilidad y una espontaneidad hermosas. Nunca sabés con qué te van a salir, y eso me divierte mucho. Es como tirarte al vacío. El casting está muy bien hecho. El otro día explicaron algo que yo no tenía idea de qué era y tuve que pedirles que me explicaran. También me pasa que uso palabras que se decían cuando yo estaba en la secundaria y me dicen que quedé en la prehistoria.

Entre cámaras, risas y recuerdos, Verónica Lozano celebró el camino recorrido junto a sus compañeros (Jaime Olivos)

—Y ante la cantidad de emisiones que llegaste con tu programa, ¿qué te gustaría para el futuro de Cortá por Lozano? ¿Tenés algún objetivo?

—Aprendí con el tiempo a vivir más en el corto plazo. Si me decís que estamos acá, charlando, disfruto esto. A veces, en el afán de buscar algo, te perdés cosas bonitas. Me gusta que el programa continúe. También quisiera que encontremos cosas nuevas para hacer, pero es una construcción que se va dando con el tiempo. Siempre estoy agradecida por la posibilidad de tener trabajo.

—Si tuvieras que definirte en tres palabras en este momento de tu vida, ¿cuáles elegirías?

—Agradecimiento, disfrute y conciencia. Estoy muy agradecida por la posibilidad de tener trabajo y de hacer lo que me gusta. Eso ya es una bendición. Soy una privilegiada, sobre todo en un momento tan complejo del mundo y de la Argentina.

Reencuentros, recuerdos y una entrevista exclusiva para celebrar las 2.500 emisiones

Verónica Lozano celebrará las 2.500 emisiones junto con sus panelistas actuales y varias figuras históricas del programa (Jaime Olivos)

El próximo lunes 30 de noviembre, Cortá por Lozano celebrará sus 2.500 emisiones con una jornada especial que reunirá a distintas generaciones del programa. La celebración comenzará en la puerta del canal, donde Verónica se encontrará con los panelistas actuales para ingresar junto con ellos. El recorrido continuará por los pasillos, donde aparecerán los exintegrantes del ciclo, que llegarán a través de una gran alfombra roja para sumarse a un festejo atravesado por los recuerdos y los vínculos construidos durante estos años.

El estudio también cambiará su fisonomía para la ocasión y se convertirá en una gala especial, con mesas y sillas preparadas para recibir a algunos de los panelistas que formaron parte de las 2.500 emisiones. Entre los invitados estarán Evangelina Anderson, Lizy Tagliani, Nicole Neumann, Connie Ansaldi y Sol Pérez, quienes volverán a compartir el espacio con Verónica y con el equipo actual. El reencuentro permitirá recuperar parte de la historia del ciclo y reunir, en una misma escena, a quienes acompañaron a la conductora en distintas etapas.

Durante el programa se presentará un clip con algunos de los momentos más divertidos y un repaso por las historias que marcaron el recorrido de Cortá por Lozano. La celebración también contará con una entrevista exclusiva con María Becerra, que se sumará a una emisión pensada para mirar hacia atrás, reconocer el camino recorrido y volver a reunir a las personas que hicieron de cada tarde una parte de la historia del programa.

Crédito de fotos: Jaime Olivos.